Giữa lúc mẹ đơn thân Thủy Bi 'gây bão' khắp cõi mạng, Trang Trần tuyên bố một câu 'xanh rờn' về cách dạy con

Giữa lúc nữ ca sĩ Thủy Bi lên tiếng tố cáo khi con mình bị bạo lực học đường, Trang Khàn cũng có chia sẻ gây chú ý về vấn đề dạy con.

Mới đây, câu chuyện nữ phụ huynh Trần Hà Thủy lên tiếng tố cáo về vụ bạo lực học đường xảy ra tại một trường quốc tế tại TP.HCM khiến mạng xã hội dậy sóng. Cụ thể, con gái của chị và 3 bạn học cùng bị 1 bạn nữ mới chuyển đến đánh đập. Tuy nhiên, khi phụ huynh lên tiếng thì phía gia đình bé học sinh này không những không tỏ ra hối lỗi mà còn tỏ thái độ thách thức. Giữa tâm "bão", dân tình đặc biệt chú ý đến danh tính người mẹ hot nhất mạng xã hội này. Theo đó, chị Trần Hà Thủy là ca sĩ Thủy Bi, từng hoạt động trong lĩnh vực giải trí và có mối quan hệ thân thiết với không ít người nổi tiếng. Đáng chú ý hơn là cô từng gây xôn xao dư luận khi có màn đấu khẩu nhằm "bóc" cách hành xử của cựu người mẫu Trang Trần.

Hình ảnh cắt từ clip Thủy Bi tranh cãi việc con gái bị bạo lực học đường - Ảnh: Internet Do đó, giữa lúc Thủy Bi đang "gây sốt" về vụ đòi lại công bằng cho con gái, mới đây, trong sự kiện Aquafina fashion week 2022, Trang Trần đã nêu lên quan điểm của mình về cách dạy con cái: "Có nhiều người nói Trang Trần như vậy thì khó dạy con tốt, cố uốn nắn con nhiều hơn để con dịu dàng chứ như mẹ mệt lắm, không đúng. Bạn có dạy con tốt hay không, là do bạn có thực sự quan tâm con và có lối suy nghĩ đúng đắn không". Tuy nhiên, đây là 1 lời chia sẻ không nhắm trực tiếp đến vụ việc của Thanh Bi nhưng phát ngôn của Trang Trần lại bị cư dân mạng mổ xẻ.

Trang Trần chia sẻ quan điểm khác biệt với Thủy Bi về cái dạy con - Ảnh: Chụp màn hình Trước khi xảy ra cãi vã Thủy Bi và Trang Khàn từng là bạn bè thân thiết, gắn bó nhiều năm. Nguyên nhân khiến tình bạn rạn nứt là trong buổi tiệc sinh nhật của Thủy Bi, Trang Khàn được mời tới dự. Sau khi bữa tiệc kết thúc, cựu người mẫu đã báo với Thủy Bi rằng mình mất 50 triệu đồng. Vì vậy, cô nàng chủ ý bỏ tiền túi đền bù 50 triệu này cho Trang Khàn để nhanh chóng khép lại sự việc. Tuy nhiên, bạn trai của Thủy Bi là người có mặt trong bữa tiệc và cũng là người trực tiếp ngồi canh túi xách của khách lại cho rằng trong suốt buổi tiệc không hề có ai đến gần những chiếc túi để xảy ra mất tiền cả. Anh này yêu cầu kiểm tra máy quay an ninh nhằm xác minh thay vì đền bù 50 triệu đồng cho Trang Khàn dễ dàng như thế. Khi sự việc đã được xác minh rõ ràng, Thủy Bi gọi điện yêu cầu Trang Khàn hãy xem camera an ninh để làm rõ trắng đen, cựu người mẫu chỉ nói ngắn gọn: "Tao không xem nữa..." và tỏ ý muốn kết thúc mọi chuyện thật chóng vánh.

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