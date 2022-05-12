Mới đây, Pha Lê đã có dịp trải lòng về hành trình làm mẹ vô cùng vất vả của mình. Nữ ca sĩ tiết lộ rằng cô đã 13 lần hư thai và việc phải "thức dậy trên một vũng máu" là chuyện hết sức quen thuộc.

Pha Lê từng được biết đến là một nữ ca sĩ tài năng với giọng hát nội lực và đầy tình cảm. Song, kể từ khi lập gia đình, cô không còn tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật như trước và hiện đã rời xa ánh đèn sân khấu để tập trung kinh doanh. Cô nàng hiện đã là mẹ của một bé gái hơn 17 tháng tên Shin Thiên Ý, với tên thân mật là bé Ốc. Mới đây, xuất hiện tại chương trình "Chat với mẹ bỉm sữa", nữ ca sĩ hiếm hoi tiết lộ hành trình làm mẹ gian nan sau 13 lần hư thai. Đồng thời, cô còn tâm sự rằng bản thân từng rơi vào trầm cảm sau sinh đến mức muốn tự tử.

Nữ ca sĩ Pha Lê kể lại hành trình làm mẹ gian nan của mình - Ảnh: Internet Nhắc đến hành trình mang thai, nữ ca sĩ cho biết do hormon nam trong người cô cao gấp nhiều lần phụ nữ bình thường nên khó có thể giữ thai. Chính vì vậy, dù đã làm nhiều cách từ tự nhiên đến áp dụng khoa học nhưng cứ mang thai thì lại sảy. Thậm chí, cô đã 13 lần hư thai và việc phải "thức dậy trên một vũng máu" là chuyện hết sức quen thuộc. Cho đến khi mang thai bé Ốc, nữ ca sĩ cũng không dám chắc chắn, phải mất 3 tháng để thai nhi ổn định mới dám thông báo với gia đình và bạn bè. Nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Tôi hay đọc tin tức tiêu cực về chuyện hư thai, lưu thai khiến tôi hoảng loạn. Mang thai 9 tháng, ngày nào tôi cũng lo, cứ đếm từng ngày cho đến khi đi khám thai. Tôi nghén nhiều, không ăn được, cũng may vẫn ngủ được. Chồng tôi là người nước ngoài, còn trẻ hơn tôi nữa nên nói thẳng ra là vô tư. Dù vậy, bạn ấy là người trách nhiệm, hiểu chuyện nên cần gì là bạn ấy làm theo".

Nữ ca sĩ và con gái - Ảnh: FBNV May mắn, quá trình sinh con của ca sĩ Pha Lê khá thuận lợi. Vừa sinh xong, ca sĩ Pha Lê một mình nuôi con vì chồng phải về nước chăm mẹ bị ung thư giai đoạn cuối. Chăm con vất vả lại không có chồng bên cạnh, nữ ca sĩ rơi vào trầm cảm trong những tháng đầu. Cô tâm sự: "Tôi bị căng thẳng khủng khiếp vì phải vắt sữa liên tục mà chỉ có thể ngủ ngồi. Khi bị tắc sữa, nó đau hơn tất cả các loại đau trên đời. Tôi bị trầm cảm, cáu gắt còn suy nghĩ tới những điều xấu, nghĩ đến chuyện tự tử là bình thường". Pha Lê và chồng Hàn Quốc đăng ký kết hôn vào năm 2020 nhưng chưa tổ chức hôn lễ. Cuối tháng 3/2022, nữ ca sĩ lên tiếng thông báo cả hai đường ai nấy đi. Nữ ca sĩ khẳng định rằng chồng cô không ngoại tình và cô cũng vậy. Tuy nhiên, những lúc đau đớn, khó khăn nhất không có chồng bên cạnh khiến cô cảm thấy ấm ức. Pha Lê cho rằng khi một người đàn ông tạo cho mình thói quen cô đơn thì mình không cần người đó nữa. Dù đã ly hôn, vợ chồng nữ ca sĩ Pha Lê vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nuôi nấng con gái. Đồng thời, nữ ca sĩ đặc biệt gửi lời cảm ơn tới chồng, mẹ chồng.

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