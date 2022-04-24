Sau một năm con trai ra đi, cuộc sống của bố mẹ Vân Quang Long giờ ra sao?

Sau hơn 1 năm, hình ảnh mới nhất về cuộc sống của bố mẹ Vân Quang Long đã được chia sẻ và nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều người.

Vào năm 2021, Vân Quang Long khiến công chúng và đông đảo nghệ sĩ bàng hoàng khi ra đi ở tuổi 41 tại Mỹ. Từ thời điểm tang lễ diễn ra, rất nhiều ồn ào xuất hiện, mâu thuẫn giữa phụ huynh và vợ 2 của Vân Quang Long. Ba mẹ anh gặp rất nhiều thị phi, áp lực vì ồn ào chối bỏ con dâu, cháu nội.

Nam ca sĩ bày tỏ: "Chúng con và anh em nghệ sĩ, bạn bè Long sẽ sắp xếp về thường xuyên thăm 2 bác. Thương 2 bác giờ nương tựa nhau, niềm vui là cháu và cây cảnh. Bác gái là nhà giáo ưu tú đã dạy cho rất nhiều người ở Sa Đéc thành đạt đến nay vẫn còn trên bục giảng, nghe những câu chuyện về bạn Long, về 2 bác thương lắm".

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Quách Tuấn Du đã cùng vài đồng nghiệp nữa về tận Đồng Tháp để thăm hỏi ba mẹ cố ca sĩ. Quách Tuấn Du chia sẻ thông tin, cho biết phụ huynh Vân Quang Long khỏe mạnh, chấp nhận nỗi đau mình đã mất con trai duy nhất và ổn định cuộc sống sau nhiều điều tiếng không hay cho gia đình.

Quách Tuấn Du cùng các anh em ra đến nghĩa trang để thăm cố nghệ sĩ. - Ảnh: FB Quách Tuấn Du

Họ từng rất sốc, bàng hoàng khi cậu con trai duy nhất của hai vợ chồng lại không nói lời tiễn biệt với ba mẹ, cứ thế ra đi nơi đất khách. Hơn 1 năm trôi qua, cả hai cũng phần nào vơi đi nỗi đau so với ngày biết tin và giờ đây họ đang sống nhờ vào đồng lương nhà giáo và chút huê lợi từ vườn tược tại quê nhà. Cuộc sống không quá giàu có nhưng đủ đầy, không quá cơ cực.

Khung cảnh gây tranh cãi vì mẹ nam ca sĩ từ chối nắm tay của Linh Lan. - Ảnh: Internet

Thời điểm nam ca sĩ vừa ra đi, nhiều ồn ào xoay quanh tang lễ, đặc biệt là mối quan hệ giữa ba mẹ với Linh Lan (vợ 2 Vân Quang Long). Họ cho biết từ trước đến nay đã không chấp nhận cách hành xử của cô với nam ca sĩ, chưa khi nào xem Linh Lan là con dâu. Riêng phần cháu nội, ông bà sẽ xem xét sau tang lễ vì mọi thứ rối bời.

Câu chuyện không dừng lại ở đó, ba mẹ cố ca sĩ bị bôi nhọ danh dự, nhiều YouTuber dựng nội dung xấu ảnh hưởng đến gia đình. Thậm chí, phụ huynh Vân Quang Long là nhà giáo nên càng ảnh hưởng đến công việc. Suốt một thời gian dài ba mẹ anh sống trong thị phi, lớn tuổi lại gặp những thông tin tiêu cực.

Phụ huynh nam ca sĩ từng có ý nghĩ muốn ra đi chỉ vì những lời chẳng hay, ảnh hưởng danh dự. - Ảnh: Internet

Hơn 1 năm trôi qua, cả hai cũng phần nào vơi đi nỗi đau so với ngày biết tin và giờ đây họ đang sống nhờ vào đồng lương nhà giáo và chút huê lợi từ vườn tược tại quê nhà. Cuộc sống không quá giàu có nhưng đủ đầy, không quá cơ cực. Tuy nhiên, cho đến nay bố mẹ Vân Quang Long vẫn giữ lập trường không nhìn nhận vợ 2 của con trai là Linh Lan. Họ chỉ chấp nhận người vợ đầu là Ái Vân là 2 cháu Trác Hy và Trác Kỳ là ruột thịt.