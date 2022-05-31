Hà Tăng xuất hiện đầy nếp nhăn, lão hóa sau khi sinh con thứ 3

Là ngọc nữ có đời tư kín tiếng và không còn hoạt động showbiz đã lâu. Tuy nhiên, Tăng Thanh Hà vẫn luôn là cái tên được đông đảo người hâm mộ quan tâm ngay cả cuộc sống đời thường.

Để nhận xét về Tăng Thanh Hà, báo chí đã tốn không ít giấy mực để ca ngợi về vẻ đẹp lẫn phong cách của bà xã Louis Nguyễn. Cô thường được khen về gương mặt mộc xuất chúng, làn da mịn màng, ít khuyết điểm. Không những vậy, dù đã sinh 2 con, làn da và vóc dáng của nàng ngọc nữ vẫn "đỉnh cao" chưa bao giờ mất phong độ. Mới đây, bà xã Louis Nguyễn có dịp hội ngộ cô bạn thân Thân Thúy Hà. Cả hai chia sẻ những khoảnh khắc trong những bức hình thân mật. Tuy nhiên, những hình ảnh chụp cận đã vô tình tố cáo khuyết điểm lão hóa của Hà Tăng. Vốn giữ nét đẹp mộc mạc, Hà Tăng không trang điểm quá cầu kì, cô xuất hiện trong phong cách thường ngày kèm mặt mộc không phấn son. Cũng chính vì điều đó, dấu hiệu lão hóa và gương mặt có đầy mệt mỏi của cô bị netizen nhận thấy rõ.

Hầu hết cho rằng, phải chăng nàng ngọc nữ đang quá bận rộn cho việc chăm sóc người con mới sinh nên không còn giữ được vẻ trẻ trung như xưa? Cận gương mặt của nàng ngọc nữ quả thật không còn căng mịn như xưa. Trước đây, Hà Tăng vốn gây sốt với gương mặt mộc chiếm visual hồng hào tự nhiên, vô cùng khỏe khoắn. Người đẹp thường xuyên duy trì chế độ chăm sóc da bài bản, chế độ ăn uống lành mạnh để có được vóc dáng và làn da đáng ngưỡng mộ.

Dẫu vậy, thời gian luôn khắc nghiệt và là 'hung thần' của phái đẹp, bất cứ khi nào lão hóa cũng có thể đến không chừa một ai. Do vậy, phụ nữ và các cô gái luôn cần chú ý chăm sóc và bảo vệ làn da của mình trước những nguy cơ này. Bạn có thể quan tâm đến việc dưỡng ẩm, cấp nước cho da. Làm sạch da sau một ngày làm việc. Bạn có thể tăng cường độ đàn hồi cho làn da bằng cách mát - xa hàng ngày. Đồng thời, ngủ đủ giấc và nạp đủ vitamin cho các tế bào bên trong nhé. Dẫu không thể níu kéo tuổi xuân nhưng chúng ta có thể chăm chút và cải thiện mỗi ngày tốt hơn. Bạn hãy chia sẻ những bí quyết chống lão hóa của mình ngay nào!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-tang-xuat-hien-day-nep-nhan-lao-hoa-sau-khi-sinh-con-thu-3-472675.html