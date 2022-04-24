Chuyện gì đây: Đang 'cơm lành canh ngọt', Lan Khuê bất ngờ có tuyên bố lạ về hôn nhân với ông xã đại gia?

Lan Khuê không chỉ gây ấn tượng bởi phong thái cực đỉnh trên sàn catwalk mà bên cạnh đó cuộc sống hôn nhân viên mãn cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, trên trang cá nhân, Lan Khuê bất ngờ đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên cạnh ông xã đại gia.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý chính là dòng trạng thái đính kèm của Lan Khuê. Cụ thể, người đẹp chia sẻ bằng tiếng Anh: "Just married" (Tạm dịch: Chúng tôi mới kết hôn). Trong hình ảnh đăng tải, có thể thấy, cô cùng ông xã diện cùng trang phục trắng. Những người xung quanh cũng đều diện tông màu này. Không ít người đoán rằng, hai vợ chồng có thể đang đi dự một bữa tiệc thơ mộng trên bãi biển nên Lan Khuê mới ngẫu hứng viết ra dòng trạng thái như vậy.