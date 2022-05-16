Cát Phượng khẳng định 'Kiều Minh Tuấn yêu An Nguy là thật', đặt nghi vấn tình cũ là đạo diễn đứng sau 'drama' chấn động năm xưa

Tối 15/5, trong tiệc sinh nhật đón tuổi 52 ở TP HCM, nghệ sĩ Cát Phượng lần đầu tiết lộ chuyện chia tay diễn viên Kiều Minh Tuấn , 34 tuổi. Cả hai kết thúc mối quan hệ vào ngày Valentine (14/2) năm 2021. Cô cho biết, chính Kiều Minh Tuấn là người đề nghị "đường ai nấy đi" vì lý do... không còn hợp nhau nữa.

Đề cập đến nghi vấn là "đạo diễn" đứng sau ồn ào để PR cho phim, Cát Phượng thẳng thừng phủ nhận trong bài phỏng vấn với báo Ngôi Sao: "An Nguy và Kiều Minh Tuấn yêu nhau là có thật, tôi không đứng phía sau làm đạo diễn. Thứ nhất phim đó không phải do tôi sản xuất, thứ hai tôi không đóng trong phim".

Trong buổi chia sẻ với truyền thông, Cát Phượng đồng thời nhắc lại scandal ầm ĩ vào 4 năm trước với cuộc tình tay 3 ồn ào cùng Kiều Minh Tuấn và An Nguy.

Nữ diễn viên khẳng định, nếu dự án đó do cô làm đạo diễn, nhà sản xuất, nhà đầu tư, đóng vai chính hay vai phụ đi nữa thì cũng không có chuyện tự tạo nên lùm xùm, bởi theo cô đó là "trò bỉ ổi".

Kiều Minh Tuấn và An Nguy "phim giả tình thật" sau lần hợp tác chung bộ phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con". Ảnh: Internet

Nữ diễn viên cho biết sau lùm xùm của người yêu với bạn diễn trẻ, cô đã muốn dừng lại. Thế nhưng, nghĩ đến cảnh Kiều Minh Tuấn bị khán giả quay lưng, đồng nghiệp cũng hủy show, hủy dự án, Cát Phượng không nỡ làm vậy với anh, bởi lúc đó 2 người cũng đã có 9 năm trải qua nhiều khó khăn với nhau.

Nữ diễn viên Cánh đồng bất tận tiết lộ, bản thân đã bị tụt hết tinh thần, năng lượng khi khán giả quay lưng vì nghĩ cô là người đứng sau "gây drama" Kiều Minh Tuấn và An Nguy yêu nhau.

Cát Phượng cũng cho biết, cô đặt nghi vấn có người khác dẫn dắt An Nguy trong lùm xùm tình ái để PR cho phim sắp ra mắt. "Trong chuyện này, tôi đặt nghi vấn một là đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, hai là bạn Đ.A làm truyền thông, ba là anh Kiều Minh Tuấn vì trong nhóm có tin nhắn bị chụp chỉ có 4 người", Cát Phượng bày tỏ.

Cô nói thêm: "Đến tận bây giờ tôi muốn biết những tin nhắn đó ai là người đưa cho em và ai là người nói với em rằng, tôi nói em yêu anh Kiều Minh Tuấn để quảng bá phim vì tôi không trách em, do em cũng nghe lời người ta, chỉ trách người kêu em làm".

Cát Phượng nghi ngờ bạn trai cũ chính là người đứng sau "drama" năm xưa. Ảnh: Internet

Tháng 9/2018, An Nguy và Kiều Minh Tuấn vướng nghi án "phim giả tình thật" sau loạt khoảnh khắc tình tứ khi đóng chung phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con. Đối diện với luồng thông tin bủa vây, bộ đôi An - Tuấn xác nhận có yêu, chỉ là chọn nhầm thời điểm công khai.

Thời điểm đó, đứng trước nguy cơ "vỡ trận", nhà sản xuất phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con tuyên bố sẽ khởi kiện diễn viên vì phát ngôn ảnh hưởng tới phim. Kiều Minh Tuấn tự thú tình cảm với An Nguy "chỉ là phút say nắng", trong khi vlogger đình đám lặng lẽ sang Mỹ.

Từ xứ sở cờ hoa, An Nguy nói lời xin lỗi và khẳng định Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn chưa từng kết hôn nên không có chuyện cô là "trà xanh" như nhiều người quy kết.

Trong lời xin lỗi của mình, An Nguy cũng tung bằng chứng cho thấy cô chỉ là nạn nhân trong ván cờ đẩy truyền thông. Vlogger cho biết Cát Phượng chính là người đứng sau vụ việc.

Thậm chí, cô khi đó còn công khai tin nhắn có liên quan tới Cát Phượng để làm bằng chứng.

Về phía Cát Phượng, thời điểm đó cô thề độc không "giật dây", đồng thời khẳng định chưa từng nhắn tin cho An Nguy.

Tuy nhiên, dân mạng khi ấy vẫn khẳng định người đứng sau câu chuyện này chính là Cát Phượng, thậm chí chỉ trích dữ dội diễn viên 7X.

An Nguy bên chồng chuyển giới và con gái đầu lòng của cả hai. Ảnh: FBNV

Sau những ồn ào gây bão truyền thông, An Nguy hiện tại đang có cuộc sống bình yên tại Mỹ. Tháng 3/2021, nữ Vlogger hạ sinh con gái đầu lòng cùng chồng chuyển giới bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.