Sau khi từ chối việc làm mai cho một người đàn ông gần 70 tuổi, MC Cát Phượng không ngờ đến việc mình lại bị người này "khủng bố" bằng các bức thư chửi rủa với lời lẽ cùng kinh khủng.

MC Cát Tường vốn nổi tiếng với vai trò "bà mối" sau khi liên tục xuất hiện với vai trò người dẫn chương trình của các show hẹn hò như Hẹn ăn trưa, Bạn muốn hẹn hò, Ghép đôi thần tốc,.. Tuy vậy, cũng có nhiều lúc nữ nghệ sĩ lâm vào cảnh từ "dở khóc dở cười" đến bức xúc khi đối mặt với các khán giả của những chương trình trên, trường hợp dưới đây là một ví dụ. Một khán giả 70 tuổi đã liên hệ nhờ MC Cát Tường mai mối - Ảnh: Internet Theo đó, MC Cát Tường thông qua video mới nhất trên kênh Youtube của mình đã kể lại câu chuyện về một vị khán giả gần 70 tuổi. Nữ nghệ sĩ tiết lộ, cách đây vài tháng, người này từng liên lạc với cô qua số hotline trên Facebook nhưng vì không chịu nói danh tính nên quản lý của cô đã từ chối trả giải quyết.

Người này sau đó còn đến tận nhà hàng của Cát Tường để gặp cô nhưng lại lỡ hẹn, trước khi ra về ông còn để lại thư tự giới thiệu bản thân là một bác sĩ về hưu và sống tại Tây Ninh. Trong thư còn viết, ông muốn nhờ Cát Tường mai mối cho mình và một người phụ nữ từng xuất hiện trên 1 chương trình mà cô từng dẫn dắt. Vì không được mai mối, người đàn ông kia đã liên tục 'khủng bố' Cát Tường bằng các bức thư với lời lẽ kinh khủng - Ảnh: Internet Tuy nữ nghệ sĩ đã cảm động và liên lạc với phía ê-kíp nhưng vì quyền riêng tư của nhân vật nên phía chương trình đã từ chối cung cấp thông tin. Khi biết Cát Tường không giúp được mình, người đàn ông này đã liên tục gửi các bức thư nặc danh đến chửi rủa và xúc phạm cô. Tuy đã thay địa chỉ và số điện thoại nhưng chữ viết vẫn vậy nên cô chắc hẳn đây là cùng một người.

“Tôi không hiểu tôi đã làm gì sai mà ông ấy thù hận và ghi ra những lời lẽ như vậy. Sau đó, tôi liền liên hệ ngay với chương trình để báo về sự việc. Tôi yêu cầu họ không liên lạc với người phụ nữ kia để đảm bảo cô ấy được an toàn và không bị làm phiền. Tôi nghĩ lại thấy mình đã rất cẩn trọng, nếu bộp chộp tìm số điện thoại của cô kia cho ông ấy thì làm khổ người ta rồi. Tôi chưa bao giờ xúc phạm ai. Nhiều người hay chửi tôi thậm tệ, tôi cũng chỉ đăng clip nói chung chung gửi anh hùng bàn phím. Tôi không hiểu sao người ta lại xúc phạm tôi như vậy? Nếu đây là một đứa trẻ, tôi có thể cho qua. Nhưng đây là người lớn, đáng tuổi cha chú. Tôi thấy đau lòng." - MC Cát Tường chia sẻ. Cát Tường cảm thấy may mắn khi đã không đưa cách thức liên hệ của người kia cho vị khán giả 70 tuổi này - Ảnh: Internet Nữ nghệ sĩ giải thích, việc tuyển chọn người chơi là của phía nhà sản xuất, cô chỉ đảm nhận vai trò kết nối các cặp đôi với nhau mà thôi. Ngoài ra, cô cũng cho biết, ngoài đời cô có công việc khác, không phải là "bà mai" gì cả và bản thân cô cũng không hề thích làm mai cho ai.

Diễn viên Minh Dũng: 'Chị Cát Tường giàu lắm, có rất nhiều nhà tại Hà Nội' Trong video mới nhất được MC Cát Tường đăng tải lên kênh YouTube, nam diễn viên Trịnh Minh Dũng đã tiết lộ rằng MC Cát Tường có rất nhiều nhà cửa tại Hà Nội và đang "tìm chồng" để bớt cô đơn, thực hư ra sao?

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