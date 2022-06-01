Không chỉ F5 vóc dáng gây sốt hậu sinh nở, ái nữ nhà Minh Nhựa còn dùng chiêu đặc biệt lột xác ngoại hình khiến hội mẹ bỉm xuýt xoa

Đời sống 01/06/2022 14:45

Vừa mới sinh con xong, ái nữ nhà Minh Nhựa đã nhận được nhiều lời động viên, thăm hỏi. Hầu hết khen ngợi việc cô chăm giữ dáng và cơ thể trông lúc nào cũng cực kì xinh đẹp, thu hút.

Ấy thế nên lượng tương tác về ngoại hình hậu sinh nở của con gái Minh Nhựa - Joyce Phạm luôn chiếm sóng. Cô được khen ngợi vóc dáng cho đến cả gương mặt trẻ trung dù chẳng phấn son.

Không chỉ F5 vóc dáng gây sốt hậu sinh nở, ái nữ nhà Minh Nhựa còn dùng chiêu đặc biệt lột xác ngoại hình khiến hội mẹ bỉm xuýt xoa - Ảnh 1

Mới đây, hotgirl đột nhiên đăng tải hình ảnh mới lạ. Nhiều người nhận ra sự khác biệt đáng trầm trồ. Theo đó, mái tóc của ái nữ nhà đại gia đã được thay đổi hoàn toàn. Từ mái tóc đen nguyên thủy nay đã chuyển sang mái tóc nối và nhuộm highlight màu khói thêm phần trẻ trung gấp bội. Trước đó, dù bầu bí nhưng Joyce Phạm vẫn diện bikini thu hút cả chục nghìn like.

Không chỉ F5 vóc dáng gây sốt hậu sinh nở, ái nữ nhà Minh Nhựa còn dùng chiêu đặc biệt lột xác ngoại hình khiến hội mẹ bỉm xuýt xoa - Ảnh 2

Bức ảnh chụp mới nhất gây bão vì diện mạo mới của bà mẹ trẻ được cho là không ngại theo trend, bắt kịp xu hướng. Cô nàng rất chịu làm mới và thay đổi hình ảnh hậu sinh nở.

Được biết, Joyce Phạm luôn quan tâm đến ngoại hình, việc thay đổi mái tóc chính là một trong những xu hướng của giới trẻ hiện tại. Có lẽ vì vậy mà mẹ hai con tuổi không ngại ngần để trở nên mới mẻ hơn, thoát khỏi hình ảnh mẹ bỉm sữa quen thuộc.

Không chỉ F5 vóc dáng gây sốt hậu sinh nở, ái nữ nhà Minh Nhựa còn dùng chiêu đặc biệt lột xác ngoại hình khiến hội mẹ bỉm xuýt xoa - Ảnh 3

Sau sinh, ngoại hình thường là chủ đề gây đau đầu cho các chị em. Việc thay đổi bản thân hậu sinh nở hầu hết cần chủ động từ người phụ nữ. Mặc dù khá bận rộn nhưng phụ nữ cần quan tâm hơn đến mình.

Không chỉ F5 vóc dáng gây sốt hậu sinh nở, ái nữ nhà Minh Nhựa còn dùng chiêu đặc biệt lột xác ngoại hình khiến hội mẹ bỉm xuýt xoa - Ảnh 4

  Trước đó, Joyce Phạm chỉ trung thành với mái tóc đen dài với màu sắc không quá sáng.

Không chỉ F5 vóc dáng gây sốt hậu sinh nở, ái nữ nhà Minh Nhựa còn dùng chiêu đặc biệt lột xác ngoại hình khiến hội mẹ bỉm xuýt xoa - Ảnh 5

Dù đã là bà mẹ 2 con ở tuổi 23, song Joyce Phạm vẫn giữ được nhan sắc cùng vóc dáng thon gọn. Joyce Phạm được xem là một trong những mẹ bỉm thăng hạng nhan sắc sau sinh.

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