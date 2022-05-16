Mới đây, một tài khoản được cho là của Hồ Văn Cường đã bất ngờ có động thái mới sau khoảng thời gian mẹ nuôi Phi Nhung qua đời.

Thời gian vừa qua, giọng ca trẻ Hồ Văn Cường nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng khi liên tục vướng vào những ồn ào với mẹ nuôi Phi Nhung. Sau khi nữ ca sĩ qua đời, Hồ Văn Cường rời khỏi nhà mẹ nuôi và tuyên bố sẽ trả lại toàn bộ các nền tảng xã hội bao gồm trang Facebook cá nhân, fanpage và kênh Youtube cho công ty. Nam nghệ sĩ cũng trở nên kín tướng hơn trong cuộc sống riêng tư.

Hồ Văn Cường và Phi Nhung - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, trên một tài khoản mạng xã hộ có tên Hồ Văn Cường đã hoạt động từ những năm 2019 với hơn 63 nghìn người theo dõi đã bất ngờ có động thái mới. Theo đó, tài khoản này đã đổi từ màu đen sang hình ảnh của Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, có lẽ nam ca sĩ đã chọn chế độ riêng tư nên không nhiều khán giả phát hiện ra chi tiết này.

avatar Facebook màu đen được cập nhật vào thời gian Phi Nhung qua đời - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, tài khoản này đã đổi sang hình ảnh của Hồ Văn Cường và có thể đã để ở chế độ riêng tư nên không nhiều người chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Lượt một vòng tài khoản được cho là của Hồ Văn Cường này, có thể thấy khá ít các hình ảnh được cập nhật. Nhiều người cho rằng giọng ca trẻ vẫn e ngại sự tấn công từ bộ phận dư luận. Đa phần những hình ảnh của Hồ Văn Cường đều do phía FC chia sẻ.

Hồ Văn Cường cùng danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy - Ảnh: Internet

Hiện tại, Hồ Văn Cường dưới sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy đã bắt đầu có những hoạt động trở lại trong âm nhạc. Phong cách của nam ca sĩ cũng được đánh giá là trưởng thành và chuyên nghiệp hơn. Nhiều người cho rằng đây là một bước tiến mới và hy vọng Hồ Văn Cường sẽ sớm có những thành tích ổn định trong tương lai.

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