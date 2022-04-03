Hậu đăng ảnh 'tắm tiên' gây tranh cãi, MC Cát Tường khẳng định chắc nịch: 'Ngon lành, 60 khoe tiếp nhé!'

Hậu trường 03/04/2022 14:00

Đối mặt với những ý kiến trái chiều của khán giả về bức ảnh bán nude, nữ MC Cát Tường vẫn bình tĩnh đáp trả.

Cát Tường là gương mặt quá quen thuộc với khán giả Việt khi hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò như MC, diễn viên. Cô luôn được khán giả đánh giá cao bởi sự chỉn chu đầu tư trong từng vai trò. Tuy nhiên, mới đây nhất, ngày 1/4 vừa qua, nữ MC khiến người hâm mộ một phen hú vía khi bất ngờ chia sẻ hình ảnh bán nude đầy táo bạo lên trang Facebook cá nhân.

Hậu đăng ảnh 'tắm tiên' gây tranh cãi, MC Cát Tường khẳng định chắc nịch: 'Ngon lành, 60 khoe tiếp nhé!' - Ảnh 1
Cát Tường là gương mặt quá quen thuộc với khán giả Việt - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, cô chụp lại khoảnh khắc đang ngâm mình trong hồ nước và khoe trọn cả tấm lưng trần về phía ống kính. Không chỉ vậy, cô còn đăng kèm dòng trạng thái đùa giỡn rằng: "Cơm nhờ hương gạo mà thơm. Phở nhiều nguyên liệu nên thơm đủ mùi. Mấy anh mấy chị thích cơm hay thích phở cho em biết nha. Em hơi dư mỡ và sẽ giảm cân trong thời gian tới. Mấy bạn đừng quở em mập".

Hậu đăng ảnh 'tắm tiên' gây tranh cãi, MC Cát Tường khẳng định chắc nịch: 'Ngon lành, 60 khoe tiếp nhé!' - Ảnh 2
Bức ảnh MC Cát Tường đăng tải gây nhiều tranh cãi - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, sau nhiều ngày đăng tải, bức ảnh của nữ MC vẫn đang là đề tài bàn tán, tranh luận sôi nổi của cư dân mạng. Đáng chú ý hơn, mới đây nhất, một trang mạng xã hội chia sẻ lại bài viết về hình ảnh này của Cát Tường. Đặc biệt, còn tag hẳn tên Cát Tường hẳn hoi phía dưới phần bình luận của bài đăng.

Hậu đăng ảnh 'tắm tiên' gây tranh cãi, MC Cát Tường khẳng định chắc nịch: 'Ngon lành, 60 khoe tiếp nhé!' - Ảnh 3
Hậu đăng ảnh 'tắm tiên' gây tranh cãi, MC Cát Tường khẳng định chắc nịch: 'Ngon lành, 60 khoe tiếp nhé!' - Ảnh 4
Khán giả bình luận trái chiều về bức ảnh bán nude của Cát Tường - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, nữ MC đã nhanh chóng đáp trả lại bình luận với lời khẳng định chắc nịch: "Ngon lành, 60 khoe tiếp nhé". Có thể thấy, dù đang là tâm điểm dư luận nhưng cách trả lời của Cát Tường chứng tỏ cô chẳng mấy mải mai về những ý kiến về mình.

Hậu đăng ảnh 'tắm tiên' gây tranh cãi, MC Cát Tường khẳng định chắc nịch: 'Ngon lành, 60 khoe tiếp nhé!' - Ảnh 5
Cát Tường tiết lộ dự định sẽ đăng tiếp vào năm 60 tuổi - Ảnh: Chụp màn hình

Thậm chí, khi đối diện với những bình luận mang ý kiến đa chiều, thậm chí đòi trở mặt thành antifan của khán giả, Cát Tường vẫn không đáp trả gay gắt mà chỉ phản hồi nhẹ nhàng cảm ơn những góp ý của cư dân mạng.

Nối gót Ngô Thanh Vân yêu "phi công trẻ", Cát Tường thông báo "ẩn ý" về chuyện người yêu kém 11 tuổi

Nối gót Ngô Thanh Vân yêu "phi công trẻ", Cát Tường thông báo "ẩn ý" về chuyện người yêu kém 11 tuổi

Dân tình hiện đang rần rần trước "trào lưu" yêu trai trẻ kém chục tuổi của các sao nữ Việt dạo thời gian gần đây, chính vì vậy, thông báo của MC Cát Tường khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   mc cát tường cát tường đăng ảnh tắm tiên cát tường đăng ảnh bán nude

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 44 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?