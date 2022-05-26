Tiêu Chiến, Đàn Kiện Thứ 'bị tế' vì 'cọ nhiệt' trên sự mất mát của người khác gây xôn xao dư luận

Sao quốc tế 26/05/2022 16:00

Phía Weibo đã đăng tin tố cáo thủy quân cố tình cọ nhiệt bẩn cho minh tinh. Những tài khoản có hành vi xấu sẽ bị cấm ngôn và đóng tài khoản. Sina cũng tiết lộ thủy quân cày số liệu cho Tiêu Chiến và Đàn Kiện Thứ. Hành vi này khiến danh tiếng của 2 nam diễn viên bị ảnh hưởng.

Ngày 22/5, phía Trung Quốc đăng bài tưởng niệm 2 vị viện sĩ đã mất. Tuy nhiên, đoàn đội của một số minh tinh đã mượn ngày này để cày số liệu. Kết quả, buổi lễ tưởng nhớ và tôn vinh người đã khuất bị lợi dụng với mục đích xấu. Người nổi tiếng thậm chí còn sử dụng ngày này để tăng nhiệt độ cho bản thân. Vì thế, phía Weibo đã đăng tin tố cáo thủy quân cố tình cọ nhiệt bẩn cho minh tinh. Những tài khoản có hành vi xấu sẽ bị cấm ngôn và đóng tài khoản.

Tiêu Chiến, Đàn Kiện Thứ 'bị tế' vì 'cọ nhiệt' trên sự mất mát của người khác gây xôn xao dư luận - Ảnh 1
Sina tiết lộ thủy quân cày số liệu cho Tiêu Chiến và Đàn Kiện Thứ - Ảnh: Internet

 

Trong ảnh, Sina cũng tiết lộ thủy quân cày số liệu cho Tiêu ChiếnĐàn Kiện Thứ. Hành vi này khiến danh tiếng của 2 nam diễn viên bị ảnh hưởng.

Đàn Kiện Thứ đóng phim từ lâu nhưng mãi vẫn không nổi tiếng. Gần đây, anh được chú ý nhiều hơn với Lạp Tội Đồ Giám, đồng thời còn đóng cùng Dương Tử trong Trường Tương Tư. 

Người hâm mộ cảm thấy vui mừng vì nam diễn viên sắp đạt tới đỉnh cao sự nghiệp. Một số người còn khen anh vừa có thực lực vừa có lưu lượng. Tuy nhiên, sự việc vào ngày 22/5 đã khiến hình ảnh của Đàn Kiện Thứ xấu đi trong mắt công chúng.

Tiêu Chiến, Đàn Kiện Thứ 'bị tế' vì 'cọ nhiệt' trên sự mất mát của người khác gây xôn xao dư luận - Ảnh 2
Đàn Kiện Thứ - Ảnh: Internet

 

Về phía Tiêu Chiến, nam diễn viên không phải lần đầu tiên bị dính phốt. Tiêu Chiến từng vướng phải rắc rối kể từ khi nổi tiếng. Lùm xùm giữa fan và cộng đồng truyện đam mỹ từng khiến anh phải lao đao một thời gian.

Tiêu Chiến, Đàn Kiện Thứ 'bị tế' vì 'cọ nhiệt' trên sự mất mát của người khác gây xôn xao dư luận - Ảnh 3
Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

 

Không những thế, Tiêu Chiến còn dính liên hoàn phốt của Tiêu Chiến: Từ nghi vấn thẩm mỹ, phát ngôn "búp bê tình dục" gây tranh cãi đến trợn mắt với tiền bối. Khi sự việc dần lắng xuống, Tiêu Chiến lại gặp phải vấn đề khác. Trước đó, người hâm mộ đã tự nhận hàng quyên góp của người khác thành đồ cứu trợ của nam diễn viên. Lần này, Tiêu Chiến còn bị tố lợi dụng ngày tưởng niệm để cọ nhiệt.

 

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