Fan “quay lưng” giữa ồn ào từ thiện, Cát Tường nhắn: “Các bạn nên xem lại tư cách của chính mình đi”

Giữa những ồn ào liên quan đến chuyện sao kê từ thiện, Cát Tường bất ngờ có những nhắn nhủ đáng chú ý đến fan của mình khi bị một số “fan lâu năm” quay lưng.

Những ngày vừa qua, Cát Tường bất ngờ trở thành tâm điểm của sự chú ý trong vụ việc “sao kê từ thiện” của giới nghệ sĩ. Bị nhiều người cho rằng đã phát ngôn “nghệ sĩ từ thiện không cần sao kê”, Cát Tường những ngày qua liên tục bị chửi bới, chỉ trích dữ dội. Thậm chí là bị nhiều fan quay lưng. Cát Tường bị cho là có phát ngôn gây tranh cãi trong livestream với Việt Hương. (Ảnh chụp màn hình) Lên tiếng về phát ngôn gây tranh cãi của mình, trong livestream mới đây Cát Tường nói: “Tôi xin khẳng định, tôi không nói thế, đừng cắt ghép lời nói của tôi rồi đổ oan cho tôi. Tôi phải lên tiếng để mọi người hiểu rõ. Tôi giải thích để fan của tôi hiểu, chứ anti fan thì tôi không chấp vì tôi biết mình làm dâu trăm họ, nghề này là nghề thị phi”.

Nữ nghệ sĩ nói thêm: “Tôi đã cố né nguyên một mùa thị phi của giới nghệ sĩ vừa qua, không muốn dính vào rồi, vậy mà đến giờ vẫn cố lôi tôi vào được" Ảnh chụp màn hình Bên cạnh đó, Cát Tường cũng gửi những lời nhắc nhở đến fan của mình: “Tôi muốn nhắc một số fan của tôi rằng, bạn đã nói bạn là fan cứng của tôi tức bạn phải yêu thương tôi thật lòng. Vậy mà chỉ vì một đoạn clip bị cắt ghép trên mạng mà bạn nhảy vào nói hết thích tôi nữa. Nếu như thế thì bạn không phải là fan của tôi, nên đừng nhận vơ vào như thế”.

Nữ nghệ sĩ cho biết ai thực sự là fan của cô thì sẽ biết tính cô ra sao, vì vậy nếu tin vào những clip cắt ghép hơn là tin tưởng bản thân cô thì các fan “nên xem lại tư cách của mình”. Cụ thể, Cát Tường nói: “Không có fan nào lại như thế, đi tin vào một vài clip cắt ghép trên mạng rồi quay lại chỉ trích thần tượng”. “Những ai từng hâm mộ, theo dõi tôi thì phải biết tính tôi ra sao, vậy mà lại đi tin vào một vài clip cắt ghép trên mạng hơn là tin tôi. Vậy thì, các bạn nên xem lại tư cách của chính mình đi, khi dễ dàng bị dư luận, kẻ xấu lôi kéo, dẫn dắt cảm xúc... Nhiều người nhận là fan của tôi nhưng lại dễ dàng quay lưng với tôi chỉ vì tin vào dư luận, bị dẫn dắt bởi tin đồn, kẻ xấu, thì tôi cũng đâu cần”. Nói về câu nói gây hiểu lầm của mình trong livestream với Việt Hương, Cát Tường cho biết toàn bộ câu nói của mình là: “Chị ơi, tâm bình khí hòa, cứ đi quay rồi có tiền làm từ thiện không cần sao kê. Thế mà nói tôi cười cợt, thách thức cộng đồng mạng. Tôi thề là tôi chưa bao giờ nói nghệ sĩ đi kêu gọi từ thiện không cần sao kê. Nếu tôi nói như thế thì đưa clip nguyên văn cho tôi xem, tôi sẵn sàng xin lỗi cộng đồng. Đừng cắt ghép lời nói của tôi rồi hùa theo” - nữ MC chia sẻ.

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