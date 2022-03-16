Nối gót Ngô Thanh Vân yêu "phi công trẻ", Cát Tường thông báo "ẩn ý" về chuyện người yêu kém 11 tuổi

Hậu trường 16/03/2022 14:24

Dân tình hiện đang rần rần trước "trào lưu" yêu trai trẻ kém chục tuổi của các sao nữ Việt dạo thời gian gần đây, chính vì vậy, thông báo của MC Cát Tường khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Thời gian gần đây, hàng loạt các sao nữ đình đám của showbiz Việt bỗng gây sốt khi công khai danh tính người yêu trẻ tuổi. Các sao Việt như: Ngô Thanh Vân, Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Trương Ngọc Ánh... hiện đều đang có điểm chung là có người yêu kém cả chục tuổi, chính vì vậy, điều này bỗng nhiên trở thành một trào lưu của giới showbiz Việt khiến dân tình phải "rần rần".

Chứng kiến hội chị em đồng nghiệp liên tục báo tin hỷ với bạn trai trẻ tuổi, Cát Tường không nhịn được mà liền lập tức đăng bài... tìm người yêu. Trên trang cá nhân, Cát Tường khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải bài viết tuyển người yêu kém 11 tuổi: "Em xoè tay ra là hiểu rồi đó, đeo vào nha. Tuyển trai 1988 để đu trend 11 tuổi nha", nữ MC viết.

Nối gót Ngô Thanh Vân yêu 'phi công trẻ', Cát Tường thông báo 'ẩn ý' về chuyện người yêu kém 11 tuổi - Ảnh 1

Có vẻ như thông tin về "hội ế" lâu năm của showbiz Việt như Ngô Thanh Vân, Mỹ Tâm, Trương Ngọc Ánh, Lệ Quyên,... đều đang hạnh phúc với bạn trai kém tuổi đã khiến cho MC Cát Tường muốn yêu trở lại. Vốn cũng nổi tiếng là một trong những sao nữ "ế bền vững" của showbiz Việt, thế nên nữ MC cũng mong muốn tìm người yêu theo khuôn mẫu cách 11 tuổi để "đu trend", xin "vía" hạnh phúc như đồng nghiệp.

Bên dưới bình luận của bà mối "Bạn muốn hẹn hò", dân tình không khỏi rộn ràng và thích thú. Hàng trăm ứng viên sáng giá cũng đã lũ lượt kéo nhau vào để "xin ứng tuyển". Về phía Cát Tường, mặc dù thành công trong sự nghiệp nhưng con đường tình duyên của nữ diễn viên lại khá trắc trở.

Nối gót Ngô Thanh Vân yêu 'phi công trẻ', Cát Tường thông báo 'ẩn ý' về chuyện người yêu kém 11 tuổi - Ảnh 2
Cát Tường và bạn trai Minh Thành kém 13 tuổi khi còn mặn nồng. (Ảnh: FBNV)

Cát Tường từng lập gia đình vào năm 2001 và hạ sinh một cô con gái tên là Nguyễn Cát Tường An. Tuy nhiên, một thời gian sau, Cát Tường bỗng khiến dân tình bất ngờ khi thông báo ly hôn với chồng.

Từ đó đến nay, MC Cát Tường cũng nhiều lần vướng phải tin đôn hẹn hò. Trong một chương trình, nữ MC cho biết cô từng trải qua 3 mối tình với trai trẻ và cô lớn hơn họ lần lượt 10, 11 và 13 tuổi nhưng đều không thể tiến xa vì rào cản từ gia đình.

 

Fan “quay lưng” giữa ồn ào từ thiện, Cát Tường nhắn: “Các bạn nên xem lại tư cách của chính mình đi”

Fan “quay lưng” giữa ồn ào từ thiện, Cát Tường nhắn: “Các bạn nên xem lại tư cách của chính mình đi”

Giữa những ồn ào liên quan đến chuyện sao kê từ thiện, Cát Tường bất ngờ có những nhắn nhủ đáng chú ý đến fan của mình khi bị một số “fan lâu năm” quay lưng.

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Từ khóa:   mc cát tường Ngô Thanh Vân tình trẻ kém tuổi

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