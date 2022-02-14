Diễn viên Minh Dũng: 'Chị Cát Tường giàu lắm, có rất nhiều nhà tại Hà Nội'

Hậu trường 14/02/2022 09:46

Trong video mới nhất được MC Cát Tường đăng tải lên kênh YouTube, nam diễn viên Trịnh Minh Dũng đã tiết lộ rằng MC Cát Tường có rất nhiều nhà cửa tại Hà Nội và đang "tìm chồng" để bớt cô đơn, thực hư ra sao?

Mới đây, MC Cát Tường đã đăng tải lên kênh YouTube của mình một video ghi lại hành trình Bắc Tiến của cô từ TP.HCM đến Hà Nội và lên Hà Giang với các nghệ sĩ Tiết Cương, Trịnh Minh Dũng,... Được biết, mục đích chuyến đi này là du lịch kết hợp làm việc.

Khi đoàn diễn viên tới Hà Nội, MC Cát Tường đã vô cùng hào hứng và thích thú đi khắp mọi nẻo phố phường và thưởng thức nhiều món ăn ngon của vùng đất Thủ Đô. Cảnh tượng này đã khiến cho diễn viên Minh Dũng khá buồn cười và trêu chọc ngay người chị của mình.

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MC Cát Tường đã có những phút giây vui vẻ tại các con phố ẩm thực Hà Nội - Ảnh: Chụp màn hình

"Chị Cát Tường giàu lắm, nhiều nhà ở Hà Nội, kinh doanh nhiều mặt hàng. Tuy giàu như thế nhưng chị Cát Tường lại rất cô đơn, đang cần một tấm chồng. Ai thương chị tôi thì đến với chị tôi." - Trịnh Minh Dũng hài hước nói.

Ngoài ra, trong video này, MC Cát Tường cũng chia sẻ về một vấn đề khá tế nhị mà cô thường gặp phải mỗi khi đi xe đường dài. Theo đó, cô có thói quen thường xuyên đi vệ sinh ở dọc đường đi vì buổi sáng uống nhiều nước nhưng các cây xăng ở miền Bắc lại không hề có toilet như trong Nam khiến cho cô phải một phen "sống dở chết dở".

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MC Cát Tường tâm sự về sự cố tế nhị của mình khi đi xe đường xa - Ảnh: Chụp màn hình

"Bình thường ở nhà, mỗi sáng thức dậy tôi sẽ uống một ly nước rồi tới một ly cà phê cho tỉnh táo, sau đó tôi mới vệ sinh, ăn sáng rồi đi làm. Thói quen của tôi là sáng dậy phải uống nước, không uống không chịu được. Về mặt sức khỏe, việc uống nước mỗi khi thức dậy rất tốt.

Nhưng khổ nỗi, uống nước mỗi buổi sáng rất dễ buồn tiểu. Hôm nào quay gần thì không sao, nhưng nhiều hôm tôi phải quay ở tận Nhà Bè, quận 7 rất xa xôi, vừa đi tới Phú Nhuận tôi đã mắc tiểu muốn chết, không thể chịu nổi." - MC Cát Tường chia sẻ về nỗi khổ của mình.

Fan “quay lưng” giữa ồn ào từ thiện, Cát Tường nhắn: “Các bạn nên xem lại tư cách của chính mình đi”

Fan “quay lưng” giữa ồn ào từ thiện, Cát Tường nhắn: “Các bạn nên xem lại tư cách của chính mình đi”

Giữa những ồn ào liên quan đến chuyện sao kê từ thiện, Cát Tường bất ngờ có những nhắn nhủ đáng chú ý đến fan của mình khi bị một số “fan lâu năm” quay lưng.

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Từ khóa:   Cát Tường MC Cát Tường Trịnh Minh Dũng

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