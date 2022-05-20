Xôn xao 'clip hiếm' về Chí Tài và Phi Nhung, hành động 'âm thầm' của nam nghệ sĩ sau cánh gà khiến dân tình xúc động

Hậu trường 20/05/2022 09:49

Vừa qua, một đoạn clip "hiếm" có sự góp mặt của Phi Nhung và Chí Tài được lan truyền trên mạng xã hội đã nhận về đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ.

Chí Tài và Phi Nhung lần lượt ra đi để lại bao nỗi tiếc thương trong lòng fan hâm mộ. Thỉnh thoảng, hình ảnh về hai cố nghệ sĩ vẫn được chia sẻ trên mạng xã hội vẫn thu hút được sự quan tâm của nhiều người. 

Xôn xao 'clip hiếm' về Chí Tài và Phi Nhung, hành động 'âm thầm' của nam nghệ sĩ sau cánh gà khiến dân tình xúc động - Ảnh 1
Chí Tài và Phi Nhung - Ảnh: Internet

Vừa qua, một đoạn clip "hiếm" có sự góp mặt của Phi Nhung và Chí Tài lần được lan truyền rộng rãi. Được biết, đoạn clip được quay khi cả hai tham dự chung 1 sự kiện. Dù không có màn kết hợp chính thức nhưng hai nghệ sĩ vẫn hỗ trợ nhau hết lòng. Theo đó, trong clip, Chí Tài đứng trong cách gà, cầm điện thoại hát bè cho Phi Nhung bên ngoài sân khấu. Nhiều netizen không khỏi xúc động trước việc làm này của nam nghệ sĩ cũng như ngưỡng mộ tình cảm của cặp đôi.

Sinh thời, Chí Tài và Phi Nhung không chỉ là đồng nghiệp mà còn là anh em thân thiết ngoài đời. Họ có thời gian gắn bó lâu dài trước khi lần lượt ra đi. Sau khi mất, cả Chí Tài và Phi Nhung đều được người thân đưa sang Mỹ chôn cất. Hiện, nhiều nghệ sĩ, bạn bè thân thiết của cả hai mỗi khi có dịp đều đến thăm và quay clip chia sẻ với fan như một sự tri ấn dành hai cố nghệ sĩ tài hoa.

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