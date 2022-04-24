Sau ồn ào khoe ảnh 'tắm tiên' dậy sóng, MC Cát Tường để lộ luôn nhan sắc không chỉnh sửa, sẵn sàng đáp trả khi bị chê 'già'?

Hậu trường 24/04/2022 14:40

Khoe nhan sắc không qua chỉnh sửa ở tuổi 45, MC Cát Tường nhận phải bình luận khiếm nhã.

Cát Tường là một trong những nữ diễn viên vẫn giữ được sức hút sau thời gian dài gắn bó với nghệ thuật. Ngoài việc tham gia diễn xuất, những năm gần đây, Cát Tường còn bén duyên với vai trò MC trong loạt chương trình truyền hình đình đám như: Bạn muốn hẹn hò, người kết nối,...

Trên trang cá nhân, MC Cát Tường thường xuyên chia sẻ nhiều hoạt động thường ngày hay công việc của mình đến với khán giả hâm mộ. Mới đây nhất, nữ MC còn khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi U50. Theo như chia sẻ, Cát Tường cho biết đây là hình ảnh chụp cận mặt chưa qua chỉnh sửa: "Thôi đành tạm biệt nhé. Không app thật sắc nét". 

Sau ồn ào khoe ảnh 'tắm tiên' dậy sóng, MC Cát Tường để lộ luôn nhan sắc không chỉnh sửa, sẵn sàng đáp trả khi bị chê 'già'? - Ảnh 1
MC Cát Tường khoe nhan sắc chưa qua chỉnh sửa thu hút nhiều sự chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận bài viết, rất nhiều người hâm mộ gửi lời khen cho nhan sắc "không tuổi" của Cát Tường. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến để lại bình luận khiếm nhã chê bai như: "Không app nhìn ghê quá, lâu rồi bị lừa"; "Già rồi",... 

Đáp lại những lời chê bai này, MC Cát Tường từ tốn: "Già thì sao? Ai rồi không già?". Bình luận đáp trả này của Cát Tường nhận được sự ủng hộ đồng tình của nhiều người.

Sau ồn ào khoe ảnh 'tắm tiên' dậy sóng, MC Cát Tường để lộ luôn nhan sắc không chỉnh sửa, sẵn sàng đáp trả khi bị chê 'già'? - Ảnh 2
Cát Tường đáp trả khi bị dân mạng bình luận khiếm nhã - Ảnh: Chụp màn hình

Khoảng hai năm trở lại đây, Cát Tường thu hút nhiều sự chú ý khi thoải mái chia sẻ nhiều hơn về chuyện đời tư trên Youtube cá nhân. Được biết, ở tuổi U50, Cát Tường vẫn sống một mình, con gái của nữ nghệ sĩ đang du học tại Úc. 

Sau Đại Nghĩa, Việt Trinh, Thương Tín,... đến lượt Cát Tường bị đồn qua đời

Sau Đại Nghĩa, Việt Trinh, Thương Tín,... đến lượt Cát Tường bị đồn qua đời

Trước tin đồn bản thân đã qua đời, NSƯT Cát Tường không khỏi hoang mang và bức xúc bởi hình ảnh của mình đã bị đem ra "câu view" phản cảm như vậy.

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