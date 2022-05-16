Giữa lùm xùm Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay, Lâm Khánh Chi ẩn ý: 'Hơn thua những thứ nhỏ nhặt, con người sẽ hóa nhỏ nhen'?

Cát Phượng lên tiếng xác nhận "đường ai nấy đi" với Kiều Minh Tuấn đã sau hơn một thập kỷ gắng bó khiến cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối. Theo đó, Cát Phượng tiết lộ Kiều Minh Tuấn gọi điện cho cô yêu cầu chia tay ngày lễ tình nhân 14/2/2021 với lý do không hợp nhau. Sau thông tin rạn nứt, mọi động thái của cặp đôi đều nhận được sự quan tâm của nhiều người

Cát Phượng lên tiếng xác nhận "đường ai nấy đi" với Kiều Mih Tuấn - Ảnh: Internet

Giữa ồn ào của cặp đôi Cát - Kiều, mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã bất ngờ chia sẻ bài viết thể hiện quan điểm về nhân sinh và cuộc sống. Theo đó, Lâm khánh Chi viết: "Tử tế không có nghĩa là thiệt thòi. Thẳng thắn nhưng vẫn cần phải khéo léo. Tôn trọng người khác là tạo phước cho bản thân mình. Hơn thua những thứ nhỏ nhặt, con người sẽ hóa nhỏ nhen".