Cát Phượng cho biết cô và Kiều Minh Tuấn "đường ai nấy đi" hồi 14/2/2021. Theo Cát Phượng, người đề nghị chia tay là Kiều Minh Tuấn với lý do "không còn hợp". "Tôi lên tiếng lần duy nhất để mọi chuyện khép lại, tôi và Tuấn nhẹ lòng bước đi trên con đường riêng. Chúng tôi mong nhận được sự đồng cảm từ đồng nghiệp, khán giả", Cát Phượng nói với Thanh Niên. Trước đó, cả hai chỉ sống chung, không đăng ký kết hôn.

Mới đây, Cát Phượng có buổi gặp gỡ với báo chí để chia sẻ về mối quan hệ với Kiều Minh Tuấn gây xôn xao dư luận thời gian qua. Trong buổi trò chuyện, diễn viên Hạnh phúc của mẹ lên tiếng xác nhận chuyện đã “đường ai nấy đi” với bạn trai kém tuổi.

Diễn viên Hạnh phúc của mẹ tâm sự thêm, giữa cô và bạn trai chưa có hôn thú nên không thể gọi là ly hôn. Cô chia sẻ: "Bao nhiêu lần định ra làm nhưng vì có công việc nên lại hoãn. Tôi nghĩ cái duyên gặp nhau có, nhưng nợ với nghiệp không có nên không làm hôn thú được. Kể cả chuyện sinh con thì hai đứa cũng tính đến rồi, nhưng lại xảy ra chuyện anh Kiều Minh Tuấn với bé An Nguy nên thôi. Tới hôm nay tôi nghĩ chắc không có nợ và cũng không có nghiệp".

Cơ duyên của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn bắt đầu từ một buổi diễn tốt nghiệp. Sau đó, hai người có cơ hội diễn chung trong vở Cánh đồng bất tận. Nhìn thấy tiềm năng và diễn xuất duyên dáng của đàn em, Cát Phượng ngỏ lời mời Kiều Minh Tuấn đi diễn cùng mình.

Thời gian làm việc cùng nhau có lẽ đã khiến Kiều Minh Tuấn rung động với đàn chị hơn mình 18 tuổi. Anh đánh liều tỏ tình: "Chị, em yêu chị". Nhưng khi đó, Cát Phượng đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, đang tập trung cho sự nghiệp và nuôi nấng cậu con trai của mình nên đã phớt lờ.

Tuy nhiên, Kiều Minh Tuấn tiếp tục kiên trì theo đuổi. Anh mạnh dạn bày tỏ rằng tình yêu của mình dành cho Cát Phượng là tình yêu nam nữ, cùng với đó là những hành động quan tâm, săn sóc cô từ những bữa ăn nhỏ nhất. Chính điều này đã khiến Cát Phượng động lòng, nhận lời yêu.

Năm 2018, trong một lần trò chuyện với truyền thông, nam diễn viên thừa nhận phát sinh tình cảm với bạn diễn An Nguy khi quay phim Chú ơi đừng lấy mẹ con (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ). Anh xin lỗi Cát Phượng về sự việc, cho rằng có nhiều phát ngôn làm tổn thương chị. Sau đó, đôi nghệ sĩ tiếp tục đồng hành, đóng cặp trong phim Hạnh phúc của mẹ (đạo diễn Huỳnh Đông).

Hơn một năm qua, họ hiếm khi dự sự kiện chung, làm dấy lên nhiều tin đồn chia tay. Tuy nhiên, mãi đến tận hôm nay, Cát Phượng mới chính thức thừa nhận chuyện tình tan vỡ với bạn trai kém 18 tuổi.