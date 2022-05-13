Động thái bất ngờ của Kiều Minh Tuấn khi Cát Phượng rao bán căn hộ tiền tỷ cặp đôi từng chung sống

Căn nhà mà Cát Phượng rao bán cũng chính là ngôi nhà mà Kiều Minh Tuấn đã tặng cho cô từ vài năm trước.

Chuyện tình kéo dài 14 năm của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng khiến cho nhiều người ngưỡng mộ vì tình cảm son sắt và tấm lòng thủy chung cả hai dành cho nhau. Tuy vậy, thời gian qua, nhiều động thái của cặp đôi đã khiến cho công chúng nghi ngờ rằng họ đã "đường ai nấy đi".

Công chúng nghi ngờ Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã chia tay - Ảnh: Internet

Cụ thể, từ cuối năm 2021, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã không còn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hay nơi đông người nữa. Bên cạnh đó, hai nghệ sĩ cũng không đăng tải thêm bất kỳ bức ảnh chung nào lên mạng xã hội.

Mới đây, Cát Phượng đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bài viết với nội dung rao bán căn hộ tại TP.HCM. Cô cho biết, căn hộ này khi bán sẽ bao gồm luôn nhiều nội thất có sẵn; nữ nghệ sĩ cũng cam kết sẽ đưa người mua đi xem nhà nếu thật sự có nhu cầu.

Bài đăng của Cát Phượng trên trang cá nhân của cô - Ảnh: Chụp màn hình

Cư dân mạng sau đó đã ngay lập tức nhận ra đây chính là căn hộ mà Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng từng chung sống dựa theo các bức ảnh mà nữ diễn viên đăng tải. Cũng vì điều này mà netizen cho rằng cặp đôi đã chia tay nhau.

Được biết, đây là căn hộ mà Kiều Minh Tuấn đã mua tặng cho Cát Phượng vào năm 2018 với giá 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối diện với thông tin bạn gái muốn bán đi ngôi nhà là kỷ niệm của cặp đôi, nam diễn viên đã không có bất kỳ động thái nào và dường như không mấy để tâm.

Kiều Minh Tuấn không để tâm đến chuyện bạn gái cũ bán nhà - Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, Kiều Minh Tuấn tập trung nhiều vào sự nghiệp của mình và chú tâm quảng bá cho bộ phim mà anh tham gia vừa mới ra mắt. Dù nhận được nhiều câu hỏi về chuyện tình cảm, nam diễn viên vẫn giữ thái độ im lặng và cũng không chủ động đề cập đến.

Giữa tin đồn chia tay với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng lộ vẻ buồn rười rượi gây hoang mang với câu hỏi: 'Thế nào là hạnh phúc' Dạo gần đây Cát Phượng khiến người hâm mộ của cô nàng có phần lo lắng khi thường xuyên xuất hiện với vẻ mặt buồn man mác trước tin đồn chia tay Kiều Minh Tuấn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-bat-ngo-cua-kieu-minh-tuan-khi-cat-phuong-rao-ban-can-ho-tien-ty-cap-doi-tung-chung-song-468541.html