Trước tin đồn bản thân đã qua đời, NSƯT Cát Tường không khỏi hoang mang và bức xúc bởi hình ảnh của mình đã bị đem ra "câu view" phản cảm như vậy.
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Thời gian vừa qua có rất nhiều nghệ sĩ Việt bị các kênh YouTube dùng hình ảnh để "câu view" một cách vô cùng phản cảm như đang bị bệnh nan y hoặc đã qua đời. Trước sự việc này, nhiều ngôi sao sau khi phát hiện cũng đã phải lên tiếng phản bác, đồng thời bày tỏ sự tức giận của mình vì bản thân vẫn còn sống rất khỏe mạnh nhưng lại bị gán ghép cho các tin đồn như vậy.
Mới đây, NSƯT Cát Tường chính là nạn nhân tiếp theo của việc "câu view" bẩn như vậy. Theo đó, nữ MC đã đăng tải lên trang cá nhân của mình những bức ảnh chụp màn hình lại các video phản cảm này kèm với dòng cảm thán: "Giật mấy tít như vậy không sợ để lại hậu quả sao…”. Điều đáng chú ý là các video này còn ghép mặt các nghệ sĩ nổi tiếng khác đang thắp hương hay khóc lóc rất thật, nhằm mục đích tăng độ tin cậy của nội dung đoạn clip.
Ở dưới phần bình luận, Cát Tường cũng không quên kêu gọi các khán giả đừng truy cập vào các video như trên để tránh "tiếp tay" cho kẻ xấu. Công chúng cũng để lại những comment giận dữ khi nhiều người hiện nay có thể vì kiếm chác mà bất chấp việc đưa tin sai sự thật như vậy.
Một số bình luận của cư dân mạng:
- "Kệ họ đi chị ơi, họ gieo nhân nào họ gặt quả đấy chị ạ."
- "Giờ chả hiểu sao, cứ ai nổi tiếng là họ đăng nên như vậy, xã hội giờ trắng đen lẫn lộn,..."
- "Khổ thân nghệ sĩ, người nào mà nổi tiếng là bị làm vậy để câu like."
Được biết, trước khi NSƯT Cát Tường bị đồn qua đời như trên, cũng có nhiều nghệ sĩ khác cũng lâm vào tình trạng tương tự như Đại Nghĩa, Trấn Thành, Việt Trinh, Duy Khánh,... Trước sự việc này, cũng có nhiều ngôi sao lựa chọn dùng pháp luật để can thiệp, không để sự việc đi xa hơn.