Tiếp bước Cao Thái Hà và 'vua cá Koi', chồng cựu người mẫu Trang Trần tiếp tục gây bùng nổ khi ví von ái nữ là 'người tình kiếp trước'

Những ngày qua, cụm từ "người tình kiếp trước đang là chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Bắt nguồn từ một bài đăng của diễn viên Cao Thái Hà khi nhắn gửi tâm tư đến người bố quá cố của mình. Cụ thể, nữ diễn viên cho rằng mình chính là "người tình kiếp trước của bố nên mong muốn nếu có kiếp sau thì được làm "vợ chồng" với bố: "Con mong rằng kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình là vợ chồng đi, để tình yêu nó được thăng hoa hơn".

Cao Thái Hà từng gây tranh cãi vì mong muốn được 'làm vợ chồng' với cha nếu có kiếp sau - Ảnh: Internet

Giữa làn sóng chỉ trích gay gắt Cao Thái Hà có phát ngôn không chuẩn mực thì gần đây nhất, trên cá nhân, "vua cá Koi" Thắng Ngô cũng đăng đàn tỏ lời ngọt ngào với vợ mới cưới Hà Thanh Xuân là "con gái kiếp trước". Câu nói này của nam CEO khiến dân tình lại lần nữa bức xúc và phẫn nộ.