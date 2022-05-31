Đẳng cấp thời trang mẹ con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là đây: diện trang phục kín đáo vẫn đẹp thoát tục

Hậu trường 31/05/2022 15:19

Sang trọng và quyền lực, mẹ con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn giật hết spotlight trong sự kiện thời trang.

Giữa muôn vàn khách mời tiếng tăm tham dự tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022, rich kid Tiên Nguyễn và mẹ nhận được nhiều sự chú ý hơn cả. Cả hai xuất hiện đầy quyền lực trên thảm đỏ với phong cách thời trang thanh lịch, cách diện trang phục vô cùng hài hòa, cân đối.

Đẳng cấp thời trang mẹ con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là đây: diện trang phục kín đáo vẫn đẹp thoát tục - Ảnh 1

Với Tiên Nguyễn, cô nổi tiếng có gu thời trang cá tính, ấn tượng đúng chuẩn quý cô thời trang. Xuất hiện tại thảm đỏ lần này, Tiên Nguyễn chọn cả cây vàng cổ điển rực rỡ, kết hợp cùng sandal trắng tinh tế, Tiên Nguyễn toát lên vẻ trẻ trung sang trọng, cá tính đúng lứa tuổi 25.

Đẳng cấp thời trang mẹ con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là đây: diện trang phục kín đáo vẫn đẹp thoát tục - Ảnh 2

Hotgirl nổi tiếng với vẻ đẹp "sang từ trong trứng nước", cân đủ trang phục khó nhằn và thường xuyên lọt top các người đẹp có gu ăn mặc sành điệu.

Đẳng cấp thời trang mẹ con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là đây: diện trang phục kín đáo vẫn đẹp thoát tục - Ảnh 3

Ái nữ nhà tỷ phú chọn bộ cánh tham dự Vietnam International Fashion Week nằm trong Bộ sưu tập mới nhất từ nhà mốt nước Úc giúp cô ghi điểm lần này.

Đẳng cấp thời trang mẹ con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là đây: diện trang phục kín đáo vẫn đẹp thoát tục - Ảnh 4

Xuất hiện cùng con gái, phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Thủy Tiên diện trang phục khiến người nhìn phải trầm trồ. Phu nhân tỷ phú hàng hiệu chọn bộ cánh tím đúng chất quý tộc với nét đằm thắm, mặn mà nhưng không kém phần hiện đại, trẻ trung.

Đẳng cấp thời trang mẹ con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là đây: diện trang phục kín đáo vẫn đẹp thoát tục - Ảnh 5

Cựu diễn viên kết hợp với chiếc đồng hồ nạm kim cương và phối túi xách của thương hiệu Dolce & Gabbana thể hiện đẳng cấp. Bà được khen hack tuổi, không khác chị em khi đi chung cùng con gái.

Đẳng cấp thời trang mẹ con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là đây: diện trang phục kín đáo vẫn đẹp thoát tục - Ảnh 6

Lần nào cũng vậy, gu thời trang của hai mẹ con nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đều gây chú ý, thu hút mọi ánh nhìn.

Đẳng cấp thời trang mẹ con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là đây: diện trang phục kín đáo vẫn đẹp thoát tục - Ảnh 7
Đẳng cấp thời trang mẹ con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là đây: diện trang phục kín đáo vẫn đẹp thoát tục - Ảnh 8

Những lần diện đồ chung gây chú ý. Xuất hiện tại sự kiện, hai mẹ con thậm chí còn được xem như lấn át cả dàn hoa hậu với thần thái sang chảnh, chuẩn quý tộc. 

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