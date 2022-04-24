Hà Anh gây bất ngờ khi vắng mặt trong bữa tiệc thân mật có Xuân Lan, quyết tâm 'không đội trời chung'?

Nhiều người cho rằng Hà Anh đã cố tình không đi dự bữa tiệc có mặt Xuân Lan.
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Sau khi có cơ hội ngồi ở hàng ghế huấn luyện viên tại chương trình The Next Gentleman, ngoài những thí sinh tiềm năng thì hàng loạt màn đấu khẩu cực căng của Hà Anh và Xuân Lan cũng trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi. Bởi lẽ, trước đó, mối quan hệ của cả 2 cũng không được bình thường cho lắm.
Sau khi đêm Chung kết diễn ra và tìm ra được những nhân tố tài năng nhất, vào tối ngày 23/4 vừa qua, các huấn luyện viên cùng thí sinh đã có với nhau một bữa tiệc hoành tráng. Theo đó, trang chủ The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ đã đăng loạt ảnh mới của top 3 sau 1 ngày đăng quang. Cả Phạm Văn Kiên, Nguyễn Minh Khắc, Nguyễn Minh Kha đều ăn mặc chỉnh tề, lịch lãm, có vẻ như cùng tham dự một bữa tiệc tối trên du thuyền sau đăng quang.
Thế nhưng dễ thấy, trong khi Xuân Lan và Hương Giang đã thi nhau đọ sắc thì Hà Anh lại chẳng thấy đâu, trong khi bữa tiệc này lại có mặt Á quân 1 - Nguyễn Minh Khắc là học trò cưng của Hà Anh trong cuộc thi này.
Qua những khung ảnh được đăng tải, nhiều người cho rằng Hà Anh đang cố tình vắng mặt trong bữa tiệc có mặt Xuân Lan. Tuy nhiên, một số khán giả lại nhận định có lẽ nữ siêu mẫu đang bận bịu với công việc riêng nên không thể tham gia được. Dù vậy, đây vẫn chỉ là những lời đồn đoán từ cư dân mạng và lý do Hà Anh không xuất hiện vẫn đang là một ẩn số.