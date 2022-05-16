Phương Loan tuyên bố sẽ không đăng ảnh cố nghệ sĩ Chí Tài lên MXH nữa 'Anh vẫn ở mãi trong tim Bé Heo. Thương lắm', CĐM bật chế độ 'xót xa' khi biết lý do

Hậu trường 16/05/2022 09:09

Trên trang Fanpage của mình và ông xã, ca sĩ Phương Loan lại có tuyên bố lần cuối đăng di ảnh cố nghệ sĩ Chí Tài lên MXH.

Mới đây, trên trang Fanpage của mình và ông xã, ca sĩ Phương Loan như thường lệ đăng tải hình ảnh đến viên nơi an nghỉ của chồng. Tuy nhiên, bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài lại có tuyên bố lần cuối đăng di ảnh chồng lên MXH.

“Nụ cười anh còn mãi… Mỗi chiều thứ sáu sau giờ làm việc Bé Heo đến thăm anh. Có lẽ đây là lần sau cùng Bé Heo up hình đi thăm anh lên facebook, mặc dù bé Heo vẫn đến thăm anh mỗi tuần, vẫn cho anh nghe bé Heo hát, kể chuyện cho anh nghe, đôi khi cũng trách móc, than thở nhưng chỉ là một chút thôi, vẫn thương và nhớ lắm. Hơn hai năm trôi qua...Anh ngủ yên anh nhé. Anh vẫn ở mãi trong tim Bé Heo. Thương lắm".

Phương Loan tuyên bố sẽ không đăng ảnh cố nghệ sĩ Chí Tài lên MXH nữa 'Anh vẫn ở mãi trong tim Bé Heo. Thương lắm', CĐM bật chế độ 'xót xa' khi biết lý do - Ảnh 1
Phương Loan tuyên bố sẽ không đăng ảnh cố nghệ sĩ Chí Tài lên MXH nữa 'Anh vẫn ở mãi trong tim Bé Heo. Thương lắm', CĐM bật chế độ 'xót xa' khi biết lý do - Ảnh 2
Phương Loan tuyên bố hạn không đăng ảnh nghệ sĩ Chí Tài lên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

 

Hành động này của bà xã Chí Tài khiến nhiều người bất ngờ. Bên cạnh đó có nhiều ý cho rằng vì nhận nhiều ý kiến trái chiều và tiêu cực từ cư dân mạng nên nữ ca sĩ quyết định hạn chế đăng ảnh để tránh gây nên tranh cãi.

Phương Loan và Chí Tài kết hôn vào năm 1987. Cả hai đã có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và mặn nồng suốt 33 năm khiến không ít khán giả ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, Phương Loan giải nghệ, chỉ tham gia biểu diễn ở ca đoàn nhà thờ và làm hậu phương vững chắc để chồng hoạt động nghệ thuật.

Phương Loan tuyên bố sẽ không đăng ảnh cố nghệ sĩ Chí Tài lên MXH nữa 'Anh vẫn ở mãi trong tim Bé Heo. Thương lắm', CĐM bật chế độ 'xót xa' khi biết lý do - Ảnh 3
Cố nghệ sĩ Chí Tài và cô 'bé Heo' Phương Loan - Ảnh: Internet

 

Tháng 12/2020, nghệ sĩ Chí Tài bất ngờ qua đời, để lại nhiều thương tiếc trong lòng khán giả, đặc biệt là bà xã Phương Loan. Chia sẻ cuộc sống sau khi Chí Tài qua đời, ca sĩ Phương Loan từng bộc bạch: “Tuy Bé Heo mất đi anh Tài nhưng tôi được sự yêu thương, mọi người gọi hỏi thăm tôi mỗi ngày. Tôi hạnh phúc khi được sự thương yêu của mọi người". Đồng thời, ca sĩ Phương Loan cũng có những lời nhắn nhủ đầy tình cảm đến với cố nghệ sĩ Chí Tài. Cô bộc bạch: “Mùa xuân năm nay đến, không có anh, nhưng em có rất nhiều người lo lắng. Ở trên đó, anh an tâm và ngủ yên nha. Bé Heo yêu anh mãi".

 

Phương Loan tuyên bố sẽ không đăng ảnh cố nghệ sĩ Chí Tài lên MXH nữa 'Anh vẫn ở mãi trong tim Bé Heo. Thương lắm', CĐM bật chế độ 'xót xa' khi biết lý do - Ảnh 4
Phương Loan bên phần mộ của chồng - Ảnh: Internet

Fan hâm mộ vẫn luôn dành nhiều tình cảm yêu mến và thương cảm cho cô 'bé Heo'. Mong rằng cô cố nén đau thương và có thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống.

Thúy Nga: Khán giả đừng trách chúng tôi tới thăm mộ anh Chí Tài lại lố lăng như vậy

Thúy Nga: Khán giả đừng trách chúng tôi tới thăm mộ anh Chí Tài lại lố lăng như vậy

"Anh Chí Tài mất cũng lâu rồi nên đồng nghiệp chúng tôi tới thăm cũng đùa giỡn một chút cho không khí vui vẻ, anh Tài cũng vui" – Thúy Nga nói.

Xem thêm
Từ khóa:   phương loan chí tài Chí Tài và Phương Loan

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 32 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 15 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?