Pha Lê bất ngờ trải lòng 'đẫm nước mắt' sau khi 'đường ai nấy đi' với chồng ngoại quốc

Hậu trường 30/05/2022 16:23

Trên trang cá nhân của mình, Pha Lê bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Mới đây, vào ngày 30/5, Pha Lê bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân của mình. Cô chia sẻ về cuộc sống trong thời gian vừa qua sau khi chia tay với chồng cũ.

Cụ thể, Pha Lê cho biết: "Mình vừa trải qua một tháng quá nhiều khó khăn, hết chuyện này tới chuyện khác, hết mất mát này đến đau thương kia đến nỗi tưởng chừng như có lúc gục ngã. Công nhận cuộc đời khi cái xui nó tới là nó tới bầy đàn, nó tới liên tiếp không ngóc đầu lên nổi. Nhưng hôm nay đã sang ngày mới, tháng mới, và cũng vừa trút được gánh nặng cách đây mấy tiếng đồng hồ".

Nữ ca sĩ tiếp tục trải lòng: "Thật sự nước mắt cứ rơi vì thương bản thân cố gắng nhiều quá, nhưng mọi sự cố gắng ấy đều có mục đích hết, để mang lại được cho em Ốc cuộc sống tốt nhất có thể, khiến em Ốc được sống vui vẻ hạnh phúc và đủ đầy nhất. Cho nên vì mục đích cao cả đó mà dù có gặp bất cứ trở ngại nào trên đường đời cũng sẽ có động lực để đứng dậy mà bước tiếp!".

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Bài đăng mới nhất của Pha Lê - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, nữ ca sĩ Pha Lê đã đăng tải bài viết rao bán căn hộ. Ngoài ra cô cho biết vì đã mua được nhà mới nên muốn nhanh chóng bán nhà cũ để sớm chuyển đi. Pha Lê cho biết cô đã ở đây khoảng 5 năm, mọi nội thất trong nhà đều do tự tay cô sắm sửa và mua mới. Một số người suy đoán đây chính là nơi nữ ca sĩ từng chung sống bên chồng cũ và ái nữ đầu lòng.

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Hình ảnh thân thiết của vợ chồng ca sĩ Pha Lê trước khi ly hôn - Ảnh: FBNV

Vào năm 2020, ca sĩ Pha Lê đã công khai mối quan hệ với bạn trai người Mỹ gốc Hàn. Cả hai đăng ký kết hôn và về chung một nhà, đến nay vẫn chưa làm đám cưới. Pha Lê và chồng ngoại quốc có với nhau một con gái đáng yêu đặt tên gọi ở nhà là Ốc, hiện đã hơn 1 tuổi, bụ bẫm, đáng yêu. Tuy nhiên, vào cuối tháng 3/2022, nữ ca sĩ bất ngờ thông báo chính thức "đường ai nấy đi" với chồng Hàn Quốc khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Cô cho biết đã khóc rất nhiều sau khi thông báo ly hôn, không phải vì buồn mà vì cảm thấy được yêu thương từ bạn bè, khán giả gần xa đều gửi lời yêu thương động viên. Pha Lê cho biết hậu ly hôn rất ổn, cả 3 thành viên gia đình đều rất vui vẻ với nhau.

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Từ khóa:   Pha Lê sao Việt Pha Lê ly hôn

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