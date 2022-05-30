Clip mẹ đơn thân Thủy Bi đầy khí chất trên sóng truyền hình, 5 năm trước đã 'hào sảng' đến thế này cơ mà!

Hậu trường 30/05/2022 20:57

Ngoài những clip và livestream chiếm sóng dạo gần đây, dân tình đang chia sẻ clip mới với hình ảnh mẹ đơn thân Thủy Bi xuất hiện trên sóng truyền hình 5 năm trước.

Mẹ đơn thân Thủy Bi đang nhận được rất nhiều quan tâm từ cộng đồng mạng. Cô được biết đến là một người phụ nữ vô cùng gan góc khi dám đứng lên để bày tỏ quan điểm, tìm lại công bằng cho người con bị bạn học "tác động vật lý" nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng của mình.

Clip mẹ đơn thân Thủy Bi đầy khí chất trên sóng truyền hình, 5 năm trước đã 'hào sảng' đến thế này cơ mà! - Ảnh 1
 

Với con số theo dõi và lượng tương tác tăng lên chóng mặt, tên tuổi của người mẹ đơn thân nhận về nhiều lượt tìm kiếm. Hóa ra, cô là một ca sĩ gốc Hà thành, tên đầy đủ là Trần Hà Thủy (Thủy Bi).

Clip mẹ đơn thân Thủy Bi đầy khí chất trên sóng truyền hình, 5 năm trước đã 'hào sảng' đến thế này cơ mà! - Ảnh 2

Trong một clip chia sẻ mới đây, mẹ đơn thân Thủy Bi đã thể hiện giọng ca vô cùng khí chất, ngọt ngào không lẫn vào đâu được tại một chương trình truyền hình năm 2017 . Chương trình luôn nhận được đông đảo sự quan tâm của khán giả. Và dù clip phát sóng đã lâu nhưng dân tình lại bày tỏ cảm xúc vô cùng thích thú với phiên bản trước đây của Thủy Bi.

Clip mẹ đơn thân Thủy Bi đầy khí chất trên sóng truyền hình, 5 năm trước đã 'hào sảng' đến thế này cơ mà! - Ảnh 3
Clip mẹ đơn thân Thủy Bi đầy khí chất trên sóng truyền hình, 5 năm trước đã 'hào sảng' đến thế này cơ mà! - Ảnh 4
Clip mẹ đơn thân Thủy Bi đầy khí chất trên sóng truyền hình, 5 năm trước đã 'hào sảng' đến thế này cơ mà! - Ảnh 5

Thủy Bi của 5 năm trước đây xuất hiện trên sóng truyền hình với cách ăn mặc trẻ trung, sành điệu. Cộng đồng mạng gần như bị thuyết phục hoàn toàn bởi cách nói chuyện cực kì lưu loát, sắc sảo của nữ ca sĩ - mẹ đơn thân hot nhất mạng xã hội. Cũng bởi sự tò mò của khán giả, mà đoạn clip trên nhận được rất nhiều lượng tương tác và lời khen.

Clip mẹ đơn thân Thủy Bi đầy khí chất trên sóng truyền hình, 5 năm trước đã 'hào sảng' đến thế này cơ mà! - Ảnh 6

Fanpage "Bữa trưa vui vẻ" từng giới thiệu về Thủy Bi - khách mời trong số 87 của chương trình: "Hiện tại, Thuỷ Bi là bà mẹ đơn thân có cô con gái đã hơn 6 tuổi, hai mẹ con từng bước vượt qua mọi gian khó và nhọc nhằn để song hành bên nhau trong suốt hơn 6 năm qua." "Chân dung chiến thần livestream" với gương mặt khả ái nhận về cơn mưa lời khen về nhan sắc của mình.

Mặc dù con đường sự nghiệp có nhiều trắc trở, cô phải gác lại đam mê ca hát sau một thời gian nhưng kiến thức và bản lĩnh không hề thay đổi.

Clip mẹ đơn thân Thủy Bi đầy khí chất trên sóng truyền hình, 5 năm trước đã 'hào sảng' đến thế này cơ mà! - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Cô không ngại ngần livestream thể hiện quan điểm và được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm. Hiện tại, cô dường như không còn nhắc đến mình với nghệ danh ca sĩ mà chỉ xưng họ tên và biệt danh gần gũi - Thủy Bi.  

Về vụ việc của con gái, nữ ca sĩ khẳng định sẽ "theo đến cùng" để bảo vệ con mình. Cô quyết tìm được câu trả lời cũng như cách giải quyết thỏa đáng từ phía nhà trường trong vụ việc trên.  

Clip mẹ đơn thân Thủy Bi đầy khí chất trên sóng truyền hình, 5 năm trước đã 'hào sảng' đến thế này cơ mà! - Ảnh 8

Bản thân Thủy Bi cũng được biết đến có mối quan hệ thân thiết với không ít người nổi tiếng. Hiện nay, profile cũng như các thông tin về nữ ca sĩ nhận được rất nhiều sự quan tâm.

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