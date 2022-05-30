Đời tư kín tiếng của ca sĩ Thủy Bi - phụ huynh đang 'gây bão' vụ trường quốc tế khắp cõi mạng

Thủy Bi đang làm tâm điểm chú ý những ngày qua xung quanh tranh cãi liên quan đến trường quốc tế giải quyết chuyện học sinh đánh nhau. Hiện tại, nữ ca sĩ là mẹ đơn thân của hai cô con gái.

Thủy Bi tên thật là Trần Hà Thủy, sinh năm 1986 tại Hà Nội, hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM. Từ nhỏ, Thủy Bi đã bộc lộ năng khiếu ca hát. Đến năm 17, 18 tuổi, cô quyết định theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bố mẹ Thủy Bi phản đối, muốn con gái theo nghề y như truyền thống gia đình. Để chiều lòng bố mẹ, Thủy Bi lên đường du học, tạm gác giấc mơ làm ca sĩ. Năm 23 tuổi, sóng gió ập đến khi Thủy Bi phát hiện bạn trai lừa dối lúc cô đang mang bầu, bản thân lại mắc bệnh đa nang buồng trứng. Thủy Bi đã quyết định giữ thai và nuôi con một mình. Nữ ca sĩ chia sẻ trong chương trình Bữa trưa vui vẻ: "Không gia đình nào muốn nghe thông tin con mình khó mang thai. Đến 23 tuổi, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng tôi nghĩ có thể gác lại công việc trong vài năm để sinh con rồi nuôi con khôn lớn. Lúc đó, tôi trở lại với sự nghiệp sau cũng không sao".

Thủy Bi từng là một hot girl theo đuổi âm nhạc và trở thành ca sĩ nhưng không thành vì liên tiếp gặp sự cố trong cuộc sống - Ảnh: FBNV Khi đó, Thủy Bi gác lại việc học hành để sinh con ở tuổi 23. Cô thừa nhận có những khó khăn, đặc biệt việc đi sinh con một mình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết cô đã trải qua tất cả nhờ sự bản lĩnh và sức mạnh từ người thân. Thủy Bi khẳng định sinh con là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cô. Ba năm sau, cô lập gia đình với người đàn ông khác nhưng lại đổ vỡ chỉ sau thời gian ngắn chung sống. Thủy Bi có thêm một bé gái và tiếp tục làm mẹ đơn thân. Bà mẹ 2 con chia sẻ rất may là quãng thời gian khó khăn ấy luôn có gia đình che chở, giúp đỡ nên cô mới mạnh mẽ vượt qua.

Hiện tại, nữ ca sĩ là mẹ đơn thân của hai cô con gái - Ảnh: FBNV Ở tuổi 29, giấc mơ nghệ thuật của Thủy Bi nhen nhóm trở lại sau cuộc gặp gỡ tình cờ với nhạc sĩ Thái Hà tại một phòng thu ở Hà Nội. Mặc dù vậy, con đường ca hát của Thủy Bi không mấy thuận lợi. Năm 2016, nữ ca sĩ phát hành ca khúc "Em vẫn yêu anh" do nhạc sĩ Thái Hà sáng tác. Bài hát này như nói về chính cuộc đời của Thủy Bi, cũng là sản phẩm đánh dấu hành trình trở lại nghệ thuật mà những năm 20 tuổi, cô đã phải tạm gác lại để làm mẹ. Chia sẻ với truyền thông, Thủy Bi từng chia sẻ: "Hơn 30 tuổi rồi, vẫn lông bông, không chồng, không nghề nghiệp, không có gì cho bản thân. Tôi mới suy nghĩ mình phải làm gì đây, bắt đầu từ đâu?". Tuy nhiên, nữ ca sĩ tâm niệm con đường âm nhạc có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Nữ ca sĩ khẳng định kể cả khi lớn tuổi, cô vẫn theo đuổi ca hát nếu còn đam mê. Không phải tên tuổi đình đám trong làng giải trí nhưng hiện nay, trang cá nhân của Thủy Bi có hơn 400.000 người theo dõi. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ về công việc, cuộc sống và cách nuôi dạy con.

Giữa lúc mẹ đơn thân Thủy Bi 'gây bão' khắp cõi mạng, Trang Trần tuyên bố một câu 'xanh rờn' về cách dạy con Giữa lúc nữ ca sĩ Thủy Bi lên tiếng tố cáo khi con mình bị bạo lực học đường, Trang Khàn cũng có chia sẻ gây chú ý về vấn đề dạy con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-tu-kin-tieng-cua-ca-si-thuy-bi-phu-huynh-dang-gay-bao-vu-truong-quoc-te-khap-coi-mang-472218.html