Thời gian vừa qua có rất nhiều nghệ sĩ Việt bị các kênh YouTube dùng hình ảnh để "câu view" một cách vô cùng phản cảm như đang bị bệnh nan y hoặc đã qua đời. Trước sự việc này, nhiều ngôi sao sau khi phát hiện cũng đã phải lên tiếng phản bác, đồng thời bày tỏ sự tức giận của mình vì bản thân vẫn còn sống rất khỏe mạnh nhưng lại bị gán ghép cho các tin đồn như vậy.

NSƯT Cát Tường là nghệ sĩ tiếp theo bị đồn qua đời - Ảnh: Internet

Mới đây, NSƯT Cát Tường chính là nạn nhân tiếp theo của việc "câu view" bẩn như vậy. Theo đó, nữ MC đã đăng tải lên trang cá nhân của mình những bức ảnh chụp màn hình lại các video phản cảm này kèm với dòng cảm thán: "Giật mấy tít như vậy không sợ để lại hậu quả sao…”. Điều đáng chú ý là các video này còn ghép mặt các nghệ sĩ nổi tiếng khác đang thắp hương hay khóc lóc rất thật, nhằm mục đích tăng độ tin cậy của nội dung đoạn clip.