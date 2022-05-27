Là người nổi tiếng, kiếm được tiền tỷ nhưng con Lý Hải vẫn nằm đất, ái nữ nhà Quyền Linh phải 'lao động vất vả' để có tiền mua sách

Một người là MC có tiếng, một người là đạo diễn lẫy lừng nhưng cặp đôi này đều không bao giờ nuông chiều con cái, không cho con đòi hỏi những thứ quá đà và dạy con biết quý trọng những đồng tiền, tập con cách sống kham khổ để con hiểu được giá trị của đồng tiền hơn.

Nhận thấy trong số những cặp bạn bè thân thiết của showbiz Việt, thật sự thiếu sót nếu không kể đến nghệ sĩ Quyền Linh và Lý Hải, cặp đôi chơi thân thiết hơn 30 năm nay. Cả hai nghệ sĩ chơi với nhau từ thuở hàn vi cho đến nay đều trở thành những người nổi tiếng và có sức ảnh hướng lớn trong làng giải trí Việt. Không chỉ có mối quan hệ gắn bó, thân thiết mà hai nghệ sĩ này còn khiến cư dân mạng ngưỡng mộ bởi phát hiện ra nhiều điểm chung trong quan điểm sống cũng như việc nuôi dạy con cái.

Trong khi đó, đạo diễn phim "Lật mặt" cũng đã thể hiện rõ ràng quan điểm khi khẳng định tương tự: "Con nít sợ nhất là thói quen đòi hỏi. Đi ngang qua khu đồ chơi là đòi. Nguyên tắc của tôi là đòi cách mấy cũng không mua. Nếu mua 1 lần, lần sau con sẽ đòi tiếp. Thông thường tôi sẽ giao kèo với con. Ví dụ mỗi ngày ngoan sẽ được 1 điểm, không ngoan bị trừ 1 điểm. Chừng nào đủ 20 điểm thì sẽ được món đồ chơi đó".

Có lần Quyền Linh từng tâm sự, trong việc nuôi dạy con cái, anh luôn tập trung vào việc cho hai con quý trọng những đồng tiền do chính tay làm ra bằng cách để các con sử dụng sức lao động của mình, khi các con thực hiện những công việc nhà, anh sẽ trả lương cho con xứng đáng. Các con sẽ được tự sử dụng số tiền đó, mua sách vở của con một cách hợp lý, khoa học.

Nam đạo diễn cũng từng cho biết thêm, thay vì mua quá nhiều đồ chơi cho con gây nên sự lãng phí thì anh và bà xã sẽ cùng nhóm bạn có con trạc tuổi trao đổi đồ chơi cho nhau. Anh nói: "Ví dụ bé này mặc bộ này mấy tháng là chật thì đổi cho bé khác mặc, cứ đổi qua lại rồi kết hợp kiểu khác thì cũng thành những bộ đồ mới thôi. Điều đó cũng chỉ có các thành viên trong nhóm biết với nhau thôi chứ có ai biết đâu, làm vậy lại tiết kiệm được khá nhiều tiền nữa nên tôi nghĩ cũng hợp lý".

Điều này có thể giúp cho các con của Quyền Linh và Lý Hải đều có lối sống giản dị, gần gũi, mộc mạc, mà không phải đua theo xa hoa và tiêu xài một cách hoang phí.

Cả Quyền Linh và Lý Hải đều có khối tài sản giàu có sau bao năm hoạt động trong showbiz, thế nhưng, cặp đôi này vẫn luôn dạy con sống tự lập, không được quá phụ thuộc vào gia đình.

Lý Hải vẫn cho bốn người con ngủ chung trong một phòng. - Ảnh: Internet

Chính vì vậy để làm được điều đó, Quyền Linh đã thực hiện việc cho các con ngủ đất, nằm quạt thay vì nằm điều hòa, thậm chí ăn uống với những bữa cơm bình dị, đạm bạc để hiểu được giá trị của đồng tiền cũng như sự khó khăn trong việc kiếm tiền. MC quốc dân còn cho biết: "Tôi dạy con ngủ dưới đất, ăn cơm giản dị. Tôi luôn dạy bé phải nhìn tôi mà noi gương, tự lập và không nên nhờ vả vào bất kỳ ai, phụ thuộc vào ai, tự mình phải vươn lên bằng chính sức của mình".

Cũng về phía Lý Hải, dù có biệt thự rộng rãi và bề thế, sang trọng nhưng nam đạo diễn vẫn cho bốn người con ngủ chung trong một phòng, chứ không chia phòng riêng, thậm chí, trong những chuyến du lịch của gia đình, các con anh vẫn thoải mái lăn lộn dưới sàn nhà.

Lý Hải dành thời gian chăm lo gia đình và nuôi dạy con cái một cách tốt nhất. - Ảnh: Internet

Có thể nói dù bận rộn với công việc, cả hai nghệ sĩ này đều dành thời gian để chăm lo gia đình và nuôi dạy con cái một cách tốt nhất. Hai ông bố showbiz này đã vô cùng khéo léo dạy các con sống giản dị, tình cảm, biết cách tự lập sớm và quan trọng là họ luôn thấu hiểu tâm lý của con. Nhờ đó, những đứa trẻ trong gia đình Quyền Linh và Lý Hải từ nhỏ đã luôn giản dị, gần gũi, biết yêu thương cha mẹ và đoàn kết với nhau.