Phương Loan tuyên bố sẽ không đăng ảnh cố nghệ sĩ Chí Tài lên MXH nữa 'Anh vẫn ở mãi trong tim Bé Heo. Thương lắm', CĐM bật chế độ 'xót xa' khi biết lý do

Trên trang Fanpage của mình và ông xã, ca sĩ Phương Loan lại có tuyên bố lần cuối đăng di ảnh cố nghệ sĩ Chí Tài lên MXH.

Mới đây, trên trang Fanpage của mình và ông xã, ca sĩ Phương Loan như thường lệ đăng tải hình ảnh đến viên nơi an nghỉ của chồng. Tuy nhiên, bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài lại có tuyên bố lần cuối đăng di ảnh chồng lên MXH. “Nụ cười anh còn mãi… Mỗi chiều thứ sáu sau giờ làm việc Bé Heo đến thăm anh. Có lẽ đây là lần sau cùng Bé Heo up hình đi thăm anh lên facebook, mặc dù bé Heo vẫn đến thăm anh mỗi tuần, vẫn cho anh nghe bé Heo hát, kể chuyện cho anh nghe, đôi khi cũng trách móc, than thở nhưng chỉ là một chút thôi, vẫn thương và nhớ lắm. Hơn hai năm trôi qua...Anh ngủ yên anh nhé. Anh vẫn ở mãi trong tim Bé Heo. Thương lắm".

Phương Loan tuyên bố hạn không đăng ảnh nghệ sĩ Chí Tài lên mạng xã hội - Ảnh: FBNV Hành động này của bà xã Chí Tài khiến nhiều người bất ngờ. Bên cạnh đó có nhiều ý cho rằng vì nhận nhiều ý kiến trái chiều và tiêu cực từ cư dân mạng nên nữ ca sĩ quyết định hạn chế đăng ảnh để tránh gây nên tranh cãi.

Phương Loan và Chí Tài kết hôn vào năm 1987. Cả hai đã có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và mặn nồng suốt 33 năm khiến không ít khán giả ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, Phương Loan giải nghệ, chỉ tham gia biểu diễn ở ca đoàn nhà thờ và làm hậu phương vững chắc để chồng hoạt động nghệ thuật. Cố nghệ sĩ Chí Tài và cô 'bé Heo' Phương Loan - Ảnh: Internet Tháng 12/2020, nghệ sĩ Chí Tài bất ngờ qua đời, để lại nhiều thương tiếc trong lòng khán giả, đặc biệt là bà xã Phương Loan. Chia sẻ cuộc sống sau khi Chí Tài qua đời, ca sĩ Phương Loan từng bộc bạch: “Tuy Bé Heo mất đi anh Tài nhưng tôi được sự yêu thương, mọi người gọi hỏi thăm tôi mỗi ngày. Tôi hạnh phúc khi được sự thương yêu của mọi người". Đồng thời, ca sĩ Phương Loan cũng có những lời nhắn nhủ đầy tình cảm đến với cố nghệ sĩ Chí Tài. Cô bộc bạch: “Mùa xuân năm nay đến, không có anh, nhưng em có rất nhiều người lo lắng. Ở trên đó, anh an tâm và ngủ yên nha. Bé Heo yêu anh mãi". Phương Loan bên phần mộ của chồng - Ảnh: Internet Fan hâm mộ vẫn luôn dành nhiều tình cảm yêu mến và thương cảm cho cô 'bé Heo'. Mong rằng cô cố nén đau thương và có thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống.

Thúy Nga: Khán giả đừng trách chúng tôi tới thăm mộ anh Chí Tài lại lố lăng như vậy "Anh Chí Tài mất cũng lâu rồi nên đồng nghiệp chúng tôi tới thăm cũng đùa giỡn một chút cho không khí vui vẻ, anh Tài cũng vui" – Thúy Nga nói.

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