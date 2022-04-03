Đối mặt với những ý kiến trái chiều của khán giả về bức ảnh bán nude, nữ MC Cát Tường vẫn bình tĩnh đáp trả.
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Cát Tường là gương mặt quá quen thuộc với khán giả Việt khi hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò như MC, diễn viên. Cô luôn được khán giả đánh giá cao bởi sự chỉn chu đầu tư trong từng vai trò. Tuy nhiên, mới đây nhất, ngày 1/4 vừa qua, nữ MC khiến người hâm mộ một phen hú vía khi bất ngờ chia sẻ hình ảnh bán nude đầy táo bạo lên trang Facebook cá nhân.
Cụ thể, cô chụp lại khoảnh khắc đang ngâm mình trong hồ nước và khoe trọn cả tấm lưng trần về phía ống kính. Không chỉ vậy, cô còn đăng kèm dòng trạng thái đùa giỡn rằng: "Cơm nhờ hương gạo mà thơm. Phở nhiều nguyên liệu nên thơm đủ mùi. Mấy anh mấy chị thích cơm hay thích phở cho em biết nha. Em hơi dư mỡ và sẽ giảm cân trong thời gian tới. Mấy bạn đừng quở em mập".
Hiện tại, sau nhiều ngày đăng tải, bức ảnh của nữ MC vẫn đang là đề tài bàn tán, tranh luận sôi nổi của cư dân mạng. Đáng chú ý hơn, mới đây nhất, một trang mạng xã hội chia sẻ lại bài viết về hình ảnh này của Cát Tường. Đặc biệt, còn tag hẳn tên Cát Tường hẳn hoi phía dưới phần bình luận của bài đăng.
Ngay sau đó, nữ MC đã nhanh chóng đáp trả lại bình luận với lời khẳng định chắc nịch: "Ngon lành, 60 khoe tiếp nhé". Có thể thấy, dù đang là tâm điểm dư luận nhưng cách trả lời của Cát Tường chứng tỏ cô chẳng mấy mải mai về những ý kiến về mình.
Thậm chí, khi đối diện với những bình luận mang ý kiến đa chiều, thậm chí đòi trở mặt thành antifan của khán giả, Cát Tường vẫn không đáp trả gay gắt mà chỉ phản hồi nhẹ nhàng cảm ơn những góp ý của cư dân mạng.