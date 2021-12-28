'Bà mối' Cát Tường trả lương cho con gái vừa tốt nghiệp ở Úc mỗi khi phụ livestream

Hậu trường 28/12/2021 16:05

Thuê con gái tốt nghiệp ở Úc phụ livestream, mức lương Cát Tường trả cho Cát An khiến mọi người ngạc nhiên.

2 năm trước, con gái Cát Tường tốt nghiệp lớp 12 ở Úc trong niềm tự hào và hạnh phúc của gia đình nhưng vì dịch bệnh nên đến tận đầu năm nay, hai mẹ con mới được đoàn tụ. Dù rất bận rộn với công việc, nhưng bà mai mối vẫn sắp xếp thời gian để không lỡ mất khoảnh khắc chứng kiến con gái của mình tốt nghiệp và chuẩn bị cho ái nữ hành trang bắt đầu cuộc sống mới.

'Bà mối' Cát Tường trả lương cho con gái vừa tốt nghiệp ở Úc mỗi khi phụ livestream - Ảnh 1
Cát Tường cùng con gái Cát An "đọ sắc" cùng thần thái cool ngầu

Xúc động trong ngày tốt nghiệp, chứng kiến sự trưởng thành của con gái, bà mẹ một con gửi đôi dòng tâm thư đầy tình cảm đến con gái của mình: "Con gái dự Lễ Tốt Nghiệp lớp 12 tại Úc, con lớn quá rồi, bắt đầu cuộc sống mới của người trưởng thành, sẽ tự lập, độc lập. Lập thân rồi lập nghiệp con nha, luôn tin tưởng con, một niềm tin vững bền vì con là tài sản quý giá và là thành công cao nhất của cuộc đời mẹ, không cần quá giỏi giang chỉ cần con sống vui, sống khỏe và là người lương thiện, yêu thương ông bà, gia đình con nhé. Mãi yêu, 2 mẹ con ta phải đạt ngưỡng không cần nói nhiều nhìn mắt nhau là hiểu con nhé".

'Bà mối' Cát Tường trả lương cho con gái vừa tốt nghiệp ở Úc mỗi khi phụ livestream - Ảnh 2

'Bà mối' Cát Tường trả lương cho con gái vừa tốt nghiệp ở Úc mỗi khi phụ livestream - Ảnh 3

'Bà mối' Cát Tường trả lương cho con gái vừa tốt nghiệp ở Úc mỗi khi phụ livestream - Ảnh 4

Cát Tường trong ngày lễ tốt nghiệp lớp 12 của con gái bên trời Úc

Sau một thời gian dài mới được đoàn tụ, hai mẹ con luôn đồng hành cùng nhau, Cát Tường cũng vô cùng chịu chơi, bắt trend giới trẻ để không bị “lạc hậu” so với ái nữ của mình khi sẵn sàng nhuộm tóc cùng màu hay cùng con “quẩy tới bến” ở quán bar tới tờ mờ sáng nhân dịp giáng sinh vừa qua. Trên trang cá nhân của nữ MC Cát Tường, cô đăng tải loạt ảnh chụp vội của mình và con gái Na Uy trong một quán bar "xập xình", "bà mai" chia sẻ: "Đêm qua hai mẹ con đi sự kiện về bả năn nỉ quá, mẹ đưa con đi chơi Noel đi. Đưa chỉ đi bar chơi chỉ vui quá xá, 2 giờ hai mẹ con mới về, ngủ giờ mới dậy hic, mất nửa ngày làm việc của mẹ, tốn kém".

'Bà mối' Cát Tường trả lương cho con gái vừa tốt nghiệp ở Úc mỗi khi phụ livestream - Ảnh 5

'Bà mối' Cát Tường trả lương cho con gái vừa tốt nghiệp ở Úc mỗi khi phụ livestream - Ảnh 6

'Bà mối' Cát Tường trả lương cho con gái vừa tốt nghiệp ở Úc mỗi khi phụ livestream - Ảnh 7

Bà mai Cát Tường vô cùng chịu chơi khi cùng con đi "quẩy" ở bar

Được biết, Na Uy Cát An theo học ngành Quản trị Nhà Hàng - Khách Sạn ở Úc nhưng do tình hình dịch bệnh nên đầu năm nay ái nữ phải quay trở về Việt Nam sống cùng mẹ. Hai mẹ con thường xuyên trò chuyện thân mật với nhau và không hề có chút khoảng cách. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tạo công việc để trả lương cho con gái, muốn dạy bé tính tự lập. Cụ thể, con gái sẽ livestream với mẹ và được trả tiền công. Cô bày tỏ: "Một tuần con tôi sẽ phụ tôi livestream 2 lần, mỗi lần tôi trả 1 triệu. Lương cứng mỗi tháng đã 8 triệu rồi, bằng mấy chị bán hàng trong shop luôn còn gì. Kênh YouTube của con tôi thì nó tự ý thức mà làm, tôi sẽ hỗ trợ sau, từ từ sẽ kiếm tiền được. Nếu con tôi đi quay chương trình với tôi, tôi sẽ chủ động trả 1 triệu đồng mỗi lần phát sóng". 

'Bà mối' Cát Tường trả lương cho con gái vừa tốt nghiệp ở Úc mỗi khi phụ livestream - Ảnh 8
Cát Tường còn trả tiền cho con gái mỗi khi phụ livestream
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Từ khóa:   Cát Tường con gái Cát Tường livestream

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