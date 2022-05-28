Thủy Bi - bà mẹ 'chiến' nhất mạng xã hội lúc này: Từng khiến Trang Trần phải 'tắt điện' với pha dằn mặt 'ấn nút bay màu'

Cụ thể, chị Trần Hà Thủy cho biết con chị và 3 bạn học cùng bị 1 bạn nữ tên A mới chuyển đến đánh đập dã man. Tuy nhiên khi phụ huynh lên tiếng phía gia đình cháu A không những không hối lỗi mà lại tỏ thái độ thách thức khiến chị vô cùng phẫn nộ.

Mới đây, mạng xã hội lại có dịp dậy sóng khi vụ việc bạo lực học đường ở trường quốc tế danh giá bậc nhất TP.HCM bị một phụ huynh tên Trần Hà Thủy đưa ra ánh sáng. Chỉ sau ít giờ, loạt clip phụ huynh đến đòi công bằng cho con khi chứng kiến con và các bạn bị hành hung ngay tại trường học đã khiến cư dân mạng sục sôi phẫn nộ.

Thái độ cương quyết cùng cách nói chuyện cực kì đanh thép của chị Trần Hà Thủy khiến nhiều người vô cùng nể phục. Hiện tại, các clip của chị Thủy Bi đã đạt hàng triệu lượt xem và tìm kiếm chỉ trong vài giờ đăng tải.

Ngay sau khi vụ việc gây xôn xao khắp cõi mạng, dân tình cũng lập tức chú ý đến danh tính người mẹ "chiến" nhất MXH. Ít ai biết được Trần Hà Thủy chính là ca sĩ Thủy Bi, từng hoạt động trong lĩnh vực giải trí và có mối quan hệ thân thiết với không ít người nổi tiếng.

Hồi cuối năm ngoái, Thủy Bi gây xôn xao dư luận khi có màn đấu khẩu với cựu mẫu Trang Trần - cả hai từng là bạn thân của nhau. Nếu như Trang Trần nổi tiếng với phát ngôn không kiêng nể, được dân mạng gọi là "thánh chửi", thì đến khi "chạm trán" Thủy Bi cựu mẫu này cũng phải nhún nhường. Việc Thủy Bi livestream và bóc trần quá khứ của "cô chủ quán bún đậu" làm dậy sóng mạng xã hội. Nhưng hơn hết tất cả đều bất ngờ trước thái độ "tắt điện" hoàn toàn của Trang Trần.

Trong quá khứ, Trang Trần và Thủy Bi từng có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Ảnh: Internet

Theo đó, trong những ngày tháng 10/2021, liên quan đến ồn ào của Hồ Văn Cường và phía quản lý Phi Nhung, Trang Trần là nhân vật gây tranh cãi khi đã đến tận nhà và livestream chất vấn Hồ Văn Cường về việc liệu rằng nam ca sĩ có thuê ai đó đòi tiền hay không. Chưa dừng lại ở đó, cựu người mẫu sau đó còn liên tục livestream tố Hồ Văn Cường vô ơn với Phi Nhung, khiến nam ca sĩ 18 tuổi gặp không ít công kích.

"Nóng mắt" trước cách hành xử "mẹ thiên hạ" của cựu người mẫu Trang Trần, Thủy Bi đã gửi lời nhắn "cực gắt" đến người bạn từng thân, thậm chí còn dằn mặt sẽ "ấn nút bay màu". Những lời lẽ cứng rắn của Thủy Bi lập tức nổi rần rần trên mạng xã hội: "Vì tao tôn trọng một người từng gọi là bạn nên tao đã im lặng bao nhiêu năm nay. Nhưng xin lỗi nhé, nếu mày coi tao là kẻ thù thì tao xin phép gạt con mày sang một bên, tao sẽ gặp mày. Mày yên tâm đi. Mày chỉ cần động đến một cọng lông của tao thôi, tao sẽ ấn cho mày mấy cái nút luôn. Tao khẳng định luôn! Có nhiều người bây giờ cũng đang muốn ấn cho mày cái nút rồi. Tao không làm gì mày thì cũng rất nhiều người muốn làm gì mày rồi".

Không chỉ thế, Thủy Bi còn cho biết cô bạn cũ này đa nhân cách, lừa thầy phản bạn, sống "bẩn bựa", lật mặt như lật bánh tráng... Cựu ca sĩ thách thức bạn cũ: "Bây giờ tao lại tiếp tục réo tên mày luôn, tao chờ mày đánh tao hoặc là mày thuê người đánh tao. Mà tao nhắc lại lần nữa, đánh là nhớ đánh chết nhá. Còn nếu đánh mà để tao còn sống thì cứ mà liệu thần hồn với tao đấy, nghe chưa?".

Ngay khi bị Thủy Bi mắng chửi, cựu người mẫu Trang Trần cũng lên tiếng nhưng chỉ nhẹ nhàng, từ tốn: "Em bây giờ em tu rồi, bảo em sợ cũng được, bảo em xấu cũng được, bảo em nhận cũng được, em nhận hết, được chưa. Ở đời này sống về hậu vận, hãy cố gắng sống cho tốt vào. Ai nói gì cũng được, thích gì cũng được, không quan trọng..."

Khi bị Thủy Bi "bóc phốt", Trang Trần gây bất ngờ khi chỉ đáp trả nhẹ nhàng. Ảnh: Inetrnet

Thời điểm đó, ai cũng cảm nhận có vẻ như Trang Trần đang có sự thay đổi không hề nhỏ? Bởi trước đó, nếu có bất kì người nào livestream chửi rủa cô thì ngay sau đó, cựu người mẫu đáp trả cực đánh đá. Tuy nhiên, với Thủy Bi, Trang Trần có phần nhẹ nhàng hơn?

Quay lại sự việc của Thủy Bi và con gái, hiện tại, cộng đồng mạng đang quan tâm liệu câu chuyện sẽ được giải quyết ra sao. Nhưng chắc chắn với tính cách của mình, Thủy Bi không để con gái phải chịu thiệt thòi và bằng mọi cách bảo vệ con.