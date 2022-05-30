Bị chê tuổi nhỏ không khác hai mẹ con, tình trẻ Phương Thanh thay đổi diện mạo hệt như người già U50

Ngay sau khi tiết lộ về mối tình gắn bó mình bấy lâu nay, dư luận đã chia sẻ không ít ý kiến. Trong đó, những bình luận về tuổi tác và nhan sắc cặp đôi được bàn tán rầm rộ. Hầu hết cho rằng, anh chàng sinh năm 1993 không phù hợp với chị Chanh sinh năm 1975 đã hoạt động lâu năm trong showbiz và đáng tuổi “mẹ” anh.

Thời gian không lâu vừa qua, nữ ca sĩ Phương Thanh bất ngờ công khai hẹn hò với bạn trai kém 20 tuổi, anh chàng có tên Doãn Chí Kiên đang hoạt động trong lĩnh vực thời trang .

Chàng trai "phi công" lột xác hẳn ngoại hình trước đó để xứng đôi với người tình. Anh chăm diện vest và suit với các kiểu thông dụng. Làn da và mái tóc trở nên "xuống cấp" nhiều đi.

Theo đó, ngoại hình của Doãn Chí Kiên cũng được cộng đồng mạng nhận ra sự thay đổi trong khoảng 1 năm trở lại đây, cùng thời điểm được cho là bắt đầu hẹn hò với Phương Thanh.

Với ngoại hình khác hẳn, cộng đồng mạng so sánh hình ảnh trước kia và sau này của Doãn Chí Kiên không khác U50. Phần râu rậm khiến anh trông già dặn hơn so với tuổi U30 của mình.

Hầu như không còn ai nhận ra anh chàng điển trai có vẻ ngoài cá tính được ví như tài tử Hàn Quốc trước đây. So với ngoại hình trước, anh dường như thay đổi 180 độ!

Doãn Chí Kiên của 1 năm trước và hiện tại quá khác biệt. Cộng đồng mạng đặt câu hỏi: 'Phải chăng tình yêu đã khiến tất cả thay đổi?'

Bên cạnh đó, phong cách thời trang của nữ ca sĩ lại trở nên trẻ trung, dịu dàng. Cô thường xuyên chăm chút bằng các bộ cánh nhiều mùa sắc, chất vải mềm mại, quyến rũ. Nữ ca sĩ hack tuổi hơn với mái tóc ngang đen, thẳng hoặc thường búi rất gọn gàng.

Về phía nữ ca sĩ Phương Thanh, trước lời đẩy thuyền của người hâm mộ cô bày tỏ cảm xúc hào hứng không ngừng bày tỏ sự yêu thích khi may mắn “tìm” được bạn trai vừa ý. Cô cho hay: "Tôi lời to! Một chàng đẹp trai lại hát hay tha hồ tận dụng". "Mong không ai cướp trai đẹp của tôi".

Không biết mối tình "chị em" Phương Thanh - Doãn Chí Kiên có như cộng đồng mạng đang chia sẻ hay không? Những lời khen và chê cặp đôi hiện tại cũng đang nhận được rất nhiều quan tâm trên các trang mạng xã hội.