Giữa lùm xùm Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay, Lâm Khánh Chi ẩn ý: 'Hơn thua những thứ nhỏ nhặt, con người sẽ hóa nhỏ nhen'?

Giữa ồn ào của cặp đôi Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã bất ngờ chia sẻ bài viết thể hiện quan điểm về nhân sinh và cuộc sống.
- Vừa công khai chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng đã được một Việt Kiều 'giấu mặt' tỏ tình, trao tặng 'cả trái tim'
- Suốt 13 năm bên nhau, Cát Phượng từng nhiều lần 'hứng mũi chịu sào' để 'giải cứu' cho tình trẻ Kiều Minh Tuấn khỏi scandal?
Cát Phượng lên tiếng xác nhận "đường ai nấy đi" với Kiều Minh Tuấn đã sau hơn một thập kỷ gắng bó khiến cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối. Theo đó, Cát Phượng tiết lộ Kiều Minh Tuấn gọi điện cho cô yêu cầu chia tay ngày lễ tình nhân 14/2/2021 với lý do không hợp nhau. Sau thông tin rạn nứt, mọi động thái của cặp đôi đều nhận được sự quan tâm của nhiều người
Giữa ồn ào của cặp đôi Cát - Kiều, mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã bất ngờ chia sẻ bài viết thể hiện quan điểm về nhân sinh và cuộc sống. Theo đó, Lâm khánh Chi viết: "Tử tế không có nghĩa là thiệt thòi. Thẳng thắn nhưng vẫn cần phải khéo léo. Tôn trọng người khác là tạo phước cho bản thân mình. Hơn thua những thứ nhỏ nhặt, con người sẽ hóa nhỏ nhen".
Dù chưa rõ ẩn ý Lâm Khánh Chi muốn nói là gì và về ai nhưng bài viết trên đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người đồng tình với quan điểm của nữ ca sĩ cũng như khen ngợi sự dễ thương, duyên dáng của cô.
Lâm Khánh Chi là một trong những ca sĩ chuyển giới đình đám của showbiz Việt. Trải qua hôn nhân đỗ vỡ, có vẻ như Lâm Khánh Chi có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Hiện tại cả cô và chồng cũ đều tìm thấy hạnh phúc riêng khi Trần Phi Hùng (chồng cũ Lâm Khánh Chi) thường xuyên đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào cùng bạn gái người mẫu trong khi nữ ca sĩ thì rất hay được bắt gặp xuất hiện cùng tình tin đồn Song Duy.