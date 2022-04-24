Hà Anh gây bất ngờ khi vắng mặt trong bữa tiệc thân mật có Xuân Lan, quyết tâm 'không đội trời chung'?

Sau khi có cơ hội ngồi ở hàng ghế huấn luyện viên tại chương trình The Next Gentleman, ngoài những thí sinh tiềm năng thì hàng loạt màn đấu khẩu cực căng của Hà Anh và Xuân Lan cũng trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi. Bởi lẽ, trước đó, mối quan hệ của cả 2 cũng không được bình thường cho lắm.

Sau khi đêm Chung kết diễn ra và tìm ra được những nhân tố tài năng nhất, vào tối ngày 23/4 vừa qua, các huấn luyện viên cùng thí sinh đã có với nhau một bữa tiệc hoành tráng. Theo đó, trang chủ The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ đã đăng loạt ảnh mới của top 3 sau 1 ngày đăng quang. Cả Phạm Văn Kiên, Nguyễn Minh Khắc, Nguyễn Minh Kha đều ăn mặc chỉnh tề, lịch lãm, có vẻ như cùng tham dự một bữa tiệc tối trên du thuyền sau đăng quang.