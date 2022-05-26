Hình ảnh hiếm của cố nghệ sĩ Chí Tài bất ngờ được lan truyền trên MXH, khiến ai nấy cũng nghẹn ngào xúc động

Hậu trường 26/05/2022 09:26

Mới đây, hình ảnh hiếm của cố nghệ sĩ Chí Tài bất ngờ được CĐM chia sẻ một cách rầm rộ trên MXH, khiến ai cũng phải rơi nước mắt.

Vào tháng 12/2020, showbiz Việt vô cùng bàng hoàng, nuối tiếc khi hay tin nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời. Cho đến nay dù đã gần 2 năm, nhưng những bạn bè, đồng nghiệp và nhiều khán giả vẫn không thể nào nguôi ngoai đi nỗi buồn này.

Hình ảnh hiếm của cố nghệ sĩ Chí Tài bất ngờ được lan truyền trên MXH, khiến ai nấy cũng nghẹn ngào xúc động - Ảnh 1
Cố nghệ sĩ Chí Tài. - Ảnh: Internet

Vừa qua, nam diễn viên Huy Khánh đã chia sẻ đoạn clip bên nghệ sĩ Chí Tài vào thời điểm năm 2016. Theo đó, trong clip nam diễn viên đang tô móng chân cho cố nghệ sĩ. Mặc dù đàn em có đang bày trò quậy phá, trêu đùa nhưng có thể thấy nam danh hài vẫn vô cùng thoải mái và tỏ ra khá hợp tác với Huy Khánh.

Hình ảnh hiếm của cố nghệ sĩ Chí Tài bất ngờ được lan truyền trên MXH, khiến ai nấy cũng nghẹn ngào xúc động - Ảnh 2

Hình ảnh hiếm của cố nghệ sĩ Chí Tài bất ngờ được lan truyền trên MXH, khiến ai nấy cũng nghẹn ngào xúc động - Ảnh 3
Hình ảnh trong đoạn clip Huy Khánh đang tô móng chân cho cố nghệ sĩ Chí Tài. - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bình luận, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thương nhớ tới nghệ sĩ Chí Tài và rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh đầy thân thiện, dễ mến dễ gần của cố nghệ sĩ.

Cũng mới đây, trên trang Fanpage của mình và ông xã, ca sĩ Phương Loan như thường lệ đăng tải hình ảnh đến viếng nơi an nghỉ của chồng cô. Thế nhưng, bất ngờ thay bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài lại có tuyên bố thẳng thừng đây là lần cuối đăng di ảnh chồng lên MXH.

Hình ảnh hiếm của cố nghệ sĩ Chí Tài bất ngờ được lan truyền trên MXH, khiến ai nấy cũng nghẹn ngào xúc động - Ảnh 4
Ca sĩ Phương Loan - vợ cố nghệ sĩ Chí Tài. - Ảnh: Internet

"Nụ cười anh còn mãi… Mỗi chiều thứ sáu sau giờ làm việc Bé Heo đến thăm anh. Có lẽ đây là lần sau cùng Bé Heo up hình đi thăm anh lên facebook, mặc dù bé Heo vẫn đến thăm anh mỗi tuần, vẫn cho anh nghe bé Heo hát, kể chuyện cho anh nghe, đôi khi cũng trách móc, than thở nhưng chỉ là một chút thôi, vẫn thương và nhớ lắm. Hơn hai năm trôi qua.. Anh ngủ yên anh nhé. Anh vẫn ở mãi trong tim Bé Heo. Thương lắm".

Hành động này của bà xã Chí Tài đã khiến cho nhiều người vô cùng bất ngờ. Song song đó, cũng có một số người cho rằng vì nhận về nhiều ý kiến trái chiều và tiêu cực từ cư dân mạng nên nữ ca sĩ đã quyết định hạn chế đăng ảnh để tránh gây nên tranh cãi, những bàn luận không hay.

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