Sốc: Vừa thông báo ly hôn chồng, ca sĩ Pha Lê bất ngờ nhận 'tin vui 2 vạch'?

Hậu trường 13/04/2022 20:24

Bài chia sẻ mới đây của Pha Lê trên trang cá nhân khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang.

Thời gian qua, nhiều cặp vợ chồng Vbiz tuyên bố ly hôn khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối, trong đó phải kể đến ca sĩ Pha Lê. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ bất ngờ có bài chia sẻ thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Cụ thể, cô cho biết vừa đi khám về và nhận được thông báo có bầu. Đáng nói, trong lần thông báo ly hôn cách đây 2 tuần, nữ ca sĩ có chia sẻ, hai vợ chồng cô đã từ rất lâu không còn quan hệ tình dục nên việc nhận được tin có bầu ở thời điểm này là cực kì vô lý. Pha Lê viết:

"Đi tư vấn làm ngực xong phải khám sơ sơ thử máu thử nước tiểu các kiểu, xong mấy má y tá cắm que thử thai vào sao mà 3 cái đều lên 2 vạch. Tui đứng nói giữa trời tui thề không cách nào tui có thai được, không có là không có nhưng không má nào tin tui, nhìn tui với ánh mắt kiểu nói xạo hay gì ấy. Trời ơi tui là gái đã có chồng, có phải gái còn trinh đâu mà xào xạo mấy cái này chi trời, nói không có là không có, mà không tin tui bắt tui đi siêu âm các kiểu".

Sốc: Vừa thông báo ly hôn chồng, ca sĩ Pha Lê bất ngờ nhận 'tin vui 2 vạch'? - Ảnh 1
Pha Lê sốc nặng khi test 3 lần vẫn ra kết quả 2 vạch - Ảnh: Chụp màn hình

Nhận được thông báo mang thai, Pha Lê cũng không khỏi bất ngờ. Kèm theo dòng chia sẻ, nữ ca sĩ còn đăng kèm cả phiếu siêu âm cổ tử cung. Bài đăng ngay khi chia sẻ đã nhận rất nhiều sự chú ý. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến cô. Tuy nhiên, kết quả chính thức ra sao phải chờ Pha Lê đi kiểm tra thêm một lần nữa.

Trước đó, nữ ca sĩ cho biết lý do ly hôn với chồng Hàn Quốc là vì cả 2 không còn tình yêu nên chia tay trong êm đẹp, hoàn toàn không có chuyện người thứ ba xen vào hay áp lực từ gia đình. Trên trang cá nhân, Pha Lê chia sẻ:

"Mình và ba Ốc đã chính thức chia tay. Không rõ quan điểm của mọi người thế nào nhưng với gia đình mình thì mình và Manny không có bất cứ 1 sự bất hoà nào hết, không có người thứ 3, không có cãi vã, không gây lộn và không thù hằn, tụi mình rất là vui luôn nhưng tình yêu thì không còn nữa. Bóc tách lí do thì rất là khó, như kiểu tới lúc nó vậy là nó phải vậy đó...".

Sốc: Vừa thông báo ly hôn chồng, ca sĩ Pha Lê bất ngờ nhận 'tin vui 2 vạch'? - Ảnh 2
Nữ ca sĩ cho biết lý do ly hôn với chồng Hàn Quốc là vì cả 2 không còn tình yêu nên chia tay trong êm đẹp - Ảnh: Internet

Được biết, cả Pha Lê và chồng cũ đã từng cứu vãn cuộc hôn nhân nhưng không thành, cuối cùng cả hai đã đi đến quyết định ly hôn. Hậu chia tay, hai người vẫn cùng nhau dành thời gian chăm sóc cho con.

Pha Lê: Người phụ nữ nào có con nhỏ thì cực chẳng đã mới phải ly hôn

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Quá bức xúc vì cuộc hôn nhân của mình bị đem ra xuyên tạc và bàn tán rộng rãi, mới đây nữ ca sĩ Pha Lê đã lên tiếng "cảnh cáo".

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