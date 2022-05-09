Lật lại những lời thề non hẹn biển của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn trước nghi vấn 'tình yêu đã vỗ cánh bay xa': Liệu mối tình hơn 1 thập kỷ sẽ đi về đâu?

Mới đây nhất, Cát Phượng rao bán căn hộ cao cấp tại Quận 7, TP.HCM. Với những người hâm mộ cặp đôi đều nhận ra đây chính là bất động sản mà Kiều Minh Tuấn mua tặng cho người tình. Thời điểm đó, Cát Phượng ngập tràn hạnh phúc và khoe món quà được bạn trai tặng có giá 3 tỷ đồng.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã có 13 năm bên nhau. Chuyện tình chị - em của cả hai nhận được sự quan tâm từ công chúng. Cả hai đã vượt qua nhiều rào cản, thử thách để ở bên nhau và chứng minh tình yêu dành cho đối phương. Thế nhưng từ cuối năm ngoái, liên tục xuất hiện những tin đồn họ đã "đường ai nấy đi". Thậm chí, Cát Phượng còn nhiều lần ẩn ý nói về cuộc sống độc thân dù không chính thức làm rõ mối quan hệ hiện tại với tình trẻ.

Năm 2009, mốc thời gian đánh dấu chuyện tình đẹp của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. Người đàn bà đổ vỡ hôn nhân và mất niềm tin vào tình yêu bỗng "hồi sinh". Còn chàng trai trẻ cũng tìm được một nửa vừa vẹn, phù hợp về tính cách cũng như sở thích. Mặc dù cả hai vẫn chưa quyết định tổ chức đám cưới nhưng họ đã từng cùng nhau lên kế hoạch sinh con.

Hành động này của Cát Phượng khiến nhiều người thắc mắc, tại sao cô lại rao bán "món quà tình yêu". Những nghi vấn xung quanh việc nữ diễn viên và Kiều Minh Tuấn dần thêm có cơ sở. Về phía Kiều Minh Tuấn, anh không có bất kỳ phản hồi nào về chuyện tình cảm mặc cho những đồn đoán xoay quanh.

Để rồi giữa "cơn bão tin đồn" đổ vỡ, những câu nói "thề non hẹn biển" nguyện sống chết của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng được cư dân mạng "đào mộ". Hóa ra tình chỉ đẹp khi còn dang dở?

Trước nghi vấn "toang", Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng dành cho nhau những lời có cánh, ngỡ không thể chia lìa. Ảnh: FBNV

Tại chương trình Sau ánh hào quang, Kiều Minh Tuấn đã "thề non hẹn biển" khiến Cát Phượng và khán phòng xúc động rơi nước mắt. Kiều Minh Tuấn khẳng định "chắc nịch" trước MC Trấn Thành và tất cả khán giả rằng: “Đây là lần đầu tiên lẫn cuối cùng tui nói, tui yêu bà đến khi nào bà chết, tui lo mồ yên mả đẹp. Thằng Bom lập gia đình đàng hoàng thì tui mới lấy vợ khác nếu thích”.

Nam diễn viên cũng từng tuyên bố: “Mình phải che chở cho người phụ nữ” khi thấy được những sóng gió cuộc đời Cát Phượng từng trải qua. Câu nói đầy trách nhiệm của Kiều Minh Tuấn từng khiến cư dân mạng sụt sùi.

Trong suốt khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, nhiều người từng nghi ngờ tình cảm của anh dành cho bạn gái hơn 18 tuổi. Tuy nhiên, bất chấp mọi đồn đoán của cư dân mạng, Kiều Minh Tuấn bộc bạch từ tận đáy lòng: "Tôi muốn che chở cho Cát Phương". Thậm chí, anh cũng từng lý giải tình yêu dành cho nữ diễn viên: "Tôi không biết chính xác điều gì ở cô ấy cuốn hút tôi, kiểu như một nửa của mình từ trên trời rơi xuống vậy".

Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn từng khóc khi nói về nhau. Ảnh: Internet

Nhân dịp kỷ niệm 11 năm yêu nhau, Cát Phượng đã đăng trên trang cá nhân loạt ảnh tình cảm bên Kiều Minh Tuấn. Trong ngày sinh nhật của mình, nữ diễn viên nhìn lại chặng đường tình yêu đầy sóng gió và chia sẻ dự định trong tương lai.

Cô viết: "Cát Kiều 2009 - 2020. Một chặng đường 11 năm không dài nhưng cũng không quá ngắn cho một cuộc tình. Cùng nhau bôn ba khắp các sân khấu lớn nhỏ, từ các tỉnh thành hẻo lánh xa xôi đến cả nước ngoài. Vượt qua nhiều hỷ nộ, ái ố của nghiệp nghề, những dèm pha, thị phi, những cái nguýt của mọi người... Để rồi cuối cùng hai con người này vẫn sát cánh bên nhau vững trãi từ trong công việc đến đời sống thường nhật. Từ cái không có thành cái đã có. Từ cái không phục đến cái khâm phục của mọi người. 11 năm bên nhau, 11 năm đã bước qua ngưỡng của cái gọi là một thập niên".

Năm 2018, Kiều Minh Tuấn thừa nhận phim giả tình thật với An Nguy, mối quan hệ của anh với đàn chị tưởng như đã đứng trên bờ vực của sự tan vỡ. Tuy nhiên, trải qua nhiều sóng gió, họ vẫn quyết định hàn gắn, nắm tay nhau đi tiếp một con đường.

Trong nhiều lần tham gia talkshow, Kiều Minh Tuấn từng rơi nước mắt khi nói: “Tôi muốn có con với Cát Phượng”. Có lúc nam diễn viên trả lời với báo chí: “Bây giờ, tôi thấy mình đã quá đủ vì có một gia đình và tôi có thể nuôi dạy Bom (con trai riêng của Cát Phượng với chồng cũ Thái Hoà)”.

Đến hiện tại, đôi bên vẫn chưa có bất kỳ lời giải thích nào cho mối quan hệ củ cả hai. "Còn" hay "toang"? vẫn đang là dấu hỏi lớn mà cư dân mạng đang trông đợi người trong cuộc giải đáp.