Lộ nguyên nhân khiến Kiều Minh Tuấn lạnh lùng dứt tình với Cát Phượng sau hơn 1 thập kỷ chung sống, chẳng phải 'không hợp' hóa ra là vì nhân vật này?

Hậu trường 16/05/2022 10:14

Kiều Minh Tuấn từng đăng tải video tỏ tình với nữ diễn viên kiêm hot girl đình đám, điều này khiến dân mạng ''bán tín bán nghi" chính nhân vật này là nguyên nhân khiến cặp đôi diễn viên tan vỡ.

Tối ngày 15/5, trong cuộc gặp gỡ báo chí, Cát Phượng chính thức xác nhận chuyện tình giữa cô và Kiều Minh Tuấn đã đổ vỡ. Cả hai chính thức chia tay đúng ngày Valentine 14/2/2021. Người tình kém 18 tuổi là người chủ động đề nghị chia tay nữ diễn viên với lý do "không hợp nhau" và được cô đồng ý. 

Lộ nguyên nhân khiến Kiều Minh Tuấn lạnh lùng dứt tình với Cát Phượng sau hơn 1 thập kỷ chung sống, chẳng phải 'không hợp' hóa ra là vì nhân vật này? - Ảnh 1
Kiều Minh Tuấn từng làm nhiều cách để "cưa đổ" được đàn chị, thế nhưng sau đó anh lại là người đề nghị chia tay. Ảnh: Internet

Ngay lập tức, tin đồn Kiều Minh Tuấn phải lòng người khác nên mới dứt tình với Cát Phượng râm ran trên mạng xã hội. Nói về việc có người thứ 3 xen vào, Cát Phượng khẳng định với 2Sao: "Tôi khẳng định Kiều Minh Tuấn không có người thứ ba. Tôi chắc chắn luôn".

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng đính chính tin đồn Kiều Minh Tuấn hẹn hò Midu râm ran thời gian qua.

Cô cho biết clip "cầu hôn" lan truyền trên mạng chỉ là quảng bá cho một dự án webdrama, là một phân cảnh phim, chứ không phải như dân mạng suy đoán.

Lộ nguyên nhân khiến Kiều Minh Tuấn lạnh lùng dứt tình với Cát Phượng sau hơn 1 thập kỷ chung sống, chẳng phải 'không hợp' hóa ra là vì nhân vật này? - Ảnh 2
Kiều Minh Tuấn và Midu từng có thời gian hợp tác làm việc chung. Ảnh: Internet
Lộ nguyên nhân khiến Kiều Minh Tuấn lạnh lùng dứt tình với Cát Phượng sau hơn 1 thập kỷ chung sống, chẳng phải 'không hợp' hóa ra là vì nhân vật này? - Ảnh 3
Kiều Minh Tuấn cầu hôn Midu gây xôn xao. Ảnh: Internet

Cát Phượng cũng thổ lộ: “Tôi xác nhận chia tay để nếu sau này anh Kiều Minh Tuấn có bạn gái có thể thoải mái công khai, người ta sẽ không có cớ gì để công kích anh ấy. Tôi muốn khẳng định lần nữa, mọi người đừng hiểu lầm là tôi chiêu trò, tôi im lặng đến hôm nay là vì muốn bảo vệ những dự án của người khác mà thôi”.

Nữ diễn viên Cánh đồng bất tận cũng cho biết, nếu như một ngày nào đó Kiều Minh Tuấn công khai yêu ai đó, chị sẽ nhắn tin: "Cát chúc mừng anh, chúc anh hạnh phúc".

Ngoài ra, Cát Phượng cũng cho biết cả hai dù chia tay nhưng vẫn xem nhau là bạn bè, tri kỷ. Đặc biệt, Cát Phượng giữ nguyên cách đối xử với gia đình bạn trai cũ như trước đây; ngược lại, Kiều Minh Tuấn vẫn quan tâm Bom - con trai riêng của Cát Phượng cũng như gia đình chị.

Lộ nguyên nhân khiến Kiều Minh Tuấn lạnh lùng dứt tình với Cát Phượng sau hơn 1 thập kỷ chung sống, chẳng phải 'không hợp' hóa ra là vì nhân vật này? - Ảnh 4
Cả hai bên nhau 12 năm trước khi quyết định chia tay. Ảnh: FBNV

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn bắt đầu hẹn hò từ năm 2009, nữ diễn viên ban đầu ngại mở lòng vì đàn em kém 18 tuổi. Sau một thời gian, cô cảm nhận sự chững chạc, trưởng thành của Kiều Minh Tuấn. Anh điềm đạm, khéo ứng xử, còn nữ diễn viên nóng tính, bộc trực nên bù đắp cho nhau.

Họ giữ kín về mối quan hệ suốt tám năm yêu, đến năm 2017 mới công bố. Khi quen Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng lui về hậu trường, làm quản lý cho bạn trai theo đuổi nghiệp diễn. Anh dần tạo được chỗ đứng trong làng phim, trở thành ngôi sao với vai chính trong Em chưa 18 (đạo diễn Lê Thanh Sơn).

Ban đầu, mối quan hệ của hai người nhận không ít lời đàm tiếu, nhiều người cho rằng Kiều Minh Tuấn chỉ đang lợi dụng đàn chị để làm bàn đạp nổi tiếng. Bởi khi đó anh vẫn là diễn viên mới vào nghề. Tuy nhiên, Kiều Minh Tuấn đã chứng minh tình và sự chân thành dành cho Cát Phượng và con trai riêng của cô. Từng hy vọng họ sẽ đi bên nhau đến cuối cuộc đời, thế nhưng việc cả hai thông báo chia tay sau 12 năm yêu đương, gắn bó khiến không ít người tiếc nuối.

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Từ khóa:   Cát Phượng Kiều Minh Tuấn Midu

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