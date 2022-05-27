Tiếp bước Cao Thái Hà và 'vua cá Koi', chồng cựu người mẫu Trang Trần tiếp tục gây bùng nổ khi ví von ái nữ là 'người tình kiếp trước'

Phát ngôn của chồng Trang Trần đang khiến dân tình tranh gãi gay gắt.
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- Trang Trần đáp trả cực gắt sau khi bị cư dân mạng mỉa mai 'chỗ nào cũng thấy dấu răng'
Những ngày qua, cụm từ "người tình kiếp trước đang là chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Bắt nguồn từ một bài đăng của diễn viên Cao Thái Hà khi nhắn gửi tâm tư đến người bố quá cố của mình. Cụ thể, nữ diễn viên cho rằng mình chính là "người tình kiếp trước của bố nên mong muốn nếu có kiếp sau thì được làm "vợ chồng" với bố: "Con mong rằng kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình là vợ chồng đi, để tình yêu nó được thăng hoa hơn".
Giữa làn sóng chỉ trích gay gắt Cao Thái Hà có phát ngôn không chuẩn mực thì gần đây nhất, trên cá nhân, "vua cá Koi" Thắng Ngô cũng đăng đàn tỏ lời ngọt ngào với vợ mới cưới Hà Thanh Xuân là "con gái kiếp trước". Câu nói này của nam CEO khiến dân tình lại lần nữa bức xúc và phẫn nộ.
Sau đó, Cao Thái Hà đã nhanh chóng lên tiếng thanh minh và gửi lời xin lỗi tới khán giả vì phát ngôn không hay của mình. Những tưởng sự việc đã êm xuôi thì mới đây, chồng của Trang Trần lại có phát ngôn thu hút sự chú ý khi ví von con gái là "người tình kiếp trước".
Cụ thể, Louis Trần khoe ảnh đi chơi cùng con gái và chia sẻ: "Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, nên phải kè kè bên người tình kiếp trước". Câu nói vô tình này đã khiến chồng Trang Trần nhận ngay "quả đắng" vì tại thời điểm này, mọi câu chuyện liên quan đến cụm từ "người tình kiếp trước" đều vô cùng nhạy cảm.
Hiện, ông xã Trang Trần chưa lên tiếng gì về phát ngôn này và bài viết của anh cũng đang thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.