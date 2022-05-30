Bị nghi ngờ bán thuốc giả cho người nghèo để trục lợi, ca sĩ Thủy Tiên nói gì?

Hậu trường 30/05/2022 17:14

Mặc dù Thủy Tiên đã lên tiếng nói rõ sự tình, nhưng một số dân mạng vẫn ngờ vực. Điều này, khiến nữ ca sĩ không khỏi bức xúc.

Chiều 30/5, trên trang Fanpage chính thức, ca sĩ Thủy Tiên có bài đăng khá dài liên quan đến sự việc tên tuổi bị lợi dụng. Theo giọng ca 37 tuổi cho biết, thời gian qua, vợ chồng cô bị kẻ gian xưng danh để bán thuốc giả cho người nghèo.

Những đối tượng này tiếp cận với người già, người ít nắm bắt thông tin để dễ thực hiện trót lọt hành vi của mình. Theo đó, nhóm người này tự xưng đại diện Thủy Tiên rồi đến những vùng quê, nói vợ chồng nữ ca sĩ tặng người dân, tuy nhiên sau khi nhận thuốc những hoàn cảnh khó khăn phải trả từ 300 đến 400 nghìn đồng mới được lấy hàng.

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Kẻ gian lợi dụng tên tuổi Thủy Tiên để bán thuốc giả. Ảnh: Internet

 

Nhiều nạn nhân sau đó đã nhắn tin trực tiếp cho Thủy Tiên, nữ ca sĩ mới "tá hỏa" trước hành vi gian xảo của những kẻ làm ăn bất chính. Giọng ca Giấc mơ tuyết trắng cho biết, chính người nhà của cô cũng xuýt bị lừa.

"Họ lừa các đối tượng là các cô chú lớn tuổi ở quê, thậm chí người nhà em cũng bị lừa luôn, may là em cản kịp, lúc shipper giao đến kêu lấy thuốc dì em bảo - 'tui là dì của Thuỷ Tiên mà Tiên nó không tặng nên tui không nhận hàng đâu' thế là dì em bị nhân viên gọi chửi quá trời.

Mỗi ngày em nhận hàng nghìn inbox hỏi về việc ba mẹ họ lở lấy thuốc bị lừa mất tiền 350-400 ngàn, cũng có người nhắn tin mắng em bảo tặng mà sao lấy 400 ngàn tiền ship. Mỗi ngày họ lừa không biết bao nhiêu tiền của người dân lành đang đau yếu bệnh hoạn. Ước tính hàng vài chục tỷ đồng trở lên chứ không ít", Thủy Tiên cho biết. 

Hành động mạo danh bán thuốc giả khiến Thủy Tiên vô cùng bức xúc. Bà xã Công Vinh còn tuyên chiến với những kẻ lừa đảo rằng sẽ theo đến cùng để tìm ra kẻ đứng sau.

"Gửi các bạn giả danh lừa đảo, trên đời này luật nhân quả không chừa sót 1 ai, những người bệnh hoạn già cả đau ốm không thương hay giúp người ta thì thôi còn đi lừa họ nữa. Tin mình đi, bạn lừa người ta 1 đồng ông trời sẽ lấy lại 10 đồng, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa, đồng tiền kiếm được từ việc làm bất thiện sớm muộn gì cũng phải trả giá bằng kết cục đau khổ.

Xin lỗi mọi người vì cứ phải post những post như thế này suốt, mình cũng không biết sẽ giải quyết việc này như thế nào, không biết phải bảo vệ người đã, đang, và sắp bị lừa tiếp tục như thế nào chỉ còn cách kêu gọi mọi người chung tay chia sẻ để lan toả thông tin đến gia đình, người quen của các cô chú thôi ạ", Thủy Tiên bức xúc.

Thủy Tiên khẳng định cô sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc này.

Bị nghi ngờ bán thuốc giả cho người nghèo để trục lợi, ca sĩ Thủy Tiên nói gì? - Ảnh 2
Bị nghi ngờ bán thuốc giả cho người nghèo để trục lợi, ca sĩ Thủy Tiên nói gì? - Ảnh 3
Toàn bộ bài đăng trên trang Fanpage Thủy Tiên chiều nay. Ảnh: Chụp màn hình

 

Bị nghi ngờ bán thuốc giả cho người nghèo để trục lợi, ca sĩ Thủy Tiên nói gì? - Ảnh 4
Bị nghi ngờ bán thuốc giả cho người nghèo để trục lợi, ca sĩ Thủy Tiên nói gì? - Ảnh 5
Bị nghi ngờ bán thuốc giả cho người nghèo để trục lợi, ca sĩ Thủy Tiên nói gì? - Ảnh 6
Nhiều người lầm tưởng Thủy Tiên bán thuốc và tỏ ra thắc mắc với nữ ca sĩ. Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra bức xúc thay nữ ca sĩ và ủng hộ cô lên tiếng mạnh mẽ trường hợp này để tránh người dân bị mất tiền oan.

Mặc dù Thủy Tiên đã lên tiếng nói rõ, nhưng một số cư dân mạng vẫn còn ngờ vực khiến nữ ca sĩ không khỏi bức xúc. Cụ thể, một dân mạng bình luận: "Lấy tiền rồi còn nói gì nữa chứ, 400 ngàn!". Ngay sau đó, bà xã Công Vinh đáp trả: "Chị đọc kỹ dùm em ạ, em có lấy tiền gì của chị đâu".

Bị nghi ngờ bán thuốc giả cho người nghèo để trục lợi, ca sĩ Thủy Tiên nói gì? - Ảnh 7
Bị một dân mạng nghi ngờ bán thuốc giả, Thủy Tiên lập tức đáp trả. Ảnh: Chụp màn hình

 

Nhiều người sau đó cũng lên tiếng bênh vực Thủy Tiên, cho rằng netizen kia không đọc kỹ bài viết mà đã vội vàng phán xét, khiến nữ ca sĩ một lần nữa vướng vào tiếng oan. 

Đây không phải lần đầu tiên Thủy Tiên dính vào sự việc như trên. Vào tháng 4/2021, nữ ca sĩ đã khuyến cáo mọi người cảnh giác kẻo "tiền mất tật mang" khi kẻ gian lợi dụng tên tuổi cô để bán thuốc giả mạo.

 

Thủy Tiên tái xuất với chiếc váy ‘nửa kín nửa hở’ táo bạo, để lộ nội y khi diện trang phục trong suốt khiến nhiều người 'bỏng mắt'

Thủy Tiên tái xuất với chiếc váy ‘nửa kín nửa hở’ táo bạo, để lộ nội y khi diện trang phục trong suốt khiến nhiều người 'bỏng mắt'

Trong loạt hình ảnh được đăng tải mới đây, Thủy Tiên xuất hiện với bộ trang phục trong suốt đi biểu diễn, để lộ nội y nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.

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