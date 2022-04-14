Khoảnh khắc Lan Khuê được cho có hành động kém với một nhân viên hỗ trợ sự kiện khiến cõi mạng dậy sóng.

Lan Khuê hiện là một trong những chân dài đình đám được các nhà thiết kế săn đón trong các sự kiện thời trang. Tái xuất trở lại hào quang sau thời gian bộn bề với bỉm sữa, nhan sắc và phong cách của nàng hậu được nhiều người nhận xét đã đến độ "chín muồi".

Mới đây nhất, tối 13/4, Lan Khuê góp mặt tại một sự kiện va đã chiếm không ít spotlight bởi diện mạo khác lạ. Trái với vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch thường thấy, trong lần xuất hiện này, người đẹp phá cách với mái tóc đỏ rực và thần thái "sắc lẹm như dao".

Lan Khuê khác lạ với mái tóc đỏ rực - Ảnh: FBNV

Không chỉ chiếm sóng truyền thông bởi hình tượng hút mắt mà mới đây trên TikTok còn lan truyền chóng mặt đoạn clip được cho là Lan Khuê có hành động chảnh chọe, hất tay nhân viên hỗ trợ.

Dù không rõ lý do của hành động này là gì nhưng dưới phần bình luận, nhiều khán giả cho rằng đây là hành động kém duyên, bất lịch sự. Đặc biệt là với người nổi tiếng thì càng không nên.

Khoảnh khắc được cho là Lan Khuê hất tay, thái độ lạnh lùng với nhân viên hỗ trợ đang là chủ đề được netizen bàn tán trên mạng xã hội - Ảnh: Cắt từ clip

Dưới phần bình luận, nhiều netizen cũng lên tiếng bảo vệ Lan Khuê - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh, một số người hâm mộ cũng khác "giải oan" cho phu nhân hào môn và cho rằng đó là do góc máy quay nên gây ra những hiểu lầm không đáng có. Thực tế, nàng hậu không hề có thái độ gắt gỏng như trên clip.

Hiện, đoạn video vẫn đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Ông xã đại gia công khai nói một câu mang tính 'sát thương' trên MXH khiến Lan Khuê 'chết điếng', thẳng thừng tuyên bố ly hôn? Mới đây, siêu mẫu Lan Khuê đã khiến dân tình được một phen xôn xao khi tuyên bố sẽ ly hôn với chồng đại gia chỉ vì một câu nói gây sát thương trên MXH.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-tranh-cai-nay-lua-cu-hat-tay-cua-lan-khue-voi-nhan-vien-su-kien-con-kem-anh-mat-sac-lem-nhu-dao-462136.html