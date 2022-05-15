Nhìn lại chặng đường 13 năm yêu của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn: Tưởng ngôn tình đời thực, cuối cùng lại đứt gánh giữa đường, tình chỉ đẹp khi còn dang dở?

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng là một trong những cặp đôi lệch tuổi được quan tâm nhất showbiz. Cát Phượng sinh năm 1970, hơn Kiều Minh Tuấn 18 tuổi. Trong lần tình cờ đến xem sinh viên trường sân khấu diễn tốt nghiệp, chị bị thu hút bởi nét diễn của Kiều Minh Tuấn nên tìm cách liên hệ, mời đóng kịch cùng mình. Vở đầu tiên hai người cùng tham gia là Cánh đồng bất tận.

Tuy nhiên, Kiều Minh Tuấn tiếp tục kiên trì theo đuổi. Anh mạnh dạn bày tỏ rằng tình yêu của mình dành cho Cát Phượng là tình yêu nam nữ, cùng với đó là những hành động quan tâm, săn sóc cô từ những bữa ăn nhỏ nhất. Chính điều này đã khiến Cát Phượng động lòng, nhận lời yêu.

Thời gian làm việc cùng nhau có lẽ đã khiến Kiều Minh Tuấn rung động với đàn chị hơn mình 18 tuổi. Quen biết nhau một thời gian, Kiều Minh Tuấn mạnh dạn tỏ tình với Cát Phượng: Chị, em yêu chị. Em yêu chị bằng tình cảm trai gái chứ không phải một đứa em. Dù vậy, Cát Phượng khi ấy vừa trải qua đổ vỡ hôn nhân đầu tiên nên còn chần chừ.

Cặp đôi chính thức hẹn hò vào năm 2009 nhưng giữ bí mật. Kiều Minh Tuấn không muốn bị cho là "dựa hơi" bạn gái, anh khẳng định với Cát Phượng: "Khi có chỗ đứng vững vàng thì chính tay tui sẽ dắt bà đi trên thảm đỏ".

Phải mất một thời gian, Kiều Minh Tuấn mới có thể "cưa đổ" được Cát Phượng. Ảnh: Internet

Một thời gian sau, hai người công bố hẹn hò trước truyền thông vì không thể giấu được nữa. Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng vấp phải không ít nghi ngờ, đàm tiếu dư luận vì khoảng cách tuổi tác và địa vị trong nghề.

Tuy nhiên, hơn 10 năm bên nhau của hai người đã chinh phục và khiến khán giả tin vào tình cảm chân thành. Kiều Minh Tuấn ngày càng thành công và luôn có sự đồng hành của Cát Phượng trong con đường thăng tiến sự nghiệp. Ngược lại, nam diễn viên cũng dành tình cảm ngọt ngào cho Cát Phượng và con trai của cô.

Trong một show truyền hình, Kiều Minh Tuấn đã trải lòng trước Cát Phượng về việc yêu người hơn 18 tuổi. Anh nói với host chương trình: "Lúc trước, tôi từng nói đã chuẩn bị sau này sẽ nuôi một người lớn tuổi, rửa chân cho người lớn tuổi và đút cho người lớn tuổi ăn. Diễn viên thẳng thắn đáp lại sự hoài nghi của Cát Phượng: Tôi yêu bà đến khi nào bà chết, tôi lo mồ yên mả đẹp, thằng Bom lập gia đình đàng hoàng thì tui mới lấy vợ khác nếu thích".

Kiều Minh Tuấn nhấn mạnh, anh yêu Cát Phượng bởi tính cách, con người chị: "Tôi yêu bà vì bà làm từ thiện. Cách bà sống rất hay, chỉ có người có cách sống như bà tôi mới yêu được". Với Kiều Minh Tuấn, "Cát là thứ có khắp thế gian, rất nhiều, đong đầy và ấm áp". Thời gian đầu, anh không biết điều gì ở Cát Phượng thu hút mình nhưng luôn cảm thấy đây là "một nửa của đời mình trên trời rơi xuống".

Khi yêu Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn không quan trọng cách nhau bao nhiêu tuổi mà đặt nặng ở sự hòa hợp đôi bên. "Tôi muốn che chở cho cô ấy, rất muốn có con với cô ấy", diễn viên nói.

Kiều Minh Tuấn cũng dành tình yêu thương cho cậu con trai riêng của Cát Phượng. Ảnh: FBNV

Cát Phượng sinh năm 1970 ở Bạc Liêu. Năm 1980, chị theo cha lên TP HCM buôn bán, sau đó thi vào trường sân khấu và bén nghiệp với nghề diễn. Chị từng đoạt giải Mai Vàng năm 2001 - "Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất" với vai Thị Nở trong vở kịch Chí Phèo và giải Mai Vàng 2010 với vai Nương trong vở Cánh đồng bất tận. Năm 2020, chị đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Cánh Diều Vàng với vai người mẹ có con tự kỷ trong phim Hạnh phúc của mẹ.

Kiều Minh Tuấn sinh năm 1988 ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Anh khởi nghiệp với vai trò diễn viên sân khấu, từng đóng nhiều vai phụ trong các phim điện ảnh Bụi đời Chợ Lớn, Scandal: Hào quang trở lại... Năm 2017, anh nổi lên với Em chưa 18 - phim đoạt doanh thu cao kỷ lục lúc đó với 171 tỷ đồng. Anh tiếp tục tham gia các phim 798 Mười (2017), Tiệc trăng máu (2020), Chìa khóa trăm tỷ (2022), Nghề siêu dễ (2022)...