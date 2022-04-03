Cát Tường là gương mặt quá quen thuộc với khán giả Việt khi hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò như MC, diễn viên. Cô luôn được khán giả đánh giá cao bởi sự chỉn chu đầu tư trong từng vai trò. Tuy nhiên, mới đây nhất, ngày 1/4 vừa qua, nữ MC khiến người hâm mộ một phen hú vía khi bất ngờ chia sẻ hình ảnh bán nude đầy táo bạo lên trang Facebook cá nhân.

Cát Tường là gương mặt quá quen thuộc với khán giả Việt - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, cô chụp lại khoảnh khắc đang ngâm mình trong hồ nước và khoe trọn cả tấm lưng trần về phía ống kính. Không chỉ vậy, cô còn đăng kèm dòng trạng thái đùa giỡn rằng: "Cơm nhờ hương gạo mà thơm. Phở nhiều nguyên liệu nên thơm đủ mùi. Mấy anh mấy chị thích cơm hay thích phở cho em biết nha. Em hơi dư mỡ và sẽ giảm cân trong thời gian tới. Mấy bạn đừng quở em mập".