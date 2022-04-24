Nentizen bất ngờ trước phản ứng của Kiều Minh Tuấn khi Cát Phượng đau xót nói: ‘Cuộc đời cô có gì trọn vẹn đâu’

Giữa lúc tin đồn chia tay vẫn rầm rộ và câu nói của Cát Phượng về cuộc đời mình gây sự chú ý đến công chúng, Kiều Minh Tuấn lại có phản ứng khiến nhiều người không ngờ tới.

Có thể nói, mối tình giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn luôn được nhiều người ngưỡng mộ khi họ quyết định gắn bó với nhau suốt 13 năm dài đằng đẵng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người ta thấy cặp đôi ít xuất hiện và nhắc đến nhau, khiến cộng đồng mạng nghi ngờ, liên tục đặt ra nghi vấn "đường ai nấy đi" nhưng cả 2 vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận công khai.

Mới đây, trong một đoạn clip hậu trường đã được Cát Phượng chia sẻ khi chụp quảng cáo xuất hiện một chi tiết khiến cho khán giả xôn xao, tò mò. Lý do được cho là Cát Phượng đã lỡ buột miệng nói ra một câu đau lòng, chua xót làm nhiều người phải liên tưởng đến chuyện tình tan vỡ với Kiều Minh Tuấn. Cụ thể, trong lúc có nhân viên đang uốn tóc chuẩn bị tạo hình mới cho Cát Phượng, nữ nghệ sĩ đã đề nghị được sử dụng phụ kiện mặt trăng khuyết kèm theo câu nói: "Cuộc đời cô có gì trọn vẹn đâu, làm cái khuyết khuyết đi". Không hiểu đây chỉ là lời nói mang tính bộc phát, buột miệng mà nói thôi hay nữ diễn viên mượn lời của câu nói này chủ yếu để nói lên tâm trạng thực sự của mình nhưng dân mạng cũng đồn đoán ít nhiều về độ xác thực của tin đồn chia tay của cả hai người.

Ngay lập tức, cư dân mạng lại đổ dồn sự chú ý vào Kiều Minh Tuấn sau khi Cát Phượng có phát ngôn gây đau lòng như vậy. Có thể thấy, Kiều Minh Tuấn tỏ ra khá thờ ơ trước câu nói của Cát Phượng, dường như nam diễn viên không có bất kì phản ứng nào mà chỉ tập trung hoàn toàn vào công việc. Trên trang cá nhân của mình, Kiều Minh Tuấn vẫn liên tục cập nhật hình ảnh cá nhân cũng như quảng bá cho bộ phim "Nghề siêu dễ" mà mình tham gia đóng. Anh đã thoải mái đăng tải những hình ảnh trong buổi ra mắt bộ phim, trông nam diễn viên khá vui vẻ, thoải mái bên đồng nghiệp. Bài viết mới nhất trên trang cá chân của nam nghệ sĩ. - Ảnh:FB Kiều Minh Tuấn Qua đây, nhiều người lại càng có thêm cơ sở khẳng định rằng cả hai dường như đã thực sự rạn nứt tình cảm. Trước đó, Cát Phượng cũng đã từng lên tiếng úp mở khi khán giả nghi vấn về mối quan hệ của cả hai: "Tôi với Kiều Minh Tuấn vẫn đang rất bình thường, khi nào có chuyện gì đích thân tôi sẽ thông báo trên Facebook cá nhân khi đó mọi người hãy tin. Tôi trả lời bình luận như thế là vì thấy dân mạng kia đưa ra lý lẽ buồn cười quá. Chứ chúng tôi không có chia tay".

Vướng nghi vấn mang thai lần 2, Nhật Kim Anh lên tiếng phản hồi, sẵn sàng 'khoe' một thứ để làm rõ thực hư Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều lời đồn đoán về việc nữ ca sĩ Nhật Kim Anh mang thai lần 2 khiến dân tình bàn tán xôn xao. Mới đây, nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nentizen-bat-ngo-truoc-phan-ung-cua-kieu-minh-tuan-khi-cat-phuong-dau-xot-noi-cuoc-doi-co-co-gi-tron-ven-dau-464252.html