Giữa lùm xùm Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay, Lâm Khánh Chi ẩn ý: 'Hơn thua những thứ nhỏ nhặt, con người sẽ hóa nhỏ nhen'?

Hậu trường 16/05/2022 15:37

Giữa ồn ào của cặp đôi Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã bất ngờ chia sẻ bài viết thể hiện quan điểm về nhân sinh và cuộc sống.

Cát Phượng lên tiếng xác nhận "đường ai nấy đi" với Kiều Minh Tuấn đã sau hơn một thập kỷ gắng bó khiến cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối. Theo đó, Cát Phượng tiết lộ Kiều Minh Tuấn gọi điện cho cô yêu cầu chia tay ngày lễ tình nhân 14/2/2021 với lý do không hợp nhau. Sau thông tin rạn nứt, mọi động thái của cặp đôi đều nhận được sự quan tâm của nhiều người

Giữa lùm xùm Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay, Lâm Khánh Chi ẩn ý: 'Hơn thua những thứ nhỏ nhặt, con người sẽ hóa nhỏ nhen'? - Ảnh 1
Cát Phượng lên tiếng xác nhận "đường ai nấy đi" với Kiều Mih Tuấn - Ảnh: Internet

Giữa ồn ào của cặp đôi Cát - Kiều, mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã bất ngờ chia sẻ bài viết thể hiện quan điểm về nhân sinh và cuộc sống. Theo đó, Lâm khánh Chi viết: "Tử tế không có nghĩa là thiệt thòi. Thẳng thắn nhưng vẫn cần phải khéo léo. Tôn trọng người khác là tạo phước cho bản thân mình. Hơn thua những thứ nhỏ nhặt, con người sẽ hóa nhỏ nhen".

Giữa lùm xùm Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay, Lâm Khánh Chi ẩn ý: 'Hơn thua những thứ nhỏ nhặt, con người sẽ hóa nhỏ nhen'? - Ảnh 2

Giữa lùm xùm Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay, Lâm Khánh Chi ẩn ý: 'Hơn thua những thứ nhỏ nhặt, con người sẽ hóa nhỏ nhen'? - Ảnh 3
Bài viết của Lâm Khánh Chi - Ảnh: FBNV

Dù chưa rõ ẩn ý Lâm Khánh Chi muốn nói là gì và về ai nhưng bài viết trên đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người đồng tình với quan điểm của nữ ca sĩ cũng như khen ngợi sự dễ thương, duyên dáng của cô.

Giữa lùm xùm Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay, Lâm Khánh Chi ẩn ý: 'Hơn thua những thứ nhỏ nhặt, con người sẽ hóa nhỏ nhen'? - Ảnh 4
Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Lâm Khánh Chi là một trong những ca sĩ chuyển giới đình đám của showbiz Việt. Trải qua hôn nhân đỗ vỡ, có vẻ như Lâm Khánh Chi có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Hiện tại cả cô và chồng cũ đều tìm thấy hạnh phúc riêng khi Trần Phi Hùng (chồng cũ Lâm Khánh Chi) thường xuyên đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào cùng bạn gái người mẫu trong khi nữ ca sĩ thì rất hay được bắt gặp xuất hiện cùng tình tin đồn Song Duy.

Con người thật của Cát Phượng: '1% là thiếu nữ. 80% là diễn viên. 19% là giang hồ', từng ở cùng với nhiều 'đàn ông' nhưng chưa 'hại đời ai'

Con người thật của Cát Phượng: '1% là thiếu nữ. 80% là diễn viên. 19% là giang hồ', từng ở cùng với nhiều 'đàn ông' nhưng chưa 'hại đời ai'

Mới đây, ngay sau khi Cát Phượng xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn và tiết lộ đã toang từ tháng 2/2021, đạo diễn Lê Hoàng đã có bài viết dài gây chú ý khi gọi thẳng tên nữ diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Lâm Khánh Chi Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn Cát Phượng chia tay

TIN MỚI NHẤT

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 5 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?