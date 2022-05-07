Cát Phượng nửa đêm bỗng muốn 'đi đâu đó thật xa' và không để ai liên lạc được

Động thái này của Cát Phượng càng làm gia tăng hoài nghi của công chúng về việc cô và Kiều Minh Tuấn đã "đường ai nấy đi".
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Thời gian từ cuối năm 2021 đến này, chuyện tình của Kiều Minh tuấn và Cát Phượng xuất hiện nhiều tin đồn đổ vỡ bởi dân tình đã soi ra được nhiều lần cặp đôi ngó lơ nhau tại các sự kiện. Không những vậy, vào ngày 8/3 vừa rồi, nữ diễn viên đã đăng tải một bài viết với nội dung đầy ẩn ý: "8/3 năm nay chắc không ai tặng quà cho tôi quá". Ngoài ra, "cô Cát" cũng có nhiều phát ngôn buồn và tâm trạng trong giai đoạn này.
Chẳng hạn như mới đây, vào khuya ngày 6/5, Cát Phượng đã đăng tải lên story Facebook của mình một dòng trạng thái với nội dung: "Muốn đi đâu đó thật xa, mở mắt ra chỉ thấy khỉ và tiếng chim, không đem theo điện thoại, không liên lạc được. Muốn sống cái thời xa xưa xem cảm giác như thế nào. Ai đi cùng Cát không".
Có thể thấy, Cát Phượng đang muốn đến một địa điểm yên tĩnh và tránh xa các thiết bị công nghệ và hòa mình vào thiên nhiên. Về phía cư dân mạng, nhiều người cho rằng, có lẽ nữ diễn viên đang muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi sau thời gian căng thẳng vì công việc và áp lực từ cuộc sống.