Thủy Tiên tái xuất với chiếc váy ‘nửa kín nửa hở’ táo bạo, để lộ nội y khi diện trang phục trong suốt khiến nhiều người 'bỏng mắt'

Trong loạt hình ảnh được đăng tải mới đây, Thủy Tiên xuất hiện với bộ trang phục trong suốt đi biểu diễn, để lộ nội y nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.

Trước đó, từng nhận về nhiều nghi vấn về nhan sắc, nữ ca sĩ bị cho rằng đã can thiệp "dao kéo" để trở nên xinh đẹp nhưng Thủy Tiên vẫn là một trong những ca sĩ chiếm được nhiều tình yêu thương mến mộ từ khán giả. Thời gian vừa qua, cô nàng trở thành tâm điểm chú ý khi vướng phải ồn ào từ thiện cùng những lùm xùm không đáng có trên mạng xã hội. Không những vậy, bên cạnh đó ồn ào đấu tố giữa nữ ca sĩ và bà Phương Hằng cũng là một chủ đề được rất nhiều người quan tâm, theo dõi. Thủy Tiên vướng ồn ào từ thiện thời gian qua. - Ảnh: Internet Không để ý đến những ồn ào không đáng có, Thủy Tiên của hiện tại vẫn luôn có gắng hết mình và tiếp tục phát triển con đường của bản thân mình hơn. Mới đây cô nàng đã đăng tải loạt hình ảnh mới lên trang cá nhân của mình và đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý, quan tâm từ dư luận cũng như đông đảo người hâm mộ.

Bài viết mới nhất trên trang cá nhân của Thủy Tiên. - Ảnh chụp màn hình Theo đó, Thủy Tiên đã đăng tải hình ảnh cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Một chút sexy cho show diễn tối qua". Có thể thấy nữ ca sĩ khiến cho dân tình ‘mắt chữ A mồm chữ O’ khi để lộ nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình bốc lửa, quyến rũtrong đêm diễn. Đáng chú ý hơn hết là trang phục xuyên thấu của cô nàng càng để lộ ra body săn chắc mà hiếm nữ ca sĩ nào ở độ tuổi U40 có được. Hình ảnh Thủy Tiên trong show diễn tối qua. - Ảnh: Internet Tuy nhiên, cũng chính bộ trang phục trong suốt này đã khiến cô nàng để lộ ra đồ bảo hộ nội y bên trong, dù không phản cảm nhưng cũng khiến người hâm mộ Thủy Tiên trở nên lo lắng thay cho cô khi gặp sự cố hớ hênh trên sân khấu. Bộ trang phục lấp lánh đã phần nào tôn lên vòng 1 phồn thực của Thủy Tiên cũng như khoe trọn vẹn vòng 2 săn chắc, phẳng lỳ không hề kém cạnh Lệ Quyên, Hà Hồ và cùng nhiều đồng nghiệp nữ khác trong showbiz Việt.

Sắc vóc Thủy Tiên không hề kém cạnh Lệ Quyên, Hà Hồ và nhiều đồng nghiệp nữ khác trong showbiz Việt. - Ảnh: Internet Trong thời gian qua, Thủy Tiên rất ít khi xuất hiện trước công chúng và trên mạng xã hội vì ồn ào từ thiện. Cô chỉ mới quay trở lại biểu diễn tại một vài sự kiện lớn nhỏ gần đây khi ồn ào đã kết thúc và được cơ quan chức năng chứng minh bản thân không ăn chặn tiền từ thiện. Mặc dù đã được minh oan nhưng cuộc sống của gia đình Thủy Tiên vẫn gặp nhiều vấn đề khó nói. Không chỉ 2 vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên bị ảnh hưởng nặng nề mà hai bên nội ngoại cùng con gái nữ ca sĩ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều sau ồn ào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-tai-xuat-voi-chiec-vay-nua-kin-nua-ho-tao-bao-de-lo-noi-y-khi-dien-trang-phuc-trong-suot-khien-nhieu-nguoi-bong-mat-471557.html