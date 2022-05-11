Giữa tin đồn chia tay với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng lộ vẻ buồn rười rượi gây hoang mang với câu hỏi: 'Thế nào là hạnh phúc'

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng là cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến từ phía người hâm mộ. Điều này đến từ một phần câu chuyện tình cảm ''chị chị em em'' của cả 2, dù khoảng cách về tuổi tác khá lớn nhưng 2 người luôn dành cho nhau những sự quan tâm và cử chỉ ngọt ngào khiến cho nhiều người phải ghen tị.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp - Ảnh: Internet

Vốn là chuyện tình đẹp nên khi xuất hiện thông tin cả 2 đã đường ai nấy đi, đã khiến cho netizen tiếc nuối vì mất đi một cặp đôi đẹp trong showbiz. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn khi cả Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đều chưa lên tiếng về vấn đề này nhưng thoe một số bộ phận netizen, cái cách họ từ chối những câu hỏi từ phóng viên về nhau trong vài tháng gần đây càng khiến người hâm mộ có thêm niềm tin về điều này.