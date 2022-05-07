Cát Phượng nửa đêm bỗng muốn 'đi đâu đó thật xa' và không để ai liên lạc được

Động thái này của Cát Phượng càng làm gia tăng hoài nghi của công chúng về việc cô và Kiều Minh Tuấn đã "đường ai nấy đi".

Thời gian từ cuối năm 2021 đến này, chuyện tình của Kiều Minh tuấn và Cát Phượng xuất hiện nhiều tin đồn đổ vỡ bởi dân tình đã soi ra được nhiều lần cặp đôi ngó lơ nhau tại các sự kiện. Không những vậy, vào ngày 8/3 vừa rồi, nữ diễn viên đã đăng tải một bài viết với nội dung đầy ẩn ý: "8/3 năm nay chắc không ai tặng quà cho tôi quá". Ngoài ra, "cô Cát" cũng có nhiều phát ngôn buồn và tâm trạng trong giai đoạn này.

Cặp đôi Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn trong thời gian qua vướng vào nhiều nghi vấn 'đường ai nấy đi' - Ảnh: Internet

Chẳng hạn như mới đây, vào khuya ngày 6/5, Cát Phượng đã đăng tải lên story Facebook của mình một dòng trạng thái với nội dung: "Muốn đi đâu đó thật xa, mở mắt ra chỉ thấy khỉ và tiếng chim, không đem theo điện thoại, không liên lạc được. Muốn sống cái thời xa xưa xem cảm giác như thế nào. Ai đi cùng Cát không".

Dòng trạng thái bất ngờ lúc nữa đêm cảu Cát Phượng khiến nhiều người hoang mang - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người cho rằng, Cát Phượng chỉ đang muốn nghỉ ngơi sau thời gian dài chịu các áp lực từ công việc và cuộc sống - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Cát Phượng đang muốn đến một địa điểm yên tĩnh và tránh xa các thiết bị công nghệ và hòa mình vào thiên nhiên. Về phía cư dân mạng, nhiều người cho rằng, có lẽ nữ diễn viên đang muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi sau thời gian căng thẳng vì công việc và áp lực từ cuộc sống.

Nentizen bất ngờ trước phản ứng của Kiều Minh Tuấn khi Cát Phượng đau xót nói: ‘Cuộc đời cô có gì trọn vẹn đâu’ Giữa lúc tin đồn chia tay vẫn rầm rộ và câu nói của Cát Phượng về cuộc đời mình gây sự chú ý đến công chúng, Kiều Minh Tuấn lại có phản ứng khiến nhiều người không ngờ tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cat-phuong-nua-dem-bong-muon-di-dau-do-that-xa-va-khong-de-ai-lien-lac-duoc-466899.html