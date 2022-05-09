Cư dân mạng bất ngờ 'réo tên' tình cũ Ngô Thanh Vân, siêu mẫu Xuân Lan có màn đáp trả 'cực cao tay'

Mặc dù Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã kết hôn, nhưng vẫn có người bất ngờ nhắc đến mối tình tin đồn khi xưa của nàng "đả nữ".

Vào ngày 8/5, đám cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã diễn ra tại Đà Nẵng. Cặp đôi đã nắm tay nhau vào lễ đường và trao lời thề nguyện trước sự chứng kiến của bạn bè. Trong đó, ở hàng ghế khách mời, Xuân Lan đã rơi nước mắt. Sau đám cưới, Xuân Lan cũng hạnh phúc không kém khi đăng tải hình ảnh trong ngày trọng đại của người bạn thân trên trang cá nhân. Qua những cách mà Xuân Lan thể hiện, khán giả đủ hiểu tình cảm mà cô dành cho Ngô Thanh Vân thân thiết và to lớn đến nhường nào.

Xuân Lan chúc mừng hạnh phúc Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh: Chụp màn hình Cựu mẫu Xuân Lan trong hôn lễ của bạn thân - Ảnh: FBNV Bên cạnh những lời chúc phúc gửi đến cặp đôi Ngô Thanh Vân và Huy Trần, ngay dưới bài đăng có tài khoản để lại bình luận với lời lẽ kém duyên. Cụ thể, người này đã nhắc đến Johnny Trí Nguyễn - tình tin đồn cũ của Ngô Thanh Vân. Người này viết: "Tưởng Ngô Thanh Vân cưới Johnny Trí Nguyễn". Đọc được bình luận kém duyên, Xuân Lan không ngại lên tiếng đáp trả - Ảnh: Chụp màn hình Trước câu nói này, Xuân Lan bức xúc đáp trả: "Duyên quá, duyên nghẹn luôn". Hành động của Xuân Lan nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng. Bởi lẽ, việc nhắc đến những mối tình cũ trong ngày cưới là điều rất kém duyên và đáng chỉ trích.

Ngô Thanh Vân từng vướng ồn ào tình cảm với Johnny Trí Nguyễn - Ảnh: Internet Hơn 10 năm trước, Ngô Thanh Vân từng vướng ồn ào tình cảm với Johnny Trí Nguyễn. Do đó, người này cố tình nhắc tên tình cũ của Ngô Thanh Vân ngay dưới bài đăng. Màn đáp trả của Xuân Lan nhận được sự ủng hộ của nhiều người, cực tinh tế nhưng cũng đầy thâm thúy. Ngoài ra, vì đó là chuyện quá khứ, việc mang Ngô Thanh Vân ra "bông đùa" thời điểm này của tài khoản mạng khiến Xuân Lan phản ứng gắt và nhiều người phải lắc đầu ngao ngán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-dan-mang-bat-ngo-reo-ten-tinh-cu-ngo-thanh-van-sieu-mau-xuan-lan-co-man-dap-tra-cuc-cao-tay-467467.html