Tiếp bước Cao Thái Hà và 'vua cá Koi', chồng cựu người mẫu Trang Trần tiếp tục gây bùng nổ khi ví von ái nữ là 'người tình kiếp trước'

Hậu trường 27/05/2022 09:40

Phát ngôn của chồng Trang Trần đang khiến dân tình tranh gãi gay gắt.

Những ngày qua, cụm từ "người tình kiếp trước đang là chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Bắt nguồn từ một bài đăng của diễn viên Cao Thái Hà khi nhắn gửi tâm tư đến người bố quá cố của mình. Cụ thể, nữ diễn viên cho rằng mình chính là "người tình kiếp trước của bố nên mong muốn nếu có kiếp sau thì được làm "vợ chồng" với bố: "Con mong rằng kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình là vợ chồng đi, để tình yêu nó được thăng hoa hơn".

Tiếp bước Cao Thái Hà và 'vua cá Koi', chồng cựu người mẫu Trang Trần tiếp tục gây bùng nổ khi ví von ái nữ là 'người tình kiếp trước' - Ảnh 1
Cao Thái Hà từng gây tranh cãi vì mong muốn được 'làm vợ chồng' với cha nếu có kiếp sau - Ảnh: Internet

Giữa làn sóng chỉ trích gay gắt Cao Thái Hà có phát ngôn không chuẩn mực thì gần đây nhất, trên cá nhân, "vua cá Koi" Thắng Ngô cũng đăng đàn tỏ lời ngọt ngào với vợ mới cưới Hà Thanh Xuân là "con gái kiếp trước". Câu nói này của nam CEO khiến dân tình lại lần nữa bức xúc và phẫn nộ.

Tiếp bước Cao Thái Hà và 'vua cá Koi', chồng cựu người mẫu Trang Trần tiếp tục gây bùng nổ khi ví von ái nữ là 'người tình kiếp trước' - Ảnh 2
Thắng Ngô lại tiếp nối ồn ào của Cao Thái Hà khi gọi Hà Thanh
Xuân là 'con gái kiếp trước' - Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, Cao Thái Hà đã nhanh chóng lên tiếng thanh minh và gửi lời xin lỗi tới khán giả vì phát ngôn không hay của mình. Những tưởng sự việc đã êm xuôi thì mới đây, chồng của Trang Trần lại có phát ngôn thu hút sự chú ý khi ví von con gái là "người tình kiếp trước".

Cụ thể, Louis Trần khoe ảnh đi chơi cùng con gái và chia sẻ: "Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, nên phải kè kè bên người tình kiếp trước". Câu nói vô tình này đã khiến chồng Trang Trần nhận ngay "quả đắng"  tại thời điểm này, mọi câu chuyện liên quan đến cụm từ "người tình kiếp trước" đều vô cùng nhạy cảm.

Tiếp bước Cao Thái Hà và 'vua cá Koi', chồng cựu người mẫu Trang Trần tiếp tục gây bùng nổ khi ví von ái nữ là 'người tình kiếp trước' - Ảnh 3
Khi sự việc vừa tạm lắng thì mới đây chồng Trang Trần lại có phát ngôn gọi ái nữ là "người tình kiếp trước" - Ảnh: Chụp màn hình 

Hiện, ông xã Trang Trần chưa lên tiếng gì về phát ngôn này và bài viết của anh cũng đang thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Cao Thái Hà - Thắng Ngô 'tư tưởng lớn gặp nhau', CĐM rùng mình vì câu nói 'con gái là người tình kiếp trước của ba'

Cao Thái Hà - Thắng Ngô 'tư tưởng lớn gặp nhau', CĐM rùng mình vì câu nói 'con gái là người tình kiếp trước của ba'

Từ phát ngôn đang gây sốt của Cao Thái Hà và đại gia Thắng Ngô, câu nói 'con gái là người tình kiếp trước của ba' được đem ra lại và bàn tán rôm rả. Nhiều người cho rằng, câu nói tưởng vui nhưng cực phi lý.

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