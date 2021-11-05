MC Cát Tường tâm sự: 'Tôi sợ đến một ngày nào đó mặt mũi chảy xệ ra nhìn thấy ghê'

Hậu trường 05/11/2021 09:10

"Tôi còn tính trước rằng, tới khi ngoài 50 tới 60 tuổi, tôi sẽ cắt tóc tém, nhuộm đầu bạc trắng" – MC Cát Tường nói.

Mới đây, trong một buổi livestream trò chuyện với người hâm mộ, MC Cát Tường đã tâm sự về những dự định khi về già của mình. Nữ diễn viên cho biết, niềm vui hàng ngày là được nói chuyện với khán giả vì cô là người không có bạn bè, sống rất cô độc. Không chỉ vậy, cô còn tâm sự rằng rất thích làm những chương trình về bản thân mình vì muốn lưu lại những hình ảnh đẹp. Cát Tường chia sẻ:

"Tôi sợ đến một ngày nào đó mặt mũi chảy xệ ra nhìn thấy ghê. Nếu tôi may mắn sống đến 80 tuổi thì tôi vẫn cứ đẹp ở thời điểm đó, đẹp một cách sang trọng, đẹp đúng với độ tuổi. Tôi còn tính trước rằng, tới khi ngoài 50 tới 60 tuổi, tôi sẽ cắt tóc tém. Từ thời con gái tới giờ tóc nào tôi cũng để nhưng tóc tém thì chưa. Tóc tém là kiểu tóc cạo tông đơ như thanh niên ấy. Còn việc cạo đầu thì tôi không dám thử. Nếu có ai thách tôi cạo đầu mà trả tôi 500 triệu thì tôi cạo liền.

MC Cát Tường tâm sự: 'Tôi sợ đến một ngày nào đó mặt mũi chảy xệ ra nhìn thấy ghê' - Ảnh 1
Cát Tường luôn muốn giữ lại những hình ảnh đẹp của mình - Ảnh: FBNV

Sau khi cắt tóc tém, tôi sẽ nhuộm đầu bạc trắng, khỏi cho nó có cơ hội bạc. Ngay từ bây giờ, tôi đã hình dung ra một bà Cát Tường năm 60 tuổi. Tôi sợ chết lắm, chỉ mong sao được sống trên 80 tuổi. Lúc đó, cứ mỗi năm tôi sẽ chụp một bộ hình để trong nhà.

Nguyện vọng của tôi là khi về già sẽ mở một phòng trà nhỏ. Nếu không có tiền thì mở quán cà phê âm nhạc cũng được. Quán cà phê của tôi chỉ mở đèn cầy, từ cửa bước vào có một con đường tối tối như đường lên sân khấu. Trên tường sẽ treo những bức hình của bản thân tôi từ thời con gái tới khi về già, suốt mấy chục năm hoạt động nghệ thuật.

MC Cát Tường tâm sự: 'Tôi sợ đến một ngày nào đó mặt mũi chảy xệ ra nhìn thấy ghê' - Ảnh 2
Nữ diễn viên mong ước mở một phòng trà nhỏ để được làm những điều mình thích - Ảnh: Internet

Khách đến quán cà phê của tôi sẽ được thấy hình ảnh bà Cát Tường từ năm 18 tới bao nhiêu tuổi. Nếu lúc đó tôi còn hơi để hát thì vẫn cứ lên sân khấu hát. Bố mẹ tôi 70 tuổi rồi vẫn hát tốt nên tôi nghĩ tôi cũng vậy. Ngoài ra, tôi sẽ mời nhiều ca sĩ tới hát nhạc êm dịu, sang trọng cho khách ngồi nghe.

Những đêm như vậy, bà chủ Cát Tường sẽ trang điểm lộng lẫy, ăn mặc đẹp, đi ra giao lưu khán giả đôi lời rồi chỉ ngồi một chỗ nghe ca nhạc, cùng lắm thì hát hai bài với piano rồi đi vào. Đó là ước mơ của tôi, nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, không biết có thực hiện nổi không.

Sắp tới đây, tôi sẽ in 1000 cuốn lịch tặng fan và khán giả hâm mộ tôi. Dù dịch bệnh khó khăn nhưng tôi vẫn làm để tri ân mọi người".

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"Tôi rất phản đối những người có ý muốn hủy hoại bản thân mình để gây chú ý với người khác", MC Cát Tường nói.

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