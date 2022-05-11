Giữa tin đồn chia tay với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng lộ vẻ buồn rười rượi gây hoang mang với câu hỏi: 'Thế nào là hạnh phúc'

Dạo gần đây Cát Phượng khiến người hâm mộ của cô nàng có phần lo lắng khi thường xuyên xuất hiện với vẻ mặt buồn man mác trước tin đồn chia tay Kiều Minh Tuấn.
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Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng là cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến từ phía người hâm mộ. Điều này đến từ một phần câu chuyện tình cảm ''chị chị em em'' của cả 2, dù khoảng cách về tuổi tác khá lớn nhưng 2 người luôn dành cho nhau những sự quan tâm và cử chỉ ngọt ngào khiến cho nhiều người phải ghen tị.
Vốn là chuyện tình đẹp nên khi xuất hiện thông tin cả 2 đã đường ai nấy đi, đã khiến cho netizen tiếc nuối vì mất đi một cặp đôi đẹp trong showbiz. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn khi cả Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đều chưa lên tiếng về vấn đề này nhưng thoe một số bộ phận netizen, cái cách họ từ chối những câu hỏi từ phóng viên về nhau trong vài tháng gần đây càng khiến người hâm mộ có thêm niềm tin về điều này.
Ở thời điểm hiện tại, Kiều Minh Tuấn vẫn đang tập trung cho sự nghiệp diễn xuất của mình còn về phía Cát Phượng, cô nàng lại có cuộc sống tương đôi khép kín. Thỉnh thoảng người hâm mộ bắt gặp nữ diễn viên đăng tải những dòng trạng thái tâm sự đầy ẩn ý. Dù cô đăng rất nhiều hình ảnh xinh đẹp, ngọt ngào và cập nhật đời sống hằng ngày, nhưng dân tình vẫn cảm nhận dường như nữ nghệ sĩ đang có một nỗi niềm khó nói.
Thậm chí, trong một bài đăng trên mạng xã hội cô nàng còn tự hỏi bản thân ''Thế nào là hạnh phúc?'' và tự mình trả lời câu hỏi đó. Netizen sau khi nhìn thấy bài đăng của cô cũng hình dung được nữ diễn viên như đang cổ vũ chính bản thân mình để có được hạnh phúc sau này.