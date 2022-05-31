Giảm cân ‘siêu tốc’ như Phan Như Thảo, body đã gọn gàng, visual đẹp đến ngỡ ngàng nhờ ăn kiêng

Thật khó tin bà xã đại gia Đức An đang dần lấy lại phong độ nhờ áp dụng chế độ giảm cân.

Cựu người mẫu vốn tăng đến 80kg sau khi sinh con đầu lòng cho đại gia nhưng vẫn không giảm vì chế độ chăm sóc “mát tay” của ông xã. Trong thời gian trên, Phan Như Thảo nhận về những lời body shaming từ cư dân mạng và người đẹp cũng không ngại ngần đáp trả gây xôn xao mạng xã hội một thời gian dài. Thế nhưng, “không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp” là đây, Phan Như Thảo đã hoàn toàn lột xác. Trong lần xuất hiện mới nhất tại sự kiện thời trang, các nhiếp ảnh gia ghi lại được hình ảnh bà xã Đại gia Đức An với thân hình gọn gàng ngồi sát bên chồng.

Những hình ảnh này cho thấy cô đã giảm được cân nặng đáng nể và ngay sau đó, cộng đồng mạng đã soi được thông tin người đẹp áp dụng chế độ giảm cân lên đến 15kg cùng với người chồng của mình. Được biết, nữ người mẫu đã áp dụng chế độ ăn kiêng lành mạnh, với hầu hết rau củ và các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet Phan Như Thảo gần như đã lấy lại phong độ, visual đỉnh chóp như ngày xưa.

Dưới đoạn bình luận được netizen ghi lại, tiết lộ thông tin cựu người mẫu “bị” cắt giảm chế độ ăn, không còn thân thiết với các món ăn chứa nhiều calo và đặc biệt, ông xã Đức An cũng chính là người theo dõi kĩ lưỡng chế độ ăn này của vợ. Trước đó, Phan Như Thảo nhận về nhiều lời chê bai vì thân hình ngoại cỡ, dù được khen kết hợp trang phục giấu dáng rất ổn, song ai cũng khuyên cô nàng nên giảm cân để trở lại vóc dáng ngày xưa. Bản thân Phan Như Thảo cũng chia sẻ: "Khi gầy thì lên ảnh đẹp, chụp góc nào cũng đẹp. Còn khi người tròn một chút thì da mặt sẽ căng, đẹp. Vậy nên gầy hay béo đều có ưu điểm", hay "Nhiều bạn cứ hỏi sao Thảo mập vậy. Mọi người nhìn trực tiếp mình đi, mập thì có sao đâu?" Phan Như Thảo tiết lộ chồng thích vẻ ngoài tròn trịa hiện tại của cô. Ảnh minh họa: Internet Phan Như Thảo đã dần lấy lại được phong độ nhan sắc sau khi giảm cân thành công. Theo một số tiết lộ, người đẹp thực hiện ngày ăn 3 bữa nhưng cắt bỏ hoàn toàn tinh bột. Buổi sáng cô ăn ngũ cốc với trái cây và sữa tươi. Bữa trưa thì chỉ ăn 1 bát cháo yến mạch nấu không kèm gia vị. Còn bữa tối thì chủ yếu ăn rau, củ, quả. “Ban đầu tôi cũng thực hiện phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16/8 nhưng bị đau dạ dày nên phải dừng. Còn hiện tại thì ăn theo chế độ ngày 3 bữa nhưng hạn chế tinh bột và đạm thì sau 2 tháng đã giảm được 7 kg. Ngoài ra tôi còn tập cardio cùng huấn luyện viên online”, người đẹp cho biết thêm.

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