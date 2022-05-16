Vừa công khai chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng đã được một Việt Kiều 'giấu mặt' tỏ tình, trao tặng 'cả trái tim'

Hậu trường 16/05/2022 11:44

Trước lời tỏ tình bất ngờ của vị Việt Kiều này, Cát Phượng đã vô cùng xúc động và đồng ý cho cả hai cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Vừa qua, Cát Phượng đã bất ngờ tuyên bố cô và Kiều Minh Tuấn đã chia tay sau hơn một thập kỷ bên nhau. Được biết, vốn cả hai đã kết thúc vào tháng 2/2021, nhưng nữ nghệ sĩ đến giờ mới công khai vì nhiều lý do khác nhau, cặp đôi hiện vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết và hỗ trợ nhau trong sự nghiệp.

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Cát Phượng cho biết, cô và Kiều Minh Tuấn đã chia tay từ tháng 2/2021 - Ảnh: Internet

Vào tiệc sinh nhật được tổ chức vào tối ngày 15/5 vừa qua, trước sự chứng kiến của nhiều người, Cát Phượng đã được một Việt Kiều Singapore gửi tặng món quà bất ngờ. Ngoài ra, món quà này còn được kèm theo một bức thư tay bày tỏ nỗi lòng của người này đến nữ nghệ sĩ và một chiếc nhẫn kim cương.

Theo đó, người này cho biết, anh đã đem lòng yêu Cát Phượng và muốn cô cho anh một cơ hội để cả hai tìm hiểu nhau. Tuy Cát Phượng và người này đang không ở gần nhau nhưng nữ nghệ sĩ luôn ở trong tim anh.

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Tràn Trần giúp Cát Phượng đọc bức thư từ người Việt Kiều giấu mặt - Ảnh: Cắt từ clip

"Hôm nay là ngày 15/5, Singapore thương nhớ, TP HCM thương nhớ, anh có đôi lời và gửi hoa tặng em. Và những gì anh mang đến hôm nay là cả trái tim gửi tặng cho em, tuy không thể tự tay trao cho em vì anh đang ở quá xa nhưng trái tim và hình bóng của em đang ở trong trái tim anh. Anh chúc em một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và luôn cười em nhé.

Được nhìn thấy nụ cười của em là niềm hạnh phúc của anh, anh có hàng vạn, hàng nghìn lý do để gặp em nhưng anh thiếu đi một thân phận để em chấp nhận làm người yêu của anh. Ở một góc trời xa lạ để luôn nhớ thương về em. Yêu em, Cát Phượng, hãy cho anh một cơ hội em nhé!" - Nguyên văn bức thư người Việt Kiều này gửi cho Cát Phượng.

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Cát Phượng đồng ý cho cả hai một cơ hội tìm hiểu nhưng từ chối nhận nhẫn kim cương - Ảnh: Cắt từ clip

Cát Phượng sau khi nghe xong nội dung bức thư đã vô cùng xúc động vì không ngờ một người ở nơi phương xa lại dành tình cảm cho mình nhiều đến vậy. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ sau đó từ chối nhận nhẫn từ người này mà chỉ nhận hoa và quà.

"Mình không biết đây là ai và chưa bao giờ gặp mặt, tuy nhiên tình cảm như vậy thì trông vô cùng trân trọng. Em cảm ơn anh rất nhiều, hoa và quà em nhận, tuy nhiên nhẫn thì em không. Giờ em cho anh cơ hội để gặp và tìm hiểu, nếu như hợp nhau thì chúng ta sẽ tiến xa hơn." - Cát Phượng nói.

Cát Phượng chỉ nhận hoa và quà còn nhẫn kim cương thì cô từ chối vì chưa từng gặp người này ngoài đời bao giờ - Clip: Internet

Danh tính của người đàn ông này hiện vẫn là một ẩn số và đang được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Nhưng nhiều khán giả cũng gửi lời chúc cho cô, mong rằng sau thăng trầm cuộc đời, Cát Phượng có thể tìm thấy bến đỗ bình yên của mình.

Suốt 13 năm bên nhau, Cát Phượng từng nhiều lần 'hứng mũi chịu sào' để 'giải cứu' cho tình trẻ Kiều Minh Tuấn khỏi scandal?

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Sau xác nhận "đường ai nấy đi", nhiều câu chuyện xoay quanh tình yêu của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn bất ngờ bị đào lại và nhận nhiều sự chú ý.

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