Sau khi thông tin này được công bố, trên MXH đã nổ ra tranh cãi gay gắt, bên cạnh nhiều ý kiến tiếc nuối cho mối tình chị em đình đám của showbiz Việt, thì nhiều người cũng cho rằng Cát Phượng đang mượn chuyện tình cảm để PR cho quán cà phê và thương hiệu mỹ phẩm mới của mình. Thậm chí, không ít netizen mỉa mai nữ diễn viên là người tâm cơ, chiêu trò.

Vừa qua, vào tối ngày 15/5, Cát Phượng đã bất ngờ tuyên bố cô và Kiều Minh Tuấn đã chia tay sau hơn một thập kỷ bên nhau. Được biết, cả hai đã kết thúc vào tháng 2/2021, nhưng nữ nghệ sĩ đến giờ mới công khai vì nhiều lý do khác nhau. Theo như chia sẻ của Cát Phượng, hiện cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết và hỗ trợ nhau trong sự nghiệp.

Cụ thể, nam đạo diễn đã kể lại cuộc gặp gỡ và hợp tác lần đầu tiên với Cát Phượng. Đáng chú ý nhất phải kể đến lời nhận xét: "Trong con người Cát Phượng, có một phần trăm là thiếu nữ. Tám mươi phần trăm là diễn viên. Mười chín phần trăm là giang hồ".

Giữa lúc dân tình đang tranh cãi gay gắt về mối quan hệ của cặp đôi Cát - Kiều, đạo diễn Lê Hoàng bỗng có động thái gây chú ý khi đăng tải một bài viết dài, mà nhân vật chính là Cát Phượng.

Lý giải về lời nhận xét khó hiểu trên, Lê Hoàng tâm sự: "Nếu như nhiều người trở thành nghệ sĩ để giúp ích cho đời thì Cát Phượng không mỹ miều như vậy. Nàng làm tất cả công việc nặng nhọc ấy quần quật như bổ củi, có lúc vừa làm vừa hát, cũng có lúc vừa làm vừa chửi. Đa số vừa làm vừa nhai.

Rồi Bạc Liêu lên Sài Gòn, Cát Phượng đi vào nghệ thuật như bà bán than đi vào cái chợ, vừa phải quát tháo vừa phải đấu đá và lau mồ hôi. Tất cả những gì có được ngày hôm nay, Cát Phượng đều phải chiến đấu theo nghĩa đen để giành được.

Sau phim “Lương tâm bé bỏng” mà nàng đóng vai y tá hay đến nỗi bất cứ chàng trai nào gặp nàng cũng đều muốn ngã bệnh, tôi đến thăm Cát Phượng ở phòng trọ. Nàng ở cùng với Minh Nhí, Lý Hải, Dư Tố Hà và rất nhiều nghệ sĩ khác. Và nàng không hề hại đời một chàng trai nào.

Cát Phượng là một nữ nghệ sĩ vô cùng đặc biệt. Nàng hút thuốc lá cũng được, uống rượu cũng được, đánh nhau càng được nhưng lại thương người tha thiết. Nàng mặc váy đầm tuyệt đẹp, nhưng mặc quần soọc còn tuyệt đẹp hơn. Nàng chả ngại cắt tiết gà nhưng có khi không dẫm bẹp một con sâu".

Nam đạo diễn ấn tượng với Cát Phượng ngay từ vai diễn đầu tiên hợp tác cùng - Ảnh: Internet

Theo lời kể của Lê Hoàng, Cát Phượng là một nữ nghệ sĩ đa màu sắc, không chỉ trên phim và ở ngoài đời, tài năng sinh năm 1970 cũng khiến nam đạo diễn khâm phục bởi cách sống và thái độ với anh em, bạn bè đồng nghiệp.

Lê Hoàng cũng tiết lộ Cát Phượng không ngại thử sức ở bất kỳ vai diễn nào, dù là gái giang hồ. Ở mỗi vai diễn, cô đều hóa thân xuất sắc và khiến anh khâm phục.

Đây không phải là lần đầu tiên Lê Hoàng lên tiếng nhận xét về nghệ sĩ. Bài viết lần này của anh tiếp tục nhận về lượt tương tác lớn. Đa số đều cho rằng anh viết rất "thâm thúy". Từng câu từng chữ khiến người đọc phải suy ngẫm. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng Lê Hoàng đang lợi dụng "thời thế" để gây chú ý và yêu cầu nam đạo diễn để cho Cát Phượng được yên.

Bình luận bên dưới bài viết của Lê Hoàng - Ảnh chụp màn hình

Quay trở lại mối tình của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn, ngay sau khi xác nhận chia tay, phía nam tài tử Em Chưa 18 vẫn chưa có động thái nào, mặc Cát Phượng khóc lóc, chia sẻ đủ điều về chặng đường yêu hơn 1 thập kỳ của cả hai.