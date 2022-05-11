Ngô Thanh Vân bất ngờ bị 'trù ẻo' ly hôn, Xuân Lan thẳng tay 'dằn mặt' kẻ kém duyên

Xuân Lan là người bạn thân của Ngô Thanh Vân, nên cựu mẫu sẵn sàng ra mặt đáp trả những bình luận kém duyên nhắm đến người bạn của mình.

Hôn lễ 'tựa như mơ' của nữ diễn viên Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã khép lại vào ngày 8/5. Cùng với sự chứng kiến của người thân, bạn bè,... cặp đôi có những giây phút thăng hoa với lễ cưới ấm áp, lãng mạn trên bãi biển xinh đẹp ở Đà Nẵng. Xuân Lan là một trong 7 sao Việt hiếm hoi góp mặt trong hôn lễ của người bạn thân. Nàng siêu mẫu liên tục khóc vì xúc động trong ngày đặc biệt của nàng đả nữ. Xuân Lan chúc mừng hạnh phúc Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh: FBNV Sau đám cưới, bạn bè tham dự của Ngô Thanh Vân lần lượt chia sẻ những hình ảnh đẹp trên mạng xã hội. Trong đó, cựu mẫu Xuân Lan cũng không ngần ngại chia sẻ và vui mừng trước những khoảnh khắc lứa đôi hạnh phúc. Cô viết: "Xem lại vẫn trào nước mắt. Yêu quá là yêu...".

Xuân Lan chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của Ngô Thanh Vân - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, dưới bài viết chia sẻ, cựu mẫu tiếp tục phải lên tiếng khi có người dự đoán kém duyên về hôn nhân Ngô Thanh Vân. Một bình luận mang tính chất trù ẻo: "Mình cứ chờ xem đôi này được bao lâu nhé, chứ mình cảm thấy không được lâu". Trước phát ngôn này, Xuân Lan lên tiếng "cực gắt": "Bạn nên học chữ tâm, học được tâm sẽ giảm bớt nghiệp đó".

Người này cũng bật lại nàng cựu mẫu: "Ủa nói gì mà nghiệp vậy bạn? Bởi thế Xuân Lan có bao giờ ngồi được vào ghế chấm hoa hậu đâu". Ngay sau đó, nhiều cư dân mạng thả "phẫn nộ" vào các bình luận của tài khoản này, như một cách cùng nhau lên án sự kém duyên. Xuân Lan dằn mặt kẻ 'trù ẻo' hôn nhân của Ngô Thanh Vân - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, chứng kiến Ngô thanh Vân chính thực trở thành "vợ người ta", ở hàng ghế khách mời, Xuân Lan đã rơi nước mắt. Nói về Ngô Thanh Vân Xuân Lan xúc động: "Nó là đứa mình yêu lắm. Cả đời nó có mấy đứa bạn. Nhưng đứa nào cũng nặng lòng thương nó. Nó buồn, stress, cô đơn, tự hào, thất vọng, khổ đau, tổn thương, thành công, vui vẻ gì thì cả đám cũng đều lao đầu vào ôm ấp dỗ dành nó". Qua những cách mà Xuân Lan thể hiện, khán giả đủ hiểu tình cảm mà cô dành cho người bạn thân thiết lớn đến nhường nào. bên cạnh đó, không ít người gửi lời chúc đến cặp đôi Ngô Thanh Vân và Huy Trần.

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