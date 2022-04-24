Chuyện gì đây: Đang 'cơm lành canh ngọt', Lan Khuê bất ngờ có tuyên bố lạ về hôn nhân với ông xã đại gia?

Hôn nhân hạnh phúc của Lan Khuê và chồng doanh nhân đại gia khiến nhiều người ngưỡng mộ.
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Lan Khuê không chỉ gây ấn tượng bởi phong thái cực đỉnh trên sàn catwalk mà bên cạnh đó cuộc sống hôn nhân viên mãn cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, trên trang cá nhân, Lan Khuê bất ngờ đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên cạnh ông xã đại gia.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý chính là dòng trạng thái đính kèm của Lan Khuê. Cụ thể, người đẹp chia sẻ bằng tiếng Anh: "Just married" (Tạm dịch: Chúng tôi mới kết hôn). Trong hình ảnh đăng tải, có thể thấy, cô cùng ông xã diện cùng trang phục trắng. Những người xung quanh cũng đều diện tông màu này. Không ít người đoán rằng, hai vợ chồng có thể đang đi dự một bữa tiệc thơ mộng trên bãi biển nên Lan Khuê mới ngẫu hứng viết ra dòng trạng thái như vậy.
Trước đó, khi Lan Khuê khoe hình ảnh trong dự án mới với Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng, ông xã đại gia đã để lại bình luận trêu bộ đồ màu xanh lá cây và màu tóc của vợ giống nhân vật Riddler trong phim Batman.
Trước bình luận trêu chọc này, Lan Khuê đã dọa ly dị với ông xã. Tuy nhiên, lúc này, John Tuấn Nguyễn vẫn tiếp tục đùa "nhây", gọi Lan Khuê là "bà xã Riddler" khiến dân mạng liên tục thả biểu cảm cười haha.
Lan Khuê và doanh nhân John Tuấn Nguyễn kết hôn vào tháng 10/2018. Sau khi về chung một nhà, Lan Khuê hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật để mang thai và sinh con, chăm sóc gia đình. Thời gian gần đây, người đẹp thi thoảng trở lại sân khấu trình diễn, song thần thái vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi tích cực.