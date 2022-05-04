Phương Dung hé lộ lần cuối gặp Chí Tài trước khi đột quỵ, hối hận: 'Giá mà tôi cố giữ anh ấy ở lại ăn trưa bằng được thì đã không có chuyện đó'

Hậu trường 04/05/2022 20:20

Mới đây, Phương Dung đã cùng Thúy Nga đến thăm mộ phần của cố nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ. Tại đây, cả hai đã có những chia sẻ khiến nhiều người xúc động.

Vừa qua, nghệ sĩ Phương Dung,Thúy Nga và một người bạn đã đến thăm mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài ở Mỹ. Trên xe ô tô của Thúy Nga, Phương Dung xúc động tâm sự kỷ niệm về lần gặp cuối cùng với cố nghệ sĩ Chí Tài.

Theo đó, Phương Dung cho biết khi ấy cô và Chí Tài có tham gia chung 1 bộ phim, bấm máy tại công viên. Nhưng hôm ấy cố nghệ sĩ không có cảnh quay nên chỉ đến cúng bấm máy với đoàn rồi về. Khi mọi người chuẩn bị ăn trưa, Phương Dung có bảo Chí Tài ở lại cùng ăn với đoàn nhưng anh từ chối vì "về tập thể dục". Tuy nhiên, sau đó, nam nghệ sĩ đột quỵ và qua đời.

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Nghệ sĩ Phương Dung - Ảnh: Chụp màn hình

"Tôi nhớ lần đó tôi và anh Chí Tài đóng chung một bộ phim, bấm máy tại một công viên. Anh Chí Tài cũng lên bấm máy với đoàn nhưng trời xui đất khiến thế nào nên hôm đó anh ấy không có cảnh quay, nên chỉ tới cúng bấm máy cùng.

Sau khi cúng Tổ xong xuôi, anh Chí Tài vào dặn make up rằng anh ấy muốn hóa trang thế nào, đội tóc giả ra sao. Tôi thấy thế mới hỏi anh Chí Tài sao mọi lần có một thằng make up đi theo anh mà bây giờ lại không có. Anh Chí Tài bảo:

'Thôi, đi đâu cũng có make up theo có mà đổ nợ. Chỉ thi thoảng đi diễn show, event thì anh mới thuê make up đi theo, chứ đi quay phim ngày nào cũng đi thì không dẫn make up theo được'.

Sau đó, mọi người ăn trưa để chuẩn bị vào quay luôn. Tôi bảo anh Chí Tài ở lại ăn trưa cùng vì vừa có heo quay cúng xong. Nhưng anh Chí Tài từ chối, bảo còn sớm nên về nhà tập thể dục. Tôi đâu ngờ anh ấy về tập thể dục xong bị đột quỵ luôn. Giá mà tôi cố giữ anh ấy ở lại ăn trưa bằng được thì đã không có chuyện đó" - Phương Dung cho biết.

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Cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Internet

Nghe nói đến đây, Thúy Nga cũng cho biết Chí Tài là người rất thích tập thể dục lại rất chu đáo trong việc chăm sóc sức khỏe nên sự ra đi của nam nghệ sĩ khiến ai cũng bất ngờ.

Ngoài ra, Phương Dung còn tiết lộ về chuyện Chí Tài bị tiểu đường nên thường nhịn ăn. Cố nghệ sĩ khi ấy còn khẳng định bản thân rất khỏe nên khi nghe tin anh bị ngã nặng, Phương Dùng còn cho đấy là tin đồn bậy bạ, đến khi biết tin chính xác là Chí Tài đã đi rồi.

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Phương Dung kể về Chí Tài - Ảnh: Chụp màn hình

"Thực ra, lúc gặp anh Chí Tài tôi cũng ngạc nhiên khi thấy anh ấy gầy quá, xuống sắc nhiều. Tôi hỏi thì anh Chí Tài bảo do anh bị tiểu đường nên phải nhịn anh.

Anh Chí Tài còn bảo: "Bây giờ anh nhịn ăn giỏi lắm. Anh khỏe lắm Dung ơi. Anh tập thể dục, đi lên đi xuống 7 tầng lầu như bình thường. Anh không đi thang máy luôn".

Tôi nghe vậy cũng yên tâm, ai ngờ lại xảy ra cơ sự đó. Tầm 1 giờ trưa hôm ấy, tôi đã nghe người trong nghề nói anh Chí Tài bị ngã nặng lắm. Người ta không dám nói qua khỏi hay không, chỉ biết là rất nặng.

Tôi nghe xong mà sững sờ, mới hồi sáng còn ngồi chụp hình với anh ấy. Tôi còn nghĩ chỉ là tin đồn bậy bạ thôi. Tới chiều mới có thông tin chính xác là anh Chí Tài đi rồi. Tôi buồn vô cùng" - Phương Dung cho biết.

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Từ khóa:   Phương Dung Cố nghệ sĩ Chí Tài Thúy Nga

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