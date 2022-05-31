Hậu drama bị fan quay lưng, Đông Nhi tiếp tục bị tẩy chay khi không được biểu diễn ở bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2022: sự nghiệp ngày càng tụt dốc không phanh?

Hậu trường 31/05/2022 09:56

Theo nhiều nguồn tin cho hay, nữ ca sĩ “ngọt ngào” đã vắng mặt trong màn trình diễn ca khúc chủ đề của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2022 năm nay.

Đông Nhi không được biểu diễn tại bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ dù đã được chuẩn bị sẵn tiết mục?

Như nhiều người đã biết, nữ ca sĩ “ngọt ngào” vướng phải lùm xùm quay lưng với fan hâm mộ dạo gần đây. Khi kịch bản và mọi vị trí dành cho đêm diễn được mong chờ nhất đã được chuẩn bị, Đông Nhi đột nhiên không còn xuất hiện trong đội hình hứa hẹn làm bùng nổ sân khấu bán kết cuộc thi nhan sắc lớn nhất trong năm lần này.

Hậu drama bị fan quay lưng, Đông Nhi tiếp tục bị tẩy chay khi không được biểu diễn ở bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2022: sự nghiệp ngày càng tụt dốc không phanh? - Ảnh 1

Trên các poster quảng bá, các ca sĩ cầm trịch trong chương trình chỉ còn lại ca sĩ Văn Mai Hương, Bùi Lan Hương, Orange và Wren Evans. Ngoài ra, Đức Bảo và Hoa hậu Khánh Vân đảm nhận vị trí MC lần này.

Nhiều nitizen cho rằng, Đông Nhi không tiếp tục đồng hành hậu lùm xùm nhưng có thể sẽ có màn comeback hoàn hảo hơn vào đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu hoàn vũ tháng 6 tới.

Hậu drama bị fan quay lưng, Đông Nhi tiếp tục bị tẩy chay khi không được biểu diễn ở bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2022: sự nghiệp ngày càng tụt dốc không phanh? - Ảnh 2

Hậu ồn ào, nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ Đông Nhi đã không còn được tín nhiệm như trước, cô nhận về nhiều chê bai khi có những cư xử kém suy nghĩ trên trang cá nhân của mình. Rất nhiều bình luận tỏ thái độ gay gắt khi không muốn Đông Nhi xuất hiện tại chương trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ngay trên fanpage của chương trình.

Ồn ào tẩy chay nữ ca sĩ hậu drama

Trước đó, Đông Nhi được nhận xét có thái độ và cách hành xử thiếu tôn trọng người hâm mộ. Nữ ca sĩ vướng lùm xùm “lạm quyền”, “hớt tay trên” và phủ nhận mọi công sức của fan dành cho mình.

Hậu drama bị fan quay lưng, Đông Nhi tiếp tục bị tẩy chay khi không được biểu diễn ở bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2022: sự nghiệp ngày càng tụt dốc không phanh? - Ảnh 3

Sau khi xảy ra tranh cãi, Đông Nhi tiếp tục bị soi về sự nghiệp ca hát. Cô được đánh giá không quá nổi trội về ngoại hình lẫn giọng hát. Tuy nhiên, người đẹp lại có được sự hậu thuẫn vững chắc bởi công ty và lực lượng fan đông đảo luôn ở sau ủng hộ. Trong nhiều năm qua, cô luôn có chỗ đứng ở thị trường âm nhạc Việt.

Hậu drama bị fan quay lưng, Đông Nhi tiếp tục bị tẩy chay khi không được biểu diễn ở bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2022: sự nghiệp ngày càng tụt dốc không phanh? - Ảnh 4

Hậu “khẩu chiến” trên mạng xã hội, dù vẫn được fan yêu thương, song phong cách thời trang của Đông Nhi cũng bị soi “kém sang”, không thời thượng với các bộ cánh event. Trang phục cô chọn thậm chí được đánh giá không phù hợp với ca khúc thể hiện.

Giá như mọi thứ có thể thay đổi

Cho đến hiện tại, vẫn có rất nhiều câu hỏi và những mong ước “giá như” được đặt ra. Khi Đông Nhi có được lực lượng “fan cứng” ủng hộ suốt bao năm, giá như cô suy nghĩ kĩ hơn, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ một cách chính chắn hơn, sẽ không có bão drama từ cộng đồng mạng lớn như vậy dành cho mình. Thật may vì giọng ca “Khóc” cũng đã lên tiếng ngay sau đó.

Hậu drama bị fan quay lưng, Đông Nhi tiếp tục bị tẩy chay khi không được biểu diễn ở bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2022: sự nghiệp ngày càng tụt dốc không phanh? - Ảnh 5

Cô xin lỗi vì đã viết bài trong trạng thái bức xúc, nóng vội. "Tôi biết phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã phát ngôn. Đông Nhi vẫn là Đông Nhi. Vẫn rất trân trọng tình cảm của FC nói riêng và khán giả nói chung. Tôi vẫn sẽ giữ lại để xem như đây là bài học lớn trong suốt 14 năm làm nghề của mình."

Hi vọng, trong thời gian tới, Đông Nhi sẽ lấy lại được hình ảnh và uy tín của mình trong lòng người hâm mộ.

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